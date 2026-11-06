Βαρίδι ο Τραμπ για την ευρω-Ακροδεξιά: Τον θαυμάζουν, αλλά φοβούνται πλέον να ταυτιστούν μαζί του – «Κουβάς» για Βελόπουλο, Λατινοπούλου

Takeaways by to pontiki AI Η εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ΗΠΑ...

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Η πολιτική μόδα του τραμπισμού δεν έχει εξαφανιστεί από την Ευρώπη. Ξαφνικά, όμως, έπαψε να είναι τόσο ελκυστική για εκείνους που μέχρι χθες διαφήμιζαν τη στενή τους σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η σαρωτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ και η απώλεια του ελέγχου και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου έχουν προκαλέσει εμφανή αμηχανία στην ευρωπαϊκή Ακροδεξιά.

Το πρόβλημα δεν είναι ιδεολογικό. Οι περισσότεροι εξακολουθούν να συμμερίζονται τις απόψεις του Αμερικανού προέδρου για το μεταναστευτικό, την εθνική κυριαρχία, την παγκοσμιοποίηση και τη σύγκρουση με τις φιλελεύθερες πολιτικές ελίτ.

Το πρόβλημα είναι εκλογικό. Ο Τραμπ, που μετά τη νίκη του το 2024 αποτελούσε πολιτικό παράσημο για τους Ευρωπαίους ομοϊδεάτες του, κινδυνεύει πλέον να εξελιχθεί σε βάρος για τις δικές τους εκλογικές φιλοδοξίες.

Και έτσι εμφανίζεται ένα ιδιότυπο πολιτικό φαινόμενο: Θέλουν τον τραμπισμό, αλλά όχι απαραίτητα τον Τραμπ.

Από τη γοητεία του MAGA στην αμηχανία της ήττας

Οι πρώτες αντιδράσεις είναι αποκαλυπτικές.

Στη Γαλλία, ο Ζορντάν Μπαρντελά, επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού, επέλεξε να επισημάνει τις οικονομικές συνέπειες της αμερικανικής επέμβασης στο Ιράν, αποφεύγοντας να επιτεθεί ευθέως στον Τραμπ.

Στη Γερμανία, η Άλις Βάιντελ του AfD απέδωσε την ήττα στην αθέτηση της υπόσχεσης του Αμερικανού προέδρου ότι δεν θα ακολουθούσε παρεμβατική εξωτερική πολιτική.

Στην Ιταλία, ο Ματέο Σαλβίνι αναφέρθηκε στους πολέμους, στις διεθνείς εντάσεις και στην ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά. Ακόμη πιο επικριτικός εμφανίστηκε ο Ρομπέρτο Βανάτσι, που συνέδεσε την εκλογική αποτυχία με τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις του Τραμπ.

Στην Ισπανία, ο Σαντιάγο Αμπασκάλ του Vox, που στο παρελθόν προέβαλλε τη συμμαχία του με το κίνημα MAGA, φρόντισε να υπογραμμίσει ότι βρίσκεται στην Ισπανία και όχι στο Μίσιγκαν.

Ακόμη και ο Νάιτζελ Φάρατζ, ένας από τους στενότερους πολιτικούς φίλους του Τραμπ στην Ευρώπη, αναγνώρισε το μέγεθος της ρεπουμπλικανικής ήττας, συνδέοντάς την με τον πόλεμο στο Ιράν και το αυξημένο κόστος ζωής.

Το κοινό στοιχείο όλων αυτών των τοποθετήσεων είναι εντυπωσιακό: Ασκούν κριτική στις επιλογές του Τραμπ, αλλά αποφεύγουν, κατά κανόνα, να συγκρουστούν προσωπικά μαζί του. Πρόκειται για μια προσπάθεια πολιτικής απεξάρτησης χωρίς ιδεολογικό διαζύγιο.

Το μεγάλο πρόβλημα: Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με συνθήματα

Υπάρχει, ωστόσο, μια βαθύτερη πολιτική διάσταση. Ο Τραμπ κέρδισε το 2024 υποσχόμενος οικονομική ανακούφιση, περιορισμό των διεθνών εμπλοκών και επιστροφή στην ευημερία. Δύο χρόνια αργότερα, η δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής, τις τιμές της ενέργειας και τον πόλεμο στο Ιράν συνέβαλε καθοριστικά στην εκλογική αποδοκιμασία των Ρεπουμπλικανών.

Αυτό ακριβώς φοβούνται οι Ευρωπαίοι ακροδεξιοί. Γιατί και στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία ή στην Ισπανία, η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν περιορίζεται στο μεταναστευτικό. Η στεγαστική κρίση, οι χαμηλοί μισθοί, η ακρίβεια και η ανασφάλεια των νεότερων γενεών διαμορφώνουν ένα πολύ πιο σύνθετο πολιτικό περιβάλλον.

Το αμερικανικό αποτέλεσμα υπενθυμίζει ότι η οργή μπορεί να φέρει ένα κόμμα στην εξουσία, αλλά δεν αρκεί για να το διατηρήσει εκεί.

Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για πολιτικές δυνάμεις που έχουν οικοδομήσει μεγάλο μέρος της απήχησής τους πάνω στην καταγγελία του συστήματος, χωρίς να έχουν δοκιμαστεί στην εφαρμογή των υποσχέσεών τους.

Το ελληνικό παράδοξο και οι εγχώριοι θαυμαστές του Τραμπ

Το πολιτικό μήνυμα φτάνει αναπόφευκτα και στην Ελλάδα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο Πάνος Καμμένος, η Αφροδίτη Λατινοπούλου και άλλοι εγχώριοι υποστηρικτές του τραμπισμού είχαν αντιμετωπίσει την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο ως επιβεβαίωση μιας ευρύτερης ιδεολογικής μετατόπισης της Δύσης.

Η εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών δεν σημαίνει, ασφαλώς, ότι εξαφανίζεται η απήχηση αυτών των αντιλήψεων στην ελληνική κοινωνία. Ούτε ότι οι πολιτικές δυνάμεις που επενδύουν στον εθνικισμό, στον αντισυστημισμό και στη σκληρή αντιμεταναστευτική ρητορική πρόκειται αυτομάτως να υποχωρήσουν. Ανατρέπει, όμως, ένα βασικό επιχείρημα: Ότι ο τραμπισμός αποτελεί μια ακατανίκητη πολιτική τάση, η οποία αργά ή γρήγορα θα σαρώσει και την Ευρώπη.

Το αποτέλεσμα στις ΗΠΑ δείχνει ότι ακόμη και μια ισχυρή λαϊκιστική κινητοποίηση μπορεί να αντιστραφεί όταν οι κοινωνικές προσδοκίες διαψεύδονται.

Υπάρχει, βεβαίως, και μια δεύτερη ανάγνωση. Η ευρωπαϊκή Ακροδεξιά δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον Τραμπ. Διαθέτει εγχώριες κοινωνικές ρίζες, δικά της πολιτικά ακροατήρια και διαφορετικές εθνικές ατζέντες. Συνεπώς, η αποδυνάμωση του Αμερικανού προέδρου δεν συνεπάγεται αυτόματα και δική της εκλογική ήττα. Αλλά αλλάζει κάτι ουσιαστικό: Η ταύτιση με τον Τραμπ δεν αποτελεί πλέον αυτονόητο πολιτικό πλεονέκτημα.

Το δίλημμα της ευρωπαϊκής Ακροδεξιάς

Το ερώτημα πλέον είναι αν οι Ευρωπαίοι ακροδεξιοί θα επιχειρήσουν να αποκτήσουν μεγαλύτερη πολιτική αυτονομία ή αν θα συνεχίσουν να ακολουθούν έναν Αμερικανό πρόεδρο που εξακολουθεί να διαθέτει τεράστια εξουσία, αλλά έχει χάσει σημαντικό μέρος της εκλογικής του αίγλης.

Η επιλογή δεν είναι εύκολη. Από τη μία, η στενή σχέση με το κίνημα MAGA προσφέρει διεθνή προβολή, πολιτική υποστήριξη και πρόσβαση σε ισχυρά δίκτυα επιρροής. Από την άλλη, η πλήρης ταύτιση με τις επιλογές του Λευκού Οίκου μπορεί να αποδειχθεί εκλογικά επιζήμια.

Η μεγάλη ειρωνεία είναι ότι οι πολιτικοί που διακήρυτταν πως ο Τραμπ αλλάζει οριστικά τον κόσμο αναζητούν τώρα τρόπους να μην παρασυρθούν από τη δική του φθορά. Και ίσως αυτή να είναι η σημαντικότερη ευρωπαϊκή συνέπεια των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών: όχι το τέλος του τραμπισμού, αλλά το τέλος της βεβαιότητας ότι ο τραμπισμός οδηγεί αναπόφευκτα στη νίκη.

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