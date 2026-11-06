Διεκόπη για τις 12 Νοεμβρίου η δίκη της Μουρτζούκου για τον θάνατο των τριών βρεφών – Ο πατέρας της αναμένεται να καταθέσει εναντίον της

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Στις 12 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου για τους θανάτους των τριών βρεφών, καθώς διεκόπη σήμερα, στο δικαστικό μέγαρο Πατρών.

Η Μουρτζούκου έχει ήδη ομολογήσει την δολοφονία ενός βρέφους έξι μηνών, παιδιού φιλικού της προσώπου, τον Φεβρουάριο του 2021, του πρώτου δικού της παιδιού ηλικίας μόλις 19 ημερών τον Ιούνιο του 2022, καθώς και της δεύτερης κόρης της, ηλικίας δύο μηνών, τον Οκτώβριο του 2023.

Οσον αφορά την υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα, συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης καθώς η ίδια αρνείται ότι το σκότωσε. Η υπόθεση του Παναγιωτάκη δεν εξετάζεται στη σημερινή διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους μάρτυρες που θα κληθούν να καταθέσουν σε βάρος της, θα είναι και ο πατέρας της, για τον οποίο βγαίνοντας από τα δικαστήρια, η Μουρτζούκου είπε ότι δεν τον γνωρίζει…

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