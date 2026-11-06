search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.11.2026 13:01
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.11.2026 12:37

Διεκόπη για τις 12 Νοεμβρίου η δίκη της Μουρτζούκου για τον θάνατο των τριών βρεφών – Ο πατέρας της αναμένεται να καταθέσει εναντίον της

06.11.2026 12:37
mourtzoukou2

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στις 12 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου για τους θανάτους των τριών βρεφών, καθώς διεκόπη σήμερα, στο δικαστικό μέγαρο Πατρών.

Η Μουρτζούκου έχει ήδη ομολογήσει την δολοφονία ενός βρέφους έξι μηνών, παιδιού φιλικού της προσώπου, τον Φεβρουάριο του 2021, του πρώτου δικού της παιδιού ηλικίας μόλις 19 ημερών τον Ιούνιο του 2022, καθώς και της δεύτερης κόρης της, ηλικίας δύο μηνών, τον Οκτώβριο του 2023.

Οσον αφορά την υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα, συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης καθώς η ίδια αρνείται ότι το σκότωσε. Η υπόθεση του Παναγιωτάκη δεν εξετάζεται στη σημερινή διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους μάρτυρες που θα κληθούν να καταθέσουν σε βάρος της, θα είναι και ο πατέρας της, για τον οποίο βγαίνοντας από τα δικαστήρια, η Μουρτζούκου είπε ότι δεν τον γνωρίζει…

Διαβάστε επίσης:

Κύκλωμα στην Πολεοδομία Κατερίνης: Απολογούνται ο διευθυντής και ο προϊστάμενος για τα «γρηγορόσημα»

Ούτε… ταινία: Έπιασαν καβγά στην Αττική Οδό και χτυπούσαν ο ένας τον άλλον με… λοστούς

Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι λειτουργούσε παράνομο «γηροκομείο» σε υπόγειο στην Τούμπα – Πέντε ηλικιωμένοι σε ακατάλληλες συνθήκες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
john-wick_keanu-reeves_0611_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«John Wick»: Έρχεται animated prequel ταινία με τη φωνή του Keanu Reeves

alexandreio_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην ΚΑΕ Άρης για 49 χρόνια το Αλεξάνδρειο

compexagxi new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέες απειλές για βόμβες σε πτήσεις – Συναγερμός σε Κοπεγχάγη και Πράγα

kilkis-kreopoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Κυβερνοεπιθέσεις σε ψυγεία επιχειρήσεων: Πάνω από 300 εκτεθειμένα συστήματα στην Ελλάδα – Οι οδηγίες προστασίας

mourtzoukou2
ΕΛΛΑΔΑ

Διεκόπη για τις 12 Νοεμβρίου η δίκη της Μουρτζούκου για τον θάνατο των τριών βρεφών – Ο πατέρας της αναμένεται να καταθέσει εναντίον της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
eleutheria-sifnaiou
LIFESTYLE

Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία Σιφναίου – Η πορεία στον χώρο της μόδας και ο τίτλος «Europe Face of the Year» το 2002

powerball
ΚΟΣΜΟΣ

Powerball: Υπερτυχερός κέρδισε 847 εκατ. δολάρια - Πόσα θα του μείνουν μετά τους φόρους

odysseia
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νόλαν έκανε την «Οδύσσεια» περιζήτητη στο Χάρβαρντ – 180 φοιτητές διεκδικούν 90 θέσεις σε ένα μάθημα που επιστρέφει στους κλασικούς

milotiganites-1024×575
CUCINA POVERA

Μηλοτηγανίτες γεμιστές με μαρμελάδα

syrigos-121
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ωμή παραδοχή Συρίγου για τυχόν επεισόδιο στο Αιγαίο: Mε το στόλο που έχουμε θα είναι δύσκολο να διώξουμε τους Tούρκους (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.11.2026 13:00
john-wick_keanu-reeves_0611_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«John Wick»: Έρχεται animated prequel ταινία με τη φωνή του Keanu Reeves

alexandreio_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην ΚΑΕ Άρης για 49 χρόνια το Αλεξάνδρειο

compexagxi new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέες απειλές για βόμβες σε πτήσεις – Συναγερμός σε Κοπεγχάγη και Πράγα

1 / 3