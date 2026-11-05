Παραιτείται η αμφιλεγόμενη επικεφαλής του Τμήματος Πολιτικών Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

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Η Χαρμίτ Ντίλον, βοηθός γενική εισαγγελέας υπέβαλε την παραίτησή της την Πέμπτη, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς.

«Σήμερα, αποδέχτηκα την παραίτηση της Βοηθού Γενικής Εισαγγελέα Χαρμίτ Ντίλον, η οποία ηγήθηκε με πεποίθηση της Διεύθυνσης Πολιτικών Δικαιωμάτων τους τελευταίους 18 μήνες», έγραψε ο Μπλανς σε μια ανάρτηση στο Χ.

Today, I accepted the resignation of Assistant Attorney General Harmeet Dhillon, who led the Civil Rights Division with conviction the past 18 months. She has defended the civil liberties of every American and enforced the law without fear or favor. The Department is grateful for her dedicated public service, and we wish her every success in her future endeavors. — Attorney General Todd Blanche (@AGToddBlanche) November 5, 2026

Η Ντίλον ενορχήστρωσε μια μαζική έξοδο από την Διεύθυνση Πολιτικών Δικαιωμάτων πέρυσι, με περισσότερο από το 75% του προσωπικού της να αποχωρεί. Ανέτρεψε επίσης πολλές από τις παραδοσιακές προτεραιότητες της διεύθυνσης που επικεντρώνονταν στην καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος ορισμένων από τις πιο ευάλωτες και ιστορικά περιθωριοποιημένες ομάδες του έθνους.

Από τότε που ανέλαβε την διεύθυνση, η οποία συχνά επαινείται ως το «στολίδι του στέμματος» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, επικεντρώθηκε σε άλλες προτεραιότητες που περιλαμβάνουν την προστασία των δικαιωμάτων των κατόχων όπλων, τον περιορισμό της χρήσης πολιτικών ισότητας, ποικιλομορφίας και ένταξης στα πανεπιστήμια και την υιοθέτηση νομικών θέσεων που αντιτίθενται στην προστασία των πολιτικών δικαιωμάτων των τρανς ατόμων.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έκλεισε πολλές από τις υποθέσεις του που αφορούσαν διακρίσεις σε βάρος Αφροαμερικανών και ανακοίνωσε ότι είχε απορρίψει περισσότερα από 50 διατάγματα συναίνεσης δεκαετιών με δημόσια σχολεία, πολλά στο Βαθύ Νότο, τα οποία ίσχυαν για την προστασία των Αφροαμερικανών μαθητών από παράνομες διακρίσεις.

Η Ντίλον ακύρωσε δύο εκκρεμή διατάγματα συναίνεσης πέρυσι με τα Αστυνομικά Τμήματα της Μινεάπολης και του Λούισβιλ σχετικά με συστηματικές καταχρήσεις που ερευνήθηκαν μετά τις δολοφονίες του Τζορτζ Φλόιντ και της Μπριόνα Τέιλορ, και ακύρωσε τα ερευνητικά ευρήματα για ανάρμοστη συμπεριφορά σε έξι άλλα αστυνομικά τμήματα.

Νωρίτερα φέτος, αφού οι πράκτορες μετανάστευσης πυροβόλησαν και σκότωσαν τους Αμερικανούς πολίτες Ρενέ Γκουντ και Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη, καθώς διαμαρτύρονταν για την καταστολή της μετανάστευσης από την κυβέρνηση, η Υπηρεσία Πολιτικών Δικαιωμάτων δεν προχώρησε στην έναρξη ποινικών ερευνών για τα πολιτικά δικαιώματα, κατά παράβαση της μακροχρόνιας πρακτικής για τέτοιου είδους πυροβολισμούς με εμπλοκή αστυνομικών υψηλού προφίλ.

Το τμήμα τελικά ενεπλάκη στην υπόθεση Πρέτι αφού το Υπουργείο Δικαιοσύνης αντιμετώπισε έντονη κριτική και ερωτήματα σχετικά με το γιατί οι Έρευνες Εσωτερικής Ασφάλειας – και όχι το FBI – ηγούνταν της έρευνας για τη δική του υπηρεσία.

Μέχρι σήμερα, δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για την υπόθεση Πρέτι, η οποία επίσης βρίσκεται υπό ξεχωριστή έρευνα από κρατικούς αξιωματούχους.

Η Ντίλον, ένθερμη σύμμαχος του Προέδρου Τραμπ η οποία επί χρόνια διηύθυνε το δικό της δικηγορικό γραφείο στο Σαν Φρανσίσκο, είναι συχνή καλεσμένη σε συντηρητικά podcast και πολύ ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε αντίθεση με τους προκατόχους της, συχνά ανέβαζε στο X τα δικά της βίντεο σχετικά με το έργο που αναλάμβανε το τμήμα της. Σε συνεντεύξεις της στα μέσα ενημέρωσης, παραδέχτηκε ότι συχνά δημιουργούσε ιδέες για έρευνες για τα πολιτικά δικαιώματα βασιζόμενη σε διάφορες αναρτήσεις που συνάντησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έχει κατά καιρούς ανακοινώσει την έναρξη ερευνών για τα πολιτικά δικαιώματα στο διαδίκτυο, μια ισχυρή απόκλιση από την ιστορική πρακτική.

Υπό την ηγεσία της, το Τμήμα Πολιτικών Δικαιωμάτων υπέβαλε 31 αγωγές εναντίον κυρίως δημοκρατικών πολιτειών και της Περιφέρειας της Κολούμπια, σε μια προσπάθεια να αποκτήσει πρόσβαση σε μη επεξεργασμένους εκλογικούς καταλόγους.

Οι δικηγόροι του τμήματος υποστήριξαν επανειλημμένα ότι χρειάζονταν τις πληροφορίες για να διασφαλίσουν ότι οι πολιτείες συμμορφώνονταν με δύο ομοσπονδιακούς νόμους περί ψηφοφορίας που απαιτούν να διατηρούν καθαρούς εκλογικούς καταλόγους. Ωστόσο, αργότερα παραδέχτηκαν στο δικαστήριο ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης σκόπευε να μοιραστεί τις πληροφορίες με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για ποινικούς και αντιμεταναστευτικούς σκοπούς.

Μέχρι στιγμής, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χάσει 27 από αυτές τις υποθέσεις.

Κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκλογών την Τρίτη, το Τμήμα Πολιτικών Δικαιωμάτων έστειλε περισσότερους από 1.000 παρατηρητές σε εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα, ένας αριθμός ρεκόρ που ανάγκασε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ζητήσει εθελοντές από ασυνήθιστα τμήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου Φυλακών και του Γραφείου Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών.

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