«John Wick»: Έρχεται animated prequel ταινία με τη φωνή του Keanu Reeves

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Η Lionsgate έδωσε και επίσημα το πράσινο φως για την ταινία κινούμενων σχεδίων «John Wick» με τον Κιάνου Ριβς (Keanu Reeves) να δανείζει τη φωνή του στον εμβληματικό ρόλο του θρυλικού εκτελεστή.
Το πρότζεκτ θα ταξιδέψει το κοινό πίσω στο χρόνο, αποκαλύπτοντας τα πρώτα βήματα του John Wick πριν από τα γεγονότα της αρχικής ταινίας. Οι θεατές θα δουν πως ολοκληρώνεται το Impossible Task (Αδύνατη Αποστολή) προκειμένου να απαλλαγεί από την υποχρέωσή του απέναντι στο High Table και να κερδίσει το δικαίωμα να ζήσει μαζί με τον έρωτα της ζωής του, την Helen.
Το σενάριο της ταινίας υπογράφουν οι Ράιαν και Καζ Φίρπο (Ryan & Kaz Firpo), ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο βραβευμένος με Emmy παραγωγός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης Σάνον Τιντλ (Shannon Tindle).
Σύμφωνα με το Dark Horizons, στην παραγωγή θα συμμετέχουν οι Κιάνου Ριβς, Τσαντ Σταχέλσκι (Chad Stahelski), Μπάζιλ Ιβάνικ (Basil Iwanyk) και Έρικα Λι (Erica Lee).
Η ταινία αποτελεί ένα από τα τρία πρότζεκτ του σύμπαντος «John Wick» που βρίσκονται στα σκαριά, μαζί με τη συνέχεια του franchise «John Wick: Chapter 5» και το spin-off «Caine», τα γυρίσματα του οποίου έχουν ολοκληρωθεί με πρωταγωνιστή και σκηνοθέτη τον Ντόνι Γιέν (Donnie Yen).
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