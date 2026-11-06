search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.11.2026 13:05
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.11.2026 12:32

Το αρχείο Καββαδία στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

06.11.2026 12:32
art-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) ανακοινώνουν την πρόσκτηση του αρχείου του Νίκου Καββαδία (1910–1975), ενός από τους σημαντικότερους, αναγνωρίσιμους και επιδραστικούς Έλληνες ποιητές, κατόπιν δωρεάς του μοναδικού κληρονόμου του, κ. Φίλιππου Χατζόπουλου.

Πρόκειται για μια δωρεά ιδιαίτερης πολιτιστικής και ιστορικής σημασίας, που διασφαλίζει τη διάσωση ενός πολύτιμου αρχειακού συνόλου και ανοίγει νέους δρόμους για τη μελέτη της ζωής και του έργου του ποιητή και όχι μόνο.

Η Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους αναλαμβάνει την επιστημονική καταλογογράφηση, την τεκμηρίωση, τη συντήρηση, τη φύλαξη, την ανάδειξη και την ψηφιοποίηση του αρχείου.

Στόχος είναι, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών, το υλικό να καταστεί προσβάσιμο στο κοινό και την ερευνητική κοινότητα, σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας των ΓΑΚ.

Ο Νίκος Καββαδίας στο κατάστρωμα του ατμόπλοιου Κορινθία στις 14 Αυγούστου 1947 © ΓΑΚ-Αρχείο Καββαδία

Όπως προβλέπεται από τους όρους της σύμβασης δωρεάς, το αρχείο θα διατηρηθεί ως ενιαίο σύνολο, με δυνατότητα εμπλουτισμού του με νέες προσκτήσεις.

Η διάσωση του αρχείου οφείλεται στη φροντίδα με την οποία διαφυλάχθηκε από την αδελφή του ποιητή, Τζένια Καββαδία, και στη συνέχεια από την ανιψιά του, Έλγκα Καββαδία, και τον γιο της, Φίλιππο Χατζόπουλο.

Η μακρόχρονη αυτή προσπάθεια διατήρησε ένα πλούσιο και πολυεπίπεδο υλικό, με τεράστια λογοτεχνική, ιστορική και πολιτιστική αξία. Πενήντα και πλέον χρόνια μετά τον θάνατο «του ιδανικού και άξιου εραστή των μακρυσμένων θαλασσών και των γαλάζιων πόντων», το αρχειακό υλικό περνά σε έναν δημόσιο φορέα με αποστολή τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και την εξασφάλιση της μελέτης και αξιοποίησής του.

Σύμβουλος του Αρχείου Καββαδία ορίζεται ο Μιχάλης Γελασάκης, μελετητής και βιογράφος του ποιητή, ο οποίος θα συνδράμει το έργο της τεκμηρίωσης και της ανάδειξης του αρχειακού υλικού.

Τέλος, καθοριστική για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπήρξε η συμβολή της ΚΑΡΤΕΡΙΑΣ ΑΜΚΕ, η οποία, μέσω χορηγίας, συνέβαλε στην υποστήριξη των εργασιών που συνδέονται με την ιστορική, φιλολογική και βιογραφική ανάδειξη του Αρχείου. Ειδικότερα, η χορηγία κάλυψε τις σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και το κόστος εγκιβωτισμού και μεταφοράς του Αρχείου.

Τι περιλαμβάνει στο Αρχείο

Το Αρχείο Καββαδία περιλαμβάνει χιλιάδες ντοκουμέντα που καλύπτουν χρονολογικά μια μεγάλη περίοδο από τα μέσα του 19ου αιώνα, με οικογενειακά κειμήλια, μέχρι τον θάνατό του στις 10 Φεβρουαρίου 1975. Περιλαμβάνει, ακόμη, υλικό που αφορά την πρόσληψη του έργου του και δημιουργίες που εμπνεύστηκαν από τη ζωή και την ποίησή του.

Ο Νίκος Καββαδία στις αρχές της δεκαετίας του 50 στην καμπίνα του Ασυρμάτου © ΓΑΚ-Αρχείο Καββαδία

Σε 45 αρχειακά κουτιά περιέχονται τεκμήρια μεγάλης λογοτεχνικής, ιστορικής και εμπορικής αξίας, που αφορούν τη ζωή και το έργο τόσο του ποιητή όσο και άλλων ποιητών, λογοτεχνών, ζωγράφων, ηθοποιών κλπ.

Ναυτικό φυλλάδιο του Νίκου Καββαδία © ΓΑΚ-Αρχείο Καββαδία

Στο Αρχείο Καββαδία διασώζονται εκατοντάδες χειρόγραφα με γνωστά και άγνωστα δικά του ποιήματα και πεζά. Επίσης, χειρόγραφα άλλων ποιητών όπως: Κ.Π. Καβάφης, Τέλλος Άγρας, Μήτσος Παπανικολάου, Μυρτιώτισσα, Ναπολέων Λαπαθιώτης, Γαλάζης κ.ά. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της καλλιτεχνικής ταυτότητας του Γιάννη Τσαρούχη.

Χειρόγραφο του ποιήματος Φάτα Μοργκάνα όπου φαίνεται σβησμένος ο αρχικός τίτλος Πολύγυρος

Περιλαμβάνεται επίσης αλληλογραφία με την οικογένειά του και επιπλέον 180 αποστολείς μεταξύ των οποίων: Γιώργος Σεφέρης, Στρατής Τσίρκας, Μ. Καραγάτσης,  Νίκος Καζαντζάκης, Ελένη Καζαντζάκη, Δημήτρης Χορν, Γιώργος Θεοτοκάς, Αιμίλιος  Βεάκης,  Μυρτιώτισσα, Μάρκος Αυγέρης, Μήτσος Παπανικολάου, Καίσαρ Εμμανουήλ, Άγγελος Σικελιανός, Μέλπω Αξιώτη, Γιώργος Κοτζιούλας, Κ. Καρθαίος, Παύλος Νιρβάνας, Ανδρέας Καραντώνης, Μίμης Τραϊφόρος, Γιάννης Τσαρούχης, Κίμων Φράιερ, Ντίνος Χριστιανόπουλος, Τάκης Παπατσώνης, Τίμος Μαλάνος, Αλέξανδρος Μπάρας, Ναπολέων Λαπαθιώτης, Γλαύκος Αλιθέρσης, Περικλής Τριανταφύλλου, Ηλίας Πετρόπουλος, Αιμιλία Ήβου κ.ά.

Η πρώτη σελίδα από τη σχολική εφημερίδα που έγραφε και εξέδιδε ο Νίκος Καββαδίας το 1922 © ΓΑΚ-Αρχείο Καββαδία

Τα αντικείμενα θα εκτεθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο

Ξεχωριστή θέση κατέχει η εκτεταμένη συλλογή εκατοντάδων φωτογραφιών -πολλές εκ των οποίων ανέκδοτες- που καλύπτουν τη διαδρομή του από τα παιδικά χρόνια καθώς και έργα τέχνης από επιφανείς ζωγράφους, χαράκτες και γλύπτες.

Τμήμα του αρχείου ακόμα αποτελούν τα ναυτικά του βιβλία, τα επαγγελματικά του έγγραφα, σημειωματάρια, ατζέντες, αποκόμματα, περιοδικά, εφημερίδες, βινύλια, πλάκες γραμμοφώνου και κασέτες με ηχογραφήσεις του ίδιου.

Σημειώσεις στην πρώτη σελίδα σημειωματάριου SS ANTZOYLETTA CARACHI

Η εικόνα το αρχείου ενισχύεται με αρκετά προσωπικά αντικείμενα, όπως εξαρτήματα ασυρμάτου, κιάλια, ξυριστική μηχανή, ναυτικό καπέλο, βαλίτσες, μεταλλικό φοριαμό, λυχνίες, αναμνηστικά κ.ά. και διάφορα έπιπλα συμπεριλαμβανομένου του γραφείου του. Τα συγκεκριμένα αντικείμενα θα εκτεθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Κεντρικής Υπηρεσίας των ΓΑΚ.

Διαβάστε επίσης:

Αριστούργημα της Αναγέννησης πωλείται σε δημοπρασία στο Λονδίνο

Οι «Απόντες» είναι παρόντες…

«Πόσα τσιγάρα έχω καπνίσει από τότε που έφυγες» στο Θέατρο του Νέου Κόσμου – 2ος χρόνος παραστάσεων από 16 Νοεμβρίου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
VREFOS_FILE0611
Χωρίς κατηγορία

Πρώτος θάνατος βρέφους από ιλαρά στο Ουισκόνσιν εδώ και 36 χρόνια – Δεύτερος στις ΗΠΑ μέσα σε λίγες μέρες

euro_money_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σοκ και δέος από τη Eurostat: Προτελευταία στους μισθούς η Ελλάδα, μείον 23.000 ευρώ από τον μέσο όρο της ΕΕ

john-wick_keanu-reeves_0611_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«John Wick»: Έρχεται animated prequel ταινία με τη φωνή του Keanu Reeves

alexandreio_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην ΚΑΕ Άρης για 49 χρόνια το Αλεξάνδρειο

compexagxi new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέες απειλές για βόμβες σε πτήσεις – Συναγερμός σε Κοπεγχάγη και Πράγα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
eleutheria-sifnaiou
LIFESTYLE

Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία Σιφναίου – Η πορεία στον χώρο της μόδας και ο τίτλος «Europe Face of the Year» το 2002

powerball
ΚΟΣΜΟΣ

Powerball: Υπερτυχερός κέρδισε 847 εκατ. δολάρια - Πόσα θα του μείνουν μετά τους φόρους

odysseia
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νόλαν έκανε την «Οδύσσεια» περιζήτητη στο Χάρβαρντ – 180 φοιτητές διεκδικούν 90 θέσεις σε ένα μάθημα που επιστρέφει στους κλασικούς

milotiganites-1024×575
CUCINA POVERA

Μηλοτηγανίτες γεμιστές με μαρμελάδα

syrigos-121
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ωμή παραδοχή Συρίγου για τυχόν επεισόδιο στο Αιγαίο: Mε το στόλο που έχουμε θα είναι δύσκολο να διώξουμε τους Tούρκους (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.11.2026 13:05
VREFOS_FILE0611
Χωρίς κατηγορία

Πρώτος θάνατος βρέφους από ιλαρά στο Ουισκόνσιν εδώ και 36 χρόνια – Δεύτερος στις ΗΠΑ μέσα σε λίγες μέρες

euro_money_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σοκ και δέος από τη Eurostat: Προτελευταία στους μισθούς η Ελλάδα, μείον 23.000 ευρώ από τον μέσο όρο της ΕΕ

john-wick_keanu-reeves_0611_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«John Wick»: Έρχεται animated prequel ταινία με τη φωνή του Keanu Reeves

1 / 3