Νέες απειλές για βόμβες σε πτήσεις – Συναγερμός σε Κοπεγχάγη και Πράγα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέες απειλές κατά αεροσκαφών διερευνούν οι αστυνομικές αρχές της Δανίας και της Τσεχίας την Παρασκευή μία ημέρα μετά τις απειλές για βόμβες που επηρέασαν δεκάδες πτήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες.

Η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε ότι ερευνά απειλές που στρέφονται κατά της εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι, σύμφωνα με την αρχική της εκτίμηση, δεν υπήρξε κίνδυνος για τους επιβάτες, όπως μεταδίδει το Reuters.

Την ίδια ώρα, η αστυνομία της Τσεχίας ανακοίνωσε ότι δέχθηκε εκ νέου απειλές για τοποθέτηση βομβών σε αεροσκάφη που αναχωρούν από το αεροδρόμιο της Πράγας ή προσγειώνονται σε αυτό.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι εφαρμόστηκαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στη λειτουργία του αεροδρομίου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Upozorňujeme, že situace nemá vliv na provoz letiště. https://t.co/4KYfnJtgeh — Prague Airport (@PragueAirport) November 6, 2026

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου διευκρίνισε ότι οι πτήσεις αναχωρούν μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, χωρίς να έχουν εντοπιστεί εκρηκτικά.

Είχαν προηγηθεί απειλές σε δεκάδες ευρωπαϊκές πτήσεις

Οι νέες αναφορές έρχονται μετά τις απειλές για βόμβες που επηρέασαν περισσότερες από 25 πτήσεις στην Ευρώπη την Πέμπτη.

Στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, στρατιωτική μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών είχε πραγματοποιήσει ελέγχους σε δύο αεροσκάφη, χωρίς να εντοπιστούν εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Μεταξύ των πτήσεων που επηρεάστηκαν από τις χθεσινές απειλές ήταν και δύο της Aegean, από τη Θεσσαλονίκη προς το Μιλάνο και από την Αθήνα προς τη Βιέννη. Από τους ελέγχους δεν προέκυψαν ύποπτα ευρήματα.

Διαβάστε επίσης

Τραγωδία στη Γαλλία με σχολικό λεωφορείο – Δύο νεκροί, ένας ενήλικος και ένας ανήλικος, πολλοί τραυματίες

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Επέστρεψε στις ΗΠΑ με έτοιμη τη «λίστα εκδίκησης» – Ποιους σκοπεύει να «κάψει»

O Economist «ισοπεδώνει» τον Τραμπ στο νέο του εξώφυλλο