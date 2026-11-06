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06.11.2026 10:56

Δύο νεκροί στην Κορσική από τις πλημμύρες

06.11.2026 10:56
PLIMMIRES_GALLIA
αρχείου AP

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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το όχημά τους παρασύρθηκε από τα νερά της πλημμύρας που προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση στο γαλλικό νησί της Κορσικής, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, διεσώθη μια 40χρονη γυναίκα.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για πλημμύρες και σφοδρές βροχοπτώσεις στην Κορσική και τμήματα της νότιας Γαλλίας.

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