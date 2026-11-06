Παραλήρημα Λατινοπούλου: Ζήτησε περιπολίες με σκυλιά για «όσους κακώς έχουν άσυλο»

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Πρακτικές που θυμίζουν άλλες, πολύ μαύρες εποχές ζήτησε να εφαρμοστούν για το μεταναστευτικό η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Μιλώντας στο Mega, η Λατινοπούλου υποστήριξε ότι «με τη Φωνή Λογικής στην Ελλάδα δεν θα βλέπαμε να είναι οι αστυνομικοί σάκοι του μποξ. Η αστυνομία πρέπει να έχει λυμένα χέρια. Θα δούμε πεζοπόρα τμήματα με λυκόσκυλα και μαλινουά να καθαρίζουν τις γειτονιές για να συλλαμβάνουν όσους κακώς έχουν πάρει άσυλο».

Παράλληλα, επιτέθηκε και στους Ρομά, καθώς πρότεινε την ανάπτυξη μόνιμων κλιμακίων του στρατού στους καταυλισμούς, μέχρι να αντιμετωπιστούν οι παρανομίες που, κατά τους ισχυρισμούς της, σημειώνονται εκεί και την κατάργηση όλων των επιδομάτων που δίδονται στους Ρομά.

Ανατριχίλα…

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