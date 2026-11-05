Οι απειλές για βόμβα προκαλούν χάος στις αερομεταφορές – Η άγνωστη «εξτρεμιστική» οργάνωση που ανέλαβε «επιθέσεις» σε Ιταλία και Βουλγαρία 

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Για τρίτη φορά αυτήν την εβδομάδα, ψευδείς απειλές για βόμβες σε τουλάχιστον 27 επιβατικά αεροσκάφη διατάραξαν σήμερα την ευρωπαϊκή εναέρια κυκλοφορία. Καμία από τις απειλές δεν αποδείχθηκε αληθινή. Δεν έχει υπάρξει καμία ανάληψη ευθύνης για τις απειλές αυτές, ενώ οι αρχές δεν έχουν αποδώσει κάπου την ευθύνη.

Οι απειλές για βόμβες δεν είναι κάτι καινούργιο σε αεροπορικές εταιρείες, ωστόσο ειδικοί σε θέματα ασφάλειας των αερομεταφορών επισημαίνουν ότι ο εμφανής συντονισμός και συγχρονισμός των εν λόγω απειλών είναι ασυνήθιστος. Ακολουθεί μια ανάλυση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι αεροπορικές εταιρείες και οι επιβάτες.

Πώς γίνονται συνήθως οι απειλές για βόμβες;

Οι αρχές αποφεύγουν να δημοσιοποιούν στοιχεία για να αποφευχθεί ο μιμητισμός. Απειλή στο αεροδρόμιο της Σόφιας υπέγραφε η οργάνωση οι Μαχητές του Ανδρικού Κράτους. «Εμείς, οι Μαχητές του Ανδρικού Κράτους, θα γράψουμε ιστορία με τις σημερινές μας ενέργειες. Το φεμινιστικό σας καθεστώς θα το θυμάται αυτό για πάντα. Η έκρηξη θα γίνει σε 60 λεπτά. Σήμερα, ο ουρανός σας θα γίνει κόκκινος», έγραφε email που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η ίδια οργάνωση υπέγραψε απειλή για δύο πτήσεις στην Ιταλία με προορισμό Ελσίνκι-Ρώμη και Δουβλίνο-Ρώμη). «Είστε όλοι συνένοχοι σε ένα εγκληματικό σχέδιο. Θέλουμε να σας εξαφανίσουμε για αυτό (…). Το φεμινιστικό σας καθεστώς θα το θυμάται αυτό για πάντα. Η έκρηξη θα συμβεί σε 60 λεπτά. Σήμερα, ο ουρανός σας θα είναι κόκκινος», έγραφε το email.

Ο Έρικ Σούτεν, επικεφαλής της ομάδας ασφάλειας αερομεταφορών Dyami, δήλωσε στο Reuters ότι το τμήμα ασφαλείας μιας αεροπορικής εταιρείας εξετάζει αρχικά την αναφορά βάσει μιας λίστας ελέγχου. Στη συνέχεια, ειδοποιεί τις αρχές, οι οποίες ενδέχεται να απογειώσουν μαχητικά αεροσκάφη ή να κατευθύνουν το αεροπλάνο σε συγκεκριμένο αεροδρόμιο για ενδελεχή έλεγχο.

Ποιός είναι ο κίνδυνος;

Η συντριπτική πλειονότητα των απειλών για βόμβες αποδεικνύεται ότι είναι ψευδείς συναγερμοί, αν και κάθε απειλή πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πραγματική μέχρι να διερευνηθεί. Δεν βρέθηκε κανένας εκρηκτικός μηχανισμός στα αεροσκάφη που δέχθηκαν απειλές αυτή την εβδομάδα, ωστόσο κάθε αεροπορική εταιρεία οφείλει να αξιολογήσει αν μια απειλή είναι βάσιμη και να ενεργήσει ανάλογα. Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης χαρακτήρισε τα περιστατικά αυτής της εβδομάδας ως «κακόβουλες φάρσες» και δήλωσε ότι η χώρα διαθέτει «ένα από τα πιο ισχυρά συστήματα ασφάλειας αερομεταφορών στον κόσμο».



Ποιός μπορεί να κρύβεται από πίσω από τις απειλές αυτές;

Κανείς δεν γνωρίζει. Ο Ρις Τζόνες, από την εταιρεία Osprey Flight Solutions, τόνισε ότι οι απειλές για βόμβες μπορεί να εκπορεύονται από ένα ευρύ φάσμα κινήτρων, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών διαμαρτυριών, εκστρατειών ακτιβιστών, εγκληματικής δραστηριότητας, ομάδων στο διαδίκτυο ή υβριδικών επιχειρήσεων που συνδέονται με κράτη. Προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία που να είναι δημόσια γνωστά, που να συνδέουν τα περιστατικά αυτής της εβδομάδας με κάποιο συγκεκριμένο κράτος ή οργάνωση.



Ποιές είναι οι επιπτώσεις για τις αεροπορικές εταιρείες;

Ακόμα και ένας ψευδής συναγερμός μπορεί να διαταράξει τις λειτουργίες των αεροπορικών εταιρειών, με εκτροπές αεροσκαφών και διεξοδικούς ελέγχους ασφαλείας να προκαλούν καθυστερήσεις για τους επιβάτες.

Οι αερομεταφορείς συνήθως επιβαρύνονται με πρόσθετα έξοδα, όπως καύσιμα, νέες κρατήσεις επιβατών, διαταρραχή στο πρόγραμμα του πληρώματος και εκτροπές αεροσκαφών.

Ο Σούτεν δήλωσε ότι ένας σαρωτικός έλεχος σημαίνει αποβίβαση επιβατών και εκφόρτωση αποσκευών, έρευνα του αεροσκάφους και νέα επιβίβαση των επιβατών και εκ νέου φόρτωση αποσκευών. Αυτό μπορεί να ωθήσει σε υπερωρίες πληρωμάτων και να οδηγήσει σε απώλεια ανταποκρίσεων πτήσεων και ακυρώσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Air France-KLM, Μπεν Σμιθ Smith, δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει ξαναδεί απειλές να έρχονται με τόσο συντονισμένο τρόπο.

«Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα έχει ελάχιστο ή καθόλου αντίκτυπο στη λειτουργία μας», δήλωσε σε δημοσιογράφους. «Επομένως, δεν έχουμε σήμερα κανένα αίτημα από τις κυβερνήσεις μας να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τέτοιου είδους καταστάσεις».⁠

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