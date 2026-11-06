«John Wick»: Έρχεται animated prequel ταινία με τη φωνή του Keanu Reeves

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Lionsgate έδωσε και επίσημα το πράσινο φως για την ταινία κινούμενων σχεδίων «John Wick» με τον Κιάνου Ριβς (Keanu Reeves) να δανείζει τη φωνή του στον εμβληματικό ρόλο του θρυλικού εκτελεστή.

Lionsgate said today it’s greenlit its anticipated John Wick animated film with Keanu Reeves inking a deal to reprise his signature role as the iconic assassin in the billion-dollar franchise



More details here: https://t.co/0HRnoeSkay pic.twitter.com/v8mOMkVHaS November 5, 2026

Το πρότζεκτ θα ταξιδέψει το κοινό πίσω στο χρόνο, αποκαλύπτοντας τα πρώτα βήματα του John Wick πριν από τα γεγονότα της αρχικής ταινίας. Οι θεατές θα δουν πως ολοκληρώνεται το Impossible Task (Αδύνατη Αποστολή) προκειμένου να απαλλαγεί από την υποχρέωσή του απέναντι στο High Table και να κερδίσει το δικαίωμα να ζήσει μαζί με τον έρωτα της ζωής του, την Helen.

Το σενάριο της ταινίας υπογράφουν οι Ράιαν και Καζ Φίρπο (Ryan & Kaz Firpo), ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο βραβευμένος με Emmy παραγωγός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης Σάνον Τιντλ (Shannon Tindle).

Σύμφωνα με το Dark Horizons, στην παραγωγή θα συμμετέχουν οι Κιάνου Ριβς, Τσαντ Σταχέλσκι (Chad Stahelski), Μπάζιλ Ιβάνικ (Basil Iwanyk) και Έρικα Λι (Erica Lee).

Η ταινία αποτελεί ένα από τα τρία πρότζεκτ του σύμπαντος «John Wick» που βρίσκονται στα σκαριά, μαζί με τη συνέχεια του franchise «John Wick: Chapter 5» και το spin-off «Caine», τα γυρίσματα του οποίου έχουν ολοκληρωθεί με πρωταγωνιστή και σκηνοθέτη τον Ντόνι Γιέν (Donnie Yen).

Keanu Reeves has officially closed a deal to return as John Wick in Lionsgate’s animated prequel movie about the legendary hitman.



The story recounts the origins of Wick he completes the Impossible Task — the killing of all of his rivals in one night — to free himself from his… pic.twitter.com/uV3lKFwP2n November 5, 2026

Διαβάστε επίσης:

Ελληνικό Box Office: Η Γιορτή του Σινεμά έδωσε μικρή ανάσα – Στην κορυφή το «Coyote vs. Acme» (videos)

Κριτική ταινίας: «Μάχη» – Τα παραπεταμένα παιδιά της Ελλάδας

«La Bola Negra»: Το ισπανικό δράμα των Javier Calvo και Javier Ambrossi κέρδισε το Βραβείο Κοινού στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου (Video)