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06.11.2026 12:51

Νέες απειλές για βόμβες σε πτήσεις – Συναγερμός σε Κοπεγχάγη και Πράγα

06.11.2026 12:51
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Νέες απειλές κατά αεροσκαφών διερευνούν οι αστυνομικές αρχές της Δανίας και της Τσεχίας την Παρασκευή μία ημέρα μετά τις απειλές για βόμβες που επηρέασαν δεκάδες πτήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες.

Η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε ότι ερευνά απειλές που στρέφονται κατά της εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι, σύμφωνα με την αρχική της εκτίμηση, δεν υπήρξε κίνδυνος για τους επιβάτες, όπως μεταδίδει το Reuters.

Την ίδια ώρα, η αστυνομία της Τσεχίας ανακοίνωσε ότι δέχθηκε εκ νέου απειλές για τοποθέτηση βομβών σε αεροσκάφη που αναχωρούν από το αεροδρόμιο της Πράγας ή προσγειώνονται σε αυτό.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι εφαρμόστηκαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στη λειτουργία του αεροδρομίου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου διευκρίνισε ότι οι πτήσεις αναχωρούν μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, χωρίς να έχουν εντοπιστεί εκρηκτικά.

Είχαν προηγηθεί απειλές σε δεκάδες ευρωπαϊκές πτήσεις

Οι νέες αναφορές έρχονται μετά τις απειλές για βόμβες που επηρέασαν περισσότερες από 25 πτήσεις στην Ευρώπη την Πέμπτη.

Στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, στρατιωτική μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών είχε πραγματοποιήσει ελέγχους σε δύο αεροσκάφη, χωρίς να εντοπιστούν εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Μεταξύ των πτήσεων που επηρεάστηκαν από τις χθεσινές απειλές ήταν και δύο της Aegean, από τη Θεσσαλονίκη προς το Μιλάνο και από την Αθήνα προς τη Βιέννη. Από τους ελέγχους δεν προέκυψαν ύποπτα ευρήματα.

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