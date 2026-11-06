Επικουρικές συντάξεις: Ούτε το 2027 θα πάρουν αύξηση 1,3 εκατ. δικαιούχοι, παρά τα πλεονάσματα του κλάδου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ούτε ένα ευρώ αύξηση στην επικουρική τους σύνταξη δεν αναμένεται να δουν το 2027 περίπου 1,3 εκατ. συνταξιούχοι. Όσοι περίμεναν ότι η νέα χρονιά θα έφερνε κάποια ενίσχυση και σε αυτό το κομμάτι του εισοδήματός τους, μένουν ξανά με την προσδοκία. Οι επικουρικές παραμένουν στο ίδιο ποσό, την ώρα που τα έξοδα για τρόφιμα, λογαριασμούς και καθημερινές ανάγκες συνεχίζουν να πιέζουν το πορτοφόλι.

Και αυτό συμβαίνει παρότι ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης εμφανίζει πλεόνασμα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία που αποδίδονται στον e-ΕΦΚΑ, το πλεόνασμα του 2025 εκτιμάται ότι ξεπέρασε τα 188 εκατ. ευρώ, αρκετά πάνω από την αρχική πρόβλεψη των 115 εκατ. ευρώ. Στο Ταμείο, δηλαδή, η εικόνα βελτιώνεται. Στην τσέπη των δικαιούχων, όμως, δεν αλλάζει τίποτε.

Από το 2023, όταν άρχισαν ξανά οι αυξήσεις στις κύριες συντάξεις, οι επικουρικές έμειναν εκτός. Το ίδιο επαναλήφθηκε τα επόμενα χρόνια και, με τα σημερινά δεδομένα, η ίδια κατάσταση αναμένεται να συνεχιστεί και το 2027.

Αυτό σημαίνει ότι ένας συνταξιούχος που ακούει τις ανακοινώσεις για τις ετήσιες αυξήσεις δεν πρέπει να υπολογίζει ότι θα αυξηθεί αντίστοιχα ολόκληρο το ποσό που εισπράττει κάθε μήνα. Η επικουρική του μένει παγωμένη.

Για ανθρώπους που στηρίζονται και σε αυτά τα χρήματα για να βγάλουν τον μήνα, η διαφορά έχει σημασία. Μπορεί το ποσό της σύνταξης να μη μειώνεται στα χαρτιά, αλλά αγοράζει λιγότερα προϊόντα και καλύπτει μικρότερο μέρος των υποχρεώσεων.

Πίσω από το πάγωμα βρίσκεται το ξεχωριστό καθεστώς αναπροσαρμογής των επικουρικών. Το πλαίσιο του νόμου 4387/2016 προβλέπει μηχανισμό εξισορρόπησης που αποκλείει αυξήσεις όταν υπάρχουν ελλείμματα. Ωστόσο, ούτε η εμφάνιση πλεονάσματος συνεπάγεται αυτόματη αύξηση για τους δικαιούχους.

Την ίδια ώρα, χιλιάδες ασφαλισμένοι δεν περιμένουν αύξηση, αλλά την ίδια την επικουρική τους. Περίπου 31.500 αιτήσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η αναμονή φτάνει ακόμη και τα τρία χρόνια.

Πρόκειται για χρήματα που λείπουν από τον οικογενειακό προϋπολογισμό ανθρώπων οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από την εργασία και προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες τους με όσα ήδη εισπράττουν.

Για να περιοριστούν οι καθυστερήσεις, έχει ψηφιστεί ρύθμιση ώστε την έκδοση της επικουρικής να αναλαμβάνει το τελευταίο Ταμείο ασφάλισης, ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχει διανυθεί σε άλλα Ταμεία. Στόχος είναι να σταματήσει το πήγαινε-έλα των φακέλων μεταξύ υπηρεσιών και να συντομευθεί η διαδικασία.

Μέχρι να φανεί το αποτέλεσμα στις πληρωμές, οι συνταξιούχοι συνεχίζουν να περιμένουν: άλλοι την έκδοση της επικουρικής και άλλοι μια αύξηση που, για ακόμη μία χρονιά, δεν έρχεται.

Διαβάστε επίσης:

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Αντίστροφη μέτρηση για τη NAVTEX – Επιστρέφουν τα ερευνητικά στην Κάσο

Κοινός αγώνας για κοινωνική δικαιοσύνη απέναντι στην Ακροδεξιά και τη λιτότητα στις συναντήσεις Τσίπρα στο Παρίσι

Τσίπρας από Παρίσι: Η καρδιά της Ευρώπης βρίσκεται εδώ, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν (Video)