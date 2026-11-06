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06.11.2026 12:21

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

06.11.2026 12:21
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ, με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών από το 153ο έως το 156,1ο χλμ. στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 09 Νοεμβρίου στις 07:00 έως και το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2026 στις 17:00 θα ισχύουν:

Φάση Α-Ασφαλτικές Εργασίες στην Αριστερή Λωρίδα

Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 154,4ο έως το 156,1ο χλμ,  με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα

Φάση Β-Ασφαλτικές Εργασίες στη Δεξιά Λωρίδα & Λ.Ε.Α.

Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λ.Ε.Α. από το 153ο έως το 156,1ο χλμ. με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα

Το ωράριο εργασίας θα είναι Δευτέρα με Παρασκευή από τις 07:00 έως τις 20:00 και Σάββατο από τις 07:00 έως τις 17:00.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

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