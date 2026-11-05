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05.11.2026 21:16

Οπαδοί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας έκαναν ναζιστικό χαιρετισμό στο κέντρο της Αθήνας (Video)

05.11.2026 21:16
Nazi-Sofia

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Έντονο προβληματισμό προκαλεί βίντεο που δείχνει οπαδούς της ΤΣΣΚΑ Σόφιας να παρελαύνουν στο κέντρο της Αθήνας και να κάνουν τον ναζιστικό χαιρετισμό.

Περίπου 2.000 οπαδοί της βουλγαρικής ομάδας βρίσκονται στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Μέρος των οπαδών σε βίντεο που κυκλοφορεί το Χ φαίνεται να κάνει τον ναζιστικό χαιρετισμό και φωνάζει «Sieg Heil», δηλαδή, «ζήτω η νίκη». 

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