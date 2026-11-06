ΟΗΕ: Ψυχρολουσία για τον Σινιρλίογλου – Μόλις τρεις ψήφοι για τον Τούρκο υποψήφιο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Μάλλον δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς η προσπάθεια της Άγκυρας να αποκτήσει τον έλεγχο της Γενικής Γραμματείας του ΟΗΕ.
Ο Τούρκος διπλωμάτης Φεριντούν Σινιρλίογλου,m εκλεκτός του Ερντογάν, υπέστη μια πρώτη, ηχηρή αποδοκιμασία στη δοκιμαστική ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας, συγκεντρώνοντας μόλις τρεις θετικές ψήφους, έναντι οκτώ αρνητικών και τεσσάρων λευκών.
Αντίθετα, η εκπρόσωπος της Κόστα Ρίκα, Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, εμφανίζεται να ενισχύει τη δυναμική της, εξασφαλίζοντας 12 θετικές ψήφους.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η στάση της Αθήνας. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να στηρίξει την τουρκική υποψηφιότητα. Ωστόσο, παραμένει αδιευκρίνιστο αν η ελληνική ψήφος ήταν αρνητική ή λευκή.
Σε κάθε περίπτωση, η πρώτη καταγραφή των συσχετισμών μόνο χαμόγελα δεν προκαλεί στην Άγκυρα.
Διαβάστε επίσης
Απίστευτη φάρσα αγνώστων στον Άδωνι: Του παρήγγειλαν Porsche, Maybach και τουφέκια
Το βίντεο του Λευκού Οίκου με τον Τραμπ… ήρωα videogame: «Ακόμα πρόεδρός σας»
Πληρωμένη απάντηση Δούκα σε Μητσοτάκη για απευθείας αναθέσεις και έκτακτες προσλήψεις: «Μας εγκαλεί, αυτός που έχει αναγάγει και τα δύο σε πρωταθλητισμό»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.