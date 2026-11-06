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06.11.2026 12:36

Public: Εισιτήριο και στη διασκέδαση – Προτάσεις εξόδου Νοεμβρίου

06.11.2026 12:36
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Στα Public και το Τickets.public.gr τον Νούμερο 1 προορισμό για εισιτήρια θεαμάτων βρίσκεις  τις πιο απίθανες και πολυαναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα. Όποιο θέαμα και αν θες να απολαύσεις, θέατρο ή συναυλία, για μικρούς και μεγάλους σε όλη την Ελλάδα απόκτησε το εισιτήριό σου στα Public και ζήσε αξέχαστες εμπειρίες.

ΓΙΩΤΑ ΝΕΓΚΑ – ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ «ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟ ΒΡΑΔΥ»

Σταυρός του Νότου τις Παρασκευές 6,13,20/11

Με την Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε αθάνατα λαϊκά

ΓΚΛΟΡΙΑ

Θέατρο Χορν από 2/11/2026

Από τον Οκτώβριο η πανέξυπνη σάτιρα του βραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Branden Jacobs-Jenkins παρουσιάζεται στο θέατρο Χορν, κάθε Δευτέρα και Τρίτη

«ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ»

Θέατρο Βέμπο  από 7/11/2026


Ο  Ντ’ Αρτανιάν και οι τρεις αχώριστοι σωματοφύλακες,  Άθως, Πόρθος, Άραμις, σας προσκαλούν στην παρέα τους, για δυνατές συγκινήσεις.

ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΔΥΝΑΤΑ

Από 1/11 στο θέατρο Μικρό Παλλάς

Σκέφτονται δυνατά ο Θοδωρής Αθερίδης, η Εβελίνα Παπούλια, ο Τόνυ Δημητρίου και η Θάλεια Παπακώστα σ ένα σπίτι σαν όλα τα σπίτια, σαν όλους τους ανθρώπους, σαν όλες τις σχέσεις.

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΡΕΦΡΕΝ Οδυσσέας Ιωάννου

Christmas Theater 23/11

ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ ΓΙΩΤΑ ΝΕΓΚΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΟΥΛΗΣ
ΜΑΡΙΑΝΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ

ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ 2Η ΣΕΖΟΝ 2026-27

Βασιλικό Θέατρο από 1/11

«Ο Βυσσινόκηπος», ένα από τα πιο κλασικά και βαθιά ανθρώπινα έργα του Αντόν Τσέχωφ, επανέρχεται στο Βασιλικό Θέατρο, σε μετάφραση Δαυίδ Μαλτέζε και σε σκηνοθεσία & δραματουργική επεξεργασία Αθανασίας Καραγιαννοπούλου.

Μπορείς να ανακαλύψεις όλες τις παραστάσεις και να αποκτήσεις το εισιτήριό σου στο https://tickets.public.gr/ και σε όλα τα καταστήματα Public

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