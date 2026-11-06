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06.11.2026 00:01

Europa League: Μεγάλο «διπλό» του ΟΦΗ στο Βουκουρέστι με 2-0 επί της Χάποελ Μπερ Σεβά και βλέπει πρόκριση

06.11.2026 00:01
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Ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την πρόκριση στη νοκ άουτ φάση του Europa League έκανε ο ΟΦΗ, επικρατώντας με 2-0 της Χάποελ Μπερ Σεβά στο ουδέτερο Βουκουρέστι, για την 4η αγωνιστική της League Phase. Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας, με σκόρερ τους Πούγγουρα (45+1′) και Φούντα (56′), έφτασαν τους 6 βαθμούς και ανέβηκαν στη 16η θέση της βαθμολογίας, συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή τους πορεία.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη παρουσίασε συγκροτημένη εικόνα, περιόρισε τις επιθετικές πρωτοβουλίες των Ισραηλινών και αξιοποίησε τις ευκαιρίες της, φεύγοντας με μια πολύτιμη νίκη από την πρωτεύουσα της Ρουμανίας, όπου η Χάποελ αγωνίστηκε ως τυπικά γηπεδούχος.

Ο Πούγγουρας άνοιξε τον δρόμο

Ο ΟΦΗ μπήκε αποφασιστικά στο παιχνίδι, έχοντας τον έλεγχο του ρυθμού και αναζητώντας διαδρόμους προς την αντίπαλη περιοχή, κυρίως μέσα από τις κινήσεις του Νους. Παράλληλα, η σωστή αμυντική λειτουργία δεν επέτρεψε στη Χάποελ να δημιουργήσει σημαντικές απειλές.

Το προβάδισμα ήρθε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Στο 45+1′, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Αθανασίου και απόκρουση του Μαρτσιάνο, ο Αχιλλέας Πούγγουρας βρέθηκε πρώτος στην επαναφορά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Ήταν το πρώτο γκολ του Πούγγουρα με τη φανέλα του ΟΦΗ και μόλις το δεύτερο της επαγγελματικής του καριέρας. Το προηγούμενο είχε σημειωθεί το 2021, όταν αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό, σε αναμέτρηση Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα.

Η «ζωγραφιά» του Φούντα και το ακυρωθέν γκολ

Οι Κρητικοί διατήρησαν τον έλεγχο και στο δεύτερο ημίχρονο, φτάνοντας σε δεύτερο γκολ με εντυπωσιακό τρόπο.

Στο 56′ ο Ταξιάρχης Φούντας εκτέλεσε εξαιρετικά φάουλ από την αριστερή πλευρά, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Μαρτσιάνο και διαμορφώνοντας το 0-2.

Με το προβάδισμα δύο τερμάτων, ο ΟΦΗ διαχειρίστηκε αποτελεσματικά τον αγώνα, παραμένοντας επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις.

Στο 73′ ο Θανάσης Ανδρούτσος επιχείρησε να σκοράρει με παρόμοια εκτέλεση φάουλ, σχεδόν από το ίδιο σημείο, αλλά ο Μαρτσιάνο πραγματοποίησε σημαντική επέμβαση.

Ο αρχηγός των Κρητικών βρήκε τελικά δίχτυα στο 90ό λεπτό, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ στην αρχή της φάσης.

Το 2-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τον ΟΦΗ να πανηγυρίζει μια καθοριστική εκτός έδρας νίκη που ενισχύει σημαντικά τις πιθανότητές του για συνέχεια στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Οι συνθέσεις

Διαιτητής: Έντγκαρς Μάιτσεφς (Λετονία)

Κίτρινες κάρτες: Φόρσον, Κανάαν – Αθανασίου.

ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΕΡ ΣΕΒΑ (Ραν Κοζούχ): Μαρτσιάνο, Ντιοπ, Ναχμιάς, Μιζράχι, Μπαλτάξα (76′ Αμαντόρ), Αχμέντ, Γιεχόσουα, Φόρσον (70′ Κανάαν), Μαλεντέ (76′ Ιστ), Αμπού Ρουμί (67′ Ζλατάνοβιτς), Ουγκαρίσα (62′ Γκάνα).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Νικολάου, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Ντίκμαν, Μπουχαλάκης (90+1′ Κανελλόπουλος), Νους (90+1′ Θεοδοσουλάκης), Φούντας (64′ λ.τρ. Αϊτόρ), Κόντρο (80′ Καραχάλος).

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