Δείτε ζωντανά τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Mega News (Live)

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Από το Παρίσι, όπου βρέθηκε για τις χθεσινές μεγάλες κινητοποιήσεις, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, δίνει συνέντευξη στο Mega News, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Γαλλία και την Ευρώπη.
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