Σούπερ μάρκετ: Προ των πυλών νέες αυξήσεις-φωτιά έως 15% – «Καμπανάκι» του προέδρου του ΙΝΚΑ

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Το μήνυμα πως αναμένονται περαιτέρω ανατιμήσεις-φωτιά και μάλιστα σε προϊόντα πρώτης ανάγκης κάθε νοικοκυριού έστειλε το πρωί της Παρασκευής ο Παναγιώτης Γεωργιάδης, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Καταναλωτών «Νέο ΊΝΚΑ».

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως «εννιά τουλάχιστον μεγάλοι προμηθευτές έχουν αποστείλει νέους καταλόγους στα super market με ανατιμήσεις σε περισσότερους από 390 κωδικούς.

Αυτές οι ανατιμήσεις κυμαίνονται από 5 έως 6% και μπορεί να φτάσει και 15% κυρίως σε μοσχαρίσιο κρέας, οπώροκηπευτικά, γαλακτοκομικά κλπ. Τις αυξήσεις αυτές θα τις δούμε το επόμενο τρίμηνο».

«Μέχρι τώρα συγκρατήθηκαν οι τιμές με την συμφωνία μείωσης των τιμών που εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι λειτούργησε, δεν ξέρουμε πόσο θα λειτουργήσει το επόμενο διάστημα. Θα ισχύσει μέχρι το τέλος του χρόνου με λιγότερους κωδικούς καθώς αφαιρούνται τα σχολικά και με μικρότερες μειώσεις των τιμών στους κωδικούς», συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης.

Σούπερ μάρκετ: Τι είπε ο Παναγιώτης Γεωργιάδης για το posokanei

Αναφερόμενος στην πλατφόρμα «posokanei», ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε: «Κατά τη γνώμη μου συνέβαλε στην προσπάθεια συγκράτησης των τιμών στα προϊόντα τροφίμων με την έννοια ότι ο καταναλωτής έχει πλέον ένα εργαλείο που χειροπιαστά μπορεί να δει ποια είναι η διακύμανση των τιμών, πόσο χρεώνει η κάθε αλυσίδα το συγκεκριμένο προϊόν έτσι ώστε όπου σχηματίσει την εντύπωση ότι έχει τις καλύτερες προσφορές μια αλυσίδα να την επιβραβεύσει.

Επίσης βοηθάει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς γιατί πολύ εύκολα μπορεί να διαπιστώσουμε αν έχουμε πρακτική εναρμόνιση τιμών και πολύ εύκολα μπορεί να επιβάλουν τα πρόστιμα.

Άρα είναι ένα ψηφιακό εργαλείο που συμβάλει και στην αντιμετώπιση των πρακτικών εναρμόνισης τιμών και σε ένα βαθμό σε συγκράτηση των τιμών.

Καμία πρωτοβουλία και κανένα εργαλείο δεν μπορεί να λύσει από μόνο του το πρόβλημα της ακρίβειας, χρειάζεται ένας συνδυασμός».

Σε ό,τι αφορά το Market Pass, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως «εγώ το προτιμώ από μια ενδεχόμενη οριζόντια μείωση του ΦΠΑ γιατί δεν γνωρίζω κατά πόσο θα περάσει στον τελικό καταναλωτή».

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