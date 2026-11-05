WP: Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί συμφωνούν σε ένα πράγμα – Η σχέση ΗΠΑ-Ισραήλ χρειάζεται ένα διάλειμμα

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Οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι μπορεί να είναι βαθιά διχασμένοι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά ένας αυξανόμενος αριθμός και από τα δύο κόμματα συμφωνεί σε μια βασική ιδέα: Η εποχή της αδιαμφισβήτητης υποστήριξης των ΗΠΑ προς το Ισραήλ πρέπει να λάβει τέλος.

Σύμφωνα με άρθρο της Washington Post, πρόκειται για μια σπάνια πρόταση που ενώνει τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον αριστερό εκλεγμένο γερουσιαστή από το Μίσιγκαν, Αμντούλ Ελ Σαγιέντ. Και στα δύο κόμματα, ορισμένοι στρατηγικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι οι ψηφοφόροι επέφεραν δύο συντριπτικά πλήγματα —το 2024 και το 2026— σε ηγέτες (την πρώην αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις και, τώρα, τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ) οι οποίοι ταυτίστηκαν υπερβολικά με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τις πολιτικές του.

Το αυξανόμενο αίτημα για αλλαγή έρχεται σε μια στιγμή πολιτικής μετάβασης τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για το Ισραήλ, και προμηνύει μια ενδεχομένως δραματική μεταβολή στη σχέση μεταξύ των δύο χωρών.

Την Τετάρτη, ο Βανς άσκησε κριτική στο Ισραήλ, η οποία ήταν πιο δριμεία από οτιδήποτε έχει ακουστεί από κορυφαίο Ρεπουμπλικάνο τουλάχιστον από το 1991 — πριν από μια περίοδο τριών δεκαετιών κατά την οποία η ακλόνητη στήριξη προς το Ισραήλ αποτελούσε σχεδόν προαπαιτούμενο για τους πολιτικούς του αμερικανικού κατεστημένου, και από τα δύο κόμματα.

Οι ψηφοφόροι του Τραμπ θέλουν οι Ρεπουμπλικάνοι να «αλλάξουν τη σχέση μας με το Ισραήλ», έγραψε την Τετάρτη ο Αντιπρόεδρος στην πλατφόρμα X, σε μια εκτενή ανάρτηση με την οποία διαφοροποιήθηκε ουσιαστικά από τους χειρισμούς του Προέδρου όσον αφορά τον πόλεμο με το Ιράν και το Ισραήλ.

«Οι ψηφοφόροι μας προσήλθαν στις κάλπες», έγραψε ο Βανς, προσθέτοντας ωστόσο ότι «πολλοί από αυτούς ψήφισαν Δημοκρατικούς», επειδή επιθυμούσαν τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν —που υποστηρίζεται από το Ισραήλ— και την επανεξέταση των δεσμών με το Ισραήλ.

Ο γιος του Προέδρου, Ντον Τραμπ Τζούνιορ, συμφώνησε.

«Κάθε λέξη εδώ είναι 100% σωστή», έγραψε πάνω από την ανάρτηση του Βανς.

Ο ίδιος ο Πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι τα σχόλια του Βανς ήταν «μια χαρά» και «καλά». Καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη η ψηφοφορία την Τρίτη, ο Τραμπ προέβη σε μια ασυνήθιστη ανακοίνωση: δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι σχεδιάζει να διακόψει τη στρατιωτική βοήθεια ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Ισραήλ έως το τέλος του έτους, εξηγώντας ρητά ότι ήθελε να στερήσει από τον Ελ Σαγιέντ ένα επιχείρημα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πολιτικά.

Ο Ελ Σαγιέντ χαιρέτισε την κίνηση του Τραμπ. Ορισμένοι άλλοι Δημοκρατικοί υποψήφιοι που πέτυχαν απρόσμενες νίκες το βράδυ της Τρίτης —μεταξύ των οποίων ο Τζέιμς Ταλαρίκο από το Τέξας και ο Τρόι Τζάκσον από το Μέιν— κέρδισαν έδρες, εν μέρει καταδικάζοντας τους πολέμους του Νετανιάχου και υποσχόμενοι να σταματήσουν τις πωλήσεις όπλων προς το Ισραήλ.

Κάποιοι στο στρατόπεδο των υποστηρικτών του Τραμπ έσπευσαν να αποδώσουν την κάμψη της πολιτικής του τύχης στη στάση που τήρησε απέναντι στο Ισραήλ.

«Ο λανθασμένος υπολογισμός σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν οδήγησε σε απόλυτη καταστροφή. Ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα όταν εμπιστεύεσαι τους νεοσυντηρητικούς», έγραψε ο Μπένι Τζόνσον, podcaster και υποστηρικτής του Τραμπ, σχολιάζοντας μια παλαιότερη ανάρτησή του στην οποία διερωτάτο: «Μήπως το Ισραήλ ΕΙΠΕ ΨΕΜΑΤΑ στον Τραμπ για να παρασύρει τις ΗΠΑ σε πόλεμο με το Ιράν; Ο Λευκός Οίκος φέρεται να είναι ΕΞΟΡΓΙΣΜΕΝΟΣ».

Έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για τη μεγαλύτερη ρήξη με το Ισραήλ από την εποχή του Προέδρου Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, δήλωσε ο Άαρον Ντέιβιντ Μίλερ, ο οποίος ασχολήθηκε με τη διπλωματία ΗΠΑ-Ισραήλ επί σειράς κυβερνήσεων και σήμερα είναι ανώτερος συνεργάτης στο Carnegie Endowment for International Peace.

Το 1956, ο Αϊζενχάουερ ανάγκασε το Ισραήλ να αποχωρήσει από τη χερσόνησο του Σινά, αφού το τελευταίο είχε εξαπολύσει αιφνιδιαστική επίθεση κατά της Αιγύπτου χωρίς να ενημερώσει την Ουάσιγκτον.

Έκτοτε, «ποτέ άλλοτε οι σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, σε όλες τις πτυχές τους, δεν έχουν δοκιμαστεί τόσο έντονα όσο σήμερα», ανέφερε ο Μίλερ.

«Παρατηρείται ρήγμα στο εσωτερικό και των δύο κομμάτων όσον αφορά το ζήτημα του Ισραήλ», σημείωσε, προσθέτοντας ότι πληθαίνουν οι φωνές που τάσσονται υπέρ μιας ρήξης, παρόλο που πολλοί εξακολουθούν να υποστηρίζουν τη διατήρηση μιας σχετικά φιλικής στάσης απέναντι στη χώρα.

Προς το παρόν, ανέφερε, παρόλο που η πολιτική διάσταση της συμμαχίας ΗΠΑ-Ισραήλ έχει αλλάξει, η ίδια η πολιτική παραμένει αμετάβλητη. Η κυβέρνηση Τραμπ εξακολουθεί να στηρίζει το Ισραήλ στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· δεν έχει θέσει τους όρους για τη στρατιωτική βοήθεια που είχε αξιώσει το Κογκρέσο· και συνεχίζει μια δυναμική πολιτική ανταλλαγής πληροφοριών — στοιχεία που, σύμφωνα με τον Μίλερ, αποτελούν δείκτες για το αν μια κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να αποκοπεί από δεκαετίες στενών δεσμών.

«Το ερώτημα, κατά τη γνώμη μου, είναι το εξής: Πότε όλη αυτή η ένταση και οι ρωγμές θα οδηγήσουν πράγματι σε θεμελιώδεις αλλαγές στην ουσία και το περιεχόμενο της σχέσης μας με το Ισραήλ;» δήλωσε.

Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ συμπίπτουν με μια πιθανή μεταβατική περίοδο και για την ισραηλινή πολιτική σκηνή. Οι εκλογές της περασμένης εβδομάδας ενδέχεται να οδηγήσουν στην απώλεια της εξουσίας για τον Νετανιάχου, ακριβώς τη στιγμή που η Ουάσιγκτον επανεκτιμά τους δεσμούς της. Πολλοί από τους επικριτές του Νετανιάχου στο Ισραήλ τον κατηγορούν ότι αποξένωσε τον σημαντικότερο σύμμαχο της χώρας.

Ένα ερώτημα που απασχολεί τους Ισραηλινούς είναι αν η αντικατάσταση του Νετανιάχου από έναν νέο πρωθυπουργό μπορεί να επιλύσει τα προβλήματά τους. Ο βασικός αντίπαλος του Νετανιάχου, ο Γκάντι Άιζενκοτ —ο οποίος φαίνεται να έχει τις περισσότερες πιθανότητες να λάβει πρώτος την εντολή σχηματισμού κυβερνητικού συνασπισμού— εξέδωσε την Τετάρτη μια προσεκτικά διατυπωμένη δήλωση, επιχειρώντας να δημιουργήσει μια απόσταση μεταξύ του ισραηλινού κράτους και του μακροβιότερου πρωθυπουργού της χώρας.

«Ο δεσμός μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών είναι κάτι περισσότερο από μια συμμαχία μεταξύ κυβερνήσεων. Είναι μια εταιρική σχέση μεταξύ λαών, που έχει οικοδομηθεί μέσα από γενιές», έγραψε ο Άιζενκοτ στην πλατφόρμα X. «Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά και εποικοδομητικά με τον Πρόεδρο Τραμπ και τη διακυβέρνησή του, τη φιλία και τη δέσμευση των οποίων απέναντι στο Ισραήλ εκτιμούμε βαθύτατα».

Η Σίρα Έφρον, επικεφαλής του τομέα ισραηλινής πολιτικής στο ινστιτούτο Rand, επισήμανε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να ανησυχεί διπλά: Μετά την ήττα της Χάρις το 2024, ορισμένοι Δημοκρατικοί απέδωσαν την απομάκρυνση ενός σημαντικού τμήματος των ψηφοφόρων τους στην αγανάκτηση που προκάλεσε η άρνηση του Προέδρου Τζο Μπάιντεν να περιορίσει τον Νετανιάχου κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Την ίδια στιγμή, οι Ρεπουμπλικανοί θεωρούν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό —λόγω ενός άλλου πολέμου, αυτή τη φορά με το Ιράν— βασικό παράγοντα που υπονόμευσε τις προοπτικές τους στις ενδιάμεσες εκλογές, ανέφερε η ίδια.

«Και στις δύο αυτές εκλογικές αναμετρήσεις, τα δύο κόμματα υπέστησαν πλήγμα για λόγους που σχετίζονται εν μέρει με το Ισραήλ και τον ρόλο που του αποδίδεται», δήλωσε η Έφρον.

«Ο Νετανιάχου και οι πολιτικές της παρούσας κυβέρνησης έχουν καταστεί τοξικοί» σε όλο το πολιτικό φάσμα των Ηνωμένων Πολιτειών, πρόσθεσε.

Καθώς επεξεργάζονταν τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ την Τετάρτη, οι Ισραηλινοί πολιτικοί ηγέτες έσπευσαν να επιρρίψουν ευθύνες στον Νετανιάχου, κατηγορώντας τον ότι μετέτρεψε το Ισραήλ σε πολιτικό «βαρίδι» στα μάτια των Αμερικανών εταίρων του. Τα αποτελέσματα αυτά άρχισαν μάλιστα να επηρεάζουν τις συζητήσεις σχετικά με τον σχηματισμό της επόμενης ισραηλινής κυβέρνησης.

Μετά τις ισραηλινές εκλογές της περασμένης εβδομάδας, κατά τις οποίες ούτε ο Νετανιάχου ούτε ο Άιζενκοτ κατάφεραν να εξασφαλίσουν τον απαιτούμενο αριθμό εδρών για τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης, πολλοί στο Ισραήλ εξέτασαν το ενδεχόμενο σύμπραξης των δύο στρατοπέδων σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας — μια προοπτική που υποστηρίζει ο Νετανιάχου. Ωστόσο, το κλίμα φαίνεται πλέον να αλλάζει. «Ορκίζομαι, ήθελα ενότητα και μάλιστα πίστευα ότι ήταν εφικτή», δήλωσε στο X ο Ασάφ Ζαμίρ, πρώην υπουργός Τουρισμού του Ισραήλ και γενικός πρόξενος στη Νέα Υόρκη. «Όμως, τα τελευταία 24ωρα καθιστούν σαφές ότι ο Νετανιάχου πρέπει να απομακρυνθεί από την εξουσία και να συγκροτηθεί μια κυβέρνηση εθνικής ανάγκης. Τώρα».

Ο Γιαΐρ Γκολάν, μέλος του αντιπολιτευόμενου μπλοκ υπό τον Άιζενκοτ, προειδοποίησε μέσω του X ότι η παραμονή του Νετανιάχου στην εξουσία «θα μπορούσε να οδηγήσει το Ισραήλ σε έναν δρόμο διεθνών κυρώσεων, διεθνούς απομόνωσης και σύγκρουσης με τις ΗΠΑ — τον φίλο και σημαντικότερο σύμμαχό μας».

Ο Γιαακόβ Κατζ, ερευνητής στο Ινστιτούτο Πολιτικής για τον Εβραϊκό Λαό (Jewish People Policy Institute) —μια δεξαμενή σκέψης στην Ιερουσαλήμ— ανέφερε ότι οι εξελίξεις το τελευταίο διάστημα έδειξαν πως η εικόνα του Ισραήλ έχει υποστεί κατακόρυφη πτώση. Ωστόσο, τόνισε ότι η απλή αντικατάσταση του Νετανιάχου ως «προσώπου» της χώρας δεν αρκεί για να αποκατασταθεί αυτή η εικόνα.

«Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολλά σοβαρά ζητήματα: την αντίληψη ότι το ίδιο το Ισραήλ παρέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτόν τον πόλεμο με το Ιράν, τις συζητήσεις για έναν νέο γύρο πολεμικών συγκρούσεων, την έλλειψη επιβολής του νόμου απέναντι στη βία των εποίκων, καθώς και την περαιτέρω επέκταση των οικισμών. Ακόμη κι αν υπήρχε άλλος πρωθυπουργός, τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει χωρίς μια ουσιαστική μεταβολή στην πολιτική», δήλωσε ο Κατζ.

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