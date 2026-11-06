Πλεύρης για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Περιμένουμε μεταναστευτική κρίση στην Κρήτη

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Τις «παρενέργειες» της κύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου από το Κοινοβούλιο της Λιβύης παραδέχθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, προαναγγέλοντας, ουσιαστικά, νέα μεταναστευτικά «κύματα» προς την Ελλάδα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο Θ. Πλεύρης αποκάλυψε την απουσία συνεργασίας της Λιβύης στο μεταναστευτικό μετά την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου λέγοντας ότι «μέχρι και τον Ιούλιο ήταν αυξημένες οι ροές, από τον Αύγουστο παρατηρήθηκε μια αύξηση και αυτό συνεχίστηκε τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο είχαμε κορύφωση ενώ τις τρεις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου, μετά την ψήφιση του τουρκολιβυκού μνημονίου, είχαμε μεγαλύτερη έξαρση. Οι μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη αποδίδονται και στην ανικανότητα του λιβυκού κράτους και στη διαφθορά αλλά μετά το τουρκολιβυκό μνημόνιο είχαμε 1.700 άτομα σε τρεις ημέρες».

«Βλέπουμε έλλειψη συνεργασίας πια. Μη δυνατότητα αποτροπής βλέπαμε, αλλά σε αυτό το 3ήμερο είδαμε απουσία κάθε προσπάθειας» πρόσθεσε ενώ αναφερόμενος στις δομές φιλοξενίας στην Κρήτη, ο υπουργός Μετανάστευσης σημείωσε ότι οι «Αθάνατοι» αναμένεται να αρχίσουν να δέχονται κόσμο από την επόμενη εβδομάδα. «Δεν θα είναι στην πλήρη ανάπτυξη, μέσα στον χειμώνα θα κάνουμε καλύτερη και την Αγιά και τους Αθανάτους» είπε χαρακτηριστικά ο Θ. Πλεύρης προειδοποιώντας ότι «ετοιμαζόμαστε για κρίση στην Κρήτη».

Μιλώντας, στη συνέχεια, για τις επιστροφές μεταναστών είπε ότι το πρώτο δεκάμηνο έχουν ξεπεράσει τις 6.000 όταν αυτός ο αριθμός είχε γίνει όλο το 2025. «Κάνουμε επιστροφές σε Αίγυπτο και Πακιστάν. Έχουμε ετοιμάσει 4 πτήσεις τσάρτερ για Μπαγκλαντές, δύσκολες πτήσεις με 22 ώρες και 120 αστυνομικούς για 60 μετανάστες» είπε και ανακοίνωσε ότι «στις 16 Νοεμβρίου θα γίνουν ανακοινώσεις στη Βιέννη για τα κέντρα υποδοχής εκτός Ευρώπης. Θα γίνουν ανακοινώσεις για τη χώρα και το ακριβές χρονοδιάγραμμα που ξεκινάει τον Ιανουάριο σε πιλοτική φάση».

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