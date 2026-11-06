Αυστραλία: Επιζήσασα του Ολοκαυτώματος υπέκυψε στα τραύματά της από την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ – Στους 16 οι νεκροί

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Η Εύα Γκέλερ, μια 90χρονη επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά στην τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ πριν από σχεδόν έναν χρόνο, πέθανε τη νύχτα της Πέμπτης σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ.

Μετά από πολύμηνη μάχη που έδωσε, καθώς είχε δεχτεί σφαίρες από τους δύο αγνώστους, άφησε την τελευταία της πνοή, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από τη σφαγή στους 16.

Η Γκέλερ ήταν ανάμεσα στις δεκάδες ανθρώπους που τραυματίστηκαν όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια εορτασμού της Χανουκά στην παραλία Μπόνταϊ, στις 14 Δεκεμβρίου του 2025.

Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν την ημέρα της επίθεσης, την οποία οι αυστραλιανές αρχές έχουν χαρακτηρίσει αντισημιτική τρομοκρατική ενέργεια.

Ο Αυστραλοϊσραηλινός δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Άρσεν Οστροβσκι, ο οποίος επέζησε από την επίθεση, εξέφρασε την Παρασκευή τη θλίψη του για τον θάνατο της Γκέλερ.

«Είναι απολύτως τραγικο. Η Εύα Γκέλερ, 90 ετών, η οποία πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης στο Μπόνταϊ, πέθανε μόλις τώρα, έπειτα από επιπλοκές που προκλήθηκαν από τα τραύματά της, και έγινε το 16ο θύμα της σφαγής. Η Εύα ήταν επιζήσασα του ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ!» τόνισε.

Η Γκέλερ, η οποία είχε διαφύγει από τη Ρουμανία ως παιδί κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, νοσηλευόταν επανειλημμένα εξαιτίας των εκτεταμένων τραυμάτων που υπέστη από τους πυροβολισμούς, σύμφωνα με αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης. Η κηδεία της θα γίνει την Δευτέρα.

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