Δύο νεκροί στην Κορσική από τις πλημμύρες

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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το όχημά τους παρασύρθηκε από τα νερά της πλημμύρας που προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση στο γαλλικό νησί της Κορσικής, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.
Σύμφωνα με τον ίδιο, διεσώθη μια 40χρονη γυναίκα.
Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για πλημμύρες και σφοδρές βροχοπτώσεις στην Κορσική και τμήματα της νότιας Γαλλίας.
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