Public: Εισιτήριο και στη διασκέδαση – Προτάσεις εξόδου Νοεμβρίου

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Στα Public και το Τickets.public.gr τον Νούμερο 1 προορισμό για εισιτήρια θεαμάτων βρίσκεις τις πιο απίθανες και πολυαναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα. Όποιο θέαμα και αν θες να απολαύσεις, θέατρο ή συναυλία, για μικρούς και μεγάλους σε όλη την Ελλάδα απόκτησε το εισιτήριό σου στα Public και ζήσε αξέχαστες εμπειρίες.
ΓΙΩΤΑ ΝΕΓΚΑ – ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ «ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟ ΒΡΑΔΥ»
Σταυρός του Νότου τις Παρασκευές 6,13,20/11
Με την Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε αθάνατα λαϊκά
Θέατρο Χορν από 2/11/2026
Από τον Οκτώβριο η πανέξυπνη σάτιρα του βραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Branden Jacobs-Jenkins παρουσιάζεται στο θέατρο Χορν, κάθε Δευτέρα και Τρίτη
Θέατρο Βέμπο από 7/11/2026
Ο Ντ’ Αρτανιάν και οι τρεις αχώριστοι σωματοφύλακες, Άθως, Πόρθος, Άραμις, σας προσκαλούν στην παρέα τους, για δυνατές συγκινήσεις.
Από 1/11 στο θέατρο Μικρό Παλλάς
Σκέφτονται δυνατά ο Θοδωρής Αθερίδης, η Εβελίνα Παπούλια, ο Τόνυ Δημητρίου και η Θάλεια Παπακώστα σ ένα σπίτι σαν όλα τα σπίτια, σαν όλους τους ανθρώπους, σαν όλες τις σχέσεις.
ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΡΕΦΡΕΝ Οδυσσέας Ιωάννου
Christmas Theater 23/11
ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΓΙΩΤΑ ΝΕΓΚΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΟΥΛΗΣ
ΜΑΡΙΑΝΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ
Βασιλικό Θέατρο από 1/11
«Ο Βυσσινόκηπος», ένα από τα πιο κλασικά και βαθιά ανθρώπινα έργα του Αντόν Τσέχωφ, επανέρχεται στο Βασιλικό Θέατρο, σε μετάφραση Δαυίδ Μαλτέζε και σε σκηνοθεσία & δραματουργική επεξεργασία Αθανασίας Καραγιαννοπούλου.
Μπορείς να ανακαλύψεις όλες τις παραστάσεις και να αποκτήσεις το εισιτήριό σου στο https://tickets.public.gr/ και σε όλα τα καταστήματα Public
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