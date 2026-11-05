Οπαδοί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας έκαναν ναζιστικό χαιρετισμό στο κέντρο της Αθήνας (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Έντονο προβληματισμό προκαλεί βίντεο που δείχνει οπαδούς της ΤΣΣΚΑ Σόφιας να παρελαύνουν στο κέντρο της Αθήνας και να κάνουν τον ναζιστικό χαιρετισμό.

Περίπου 2.000 οπαδοί της βουλγαρικής ομάδας βρίσκονται στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν το ματς με τον Παναθηναϊκό.

05.11.2026, Panathinaikos🇬🇷 – CSKA Sofia🇧🇬, CSKA Sofia in Athens



Info CSKA Sofia: we came on the day of the match, we managed to make contact with some member of Panatinaikos groups, but unfortunately at some point they stopped answering our phone calls. We were at the top… pic.twitter.com/bSRY1aWHQe — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 5, 2026

Μέρος των οπαδών σε βίντεο που κυκλοφορεί το Χ φαίνεται να κάνει τον ναζιστικό χαιρετισμό και φωνάζει «Sieg Heil», δηλαδή, «ζήτω η νίκη».

Διαβάστε επίσης

Μεγάλο deal Αλαφούζου: Ο ΣΠΟΡ FM TV «κουνάει το σεντόνι» των ευρωπαϊκών Κυπέλλων ποδοσφαίρου με αστρονομικό ποσό

Τέλος ο Ρονάλντο από την Εθνική Πορτογαλίας: Αποχωρώ με το κεφάλι ψηλά, περήφανος για τη διαδρομή που διένυσα

Σοκ στον ΠΑΟΚ: Ο Τζέντι Όσμαν υπέστη ρήξη μηνίσκου και μπαίνει στο χειρουργείο