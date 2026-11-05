Πάτρα: 64χρονος κρατούμενος εντοπίστηκε νεκρός στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

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Νεκρός εντοπίστηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, 5/11, ένας 64χρονος κρατούμενος στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο 64χρονος Έλληνας κρατούμενος βρέθηκε νεκρός στο κελί του από σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 64χρονος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ τα αίτια θανάτου του παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, και αναμένεται να προσδιοριστούν από τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα θανάτων που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών.

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