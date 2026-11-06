ΟΗΕ: Ψυχρολουσία για τον Σινιρλίογλου – Μόλις τρεις ψήφοι για τον Τούρκο υποψήφιο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μάλλον δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς η προσπάθεια της Άγκυρας να αποκτήσει τον έλεγχο της Γενικής Γραμματείας του ΟΗΕ.

Ο Τούρκος διπλωμάτης Φεριντούν Σινιρλίογλου,m εκλεκτός του Ερντογάν, υπέστη μια πρώτη, ηχηρή αποδοκιμασία στη δοκιμαστική ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας, συγκεντρώνοντας μόλις τρεις θετικές ψήφους, έναντι οκτώ αρνητικών και τεσσάρων λευκών.

Αντίθετα, η εκπρόσωπος της Κόστα Ρίκα, Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, εμφανίζεται να ενισχύει τη δυναμική της, εξασφαλίζοντας 12 θετικές ψήφους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η στάση της Αθήνας. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να στηρίξει την τουρκική υποψηφιότητα. Ωστόσο, παραμένει αδιευκρίνιστο αν η ελληνική ψήφος ήταν αρνητική ή λευκή.

Σε κάθε περίπτωση, η πρώτη καταγραφή των συσχετισμών μόνο χαμόγελα δεν προκαλεί στην Άγκυρα.

Διαβάστε επίσης

Απίστευτη φάρσα αγνώστων στον Άδωνι: Του παρήγγειλαν Porsche, Maybach και τουφέκια

Το βίντεο του Λευκού Οίκου με τον Τραμπ… ήρωα videogame: «Ακόμα πρόεδρός σας»

Πληρωμένη απάντηση Δούκα σε Μητσοτάκη για απευθείας αναθέσεις και έκτακτες προσλήψεις: «Μας εγκαλεί, αυτός που έχει αναγάγει και τα δύο σε πρωταθλητισμό»