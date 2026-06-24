Δέκα νεκροί σε 70 ημέρες: Το σκοτεινό μυστήριο πίσω από τα τείχη των φυλακών της Πάτρας

Πέπλο ανησυχίας έχει απλωθεί πάνω από τις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, όπου μέσα σε μόλις 70 ημέρες έχουν καταγραφεί δέκα θάνατοι κρατουμένων, σε μια υπόθεση που εξελίσσεται σε έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για τις δικαστικές και σωφρονιστικές αρχές της χώρας.

Η τελευταία πράξη αυτού του θρίλερ γράφτηκε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, όταν ακόμη ένας κρατούμενος έχασε τη ζωή του, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους δέκα μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών και δέκα ημερών.

Πρόκειται για έναν 52χρονο άνδρα, ο οποίος βρισκόταν εκτός του σωφρονιστικού καταστήματος με πενθήμερη άδεια που είχε λάβει προκειμένου να μεταβεί στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία ενώ βρισκόταν εκτός φυλακής και κατέληξε λίγο αργότερα. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις.

Ο συγκεκριμένος κρατούμενος θεωρούνταν ιδιαίτερα συνεργάσιμος από τη διοίκηση του καταστήματος. Για τον λόγο αυτό λάμβανε τακτικά άδειες, ενώ είχε αναλάβει και καθήκοντα βιβλιοθηκάριου, συμμετέχοντας στην καθημερινή λειτουργία των φυλακών.

Ο θάνατός του ήρθε να προστεθεί σε μια αλυσίδα περιστατικών που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και ανησυχία ακόμη και σε έμπειρα στελέχη του σωφρονιστικού συστήματος της Πάτρας. Δέκα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε μόλις 70 ημέρες, γεγονός που οδήγησε την Εισαγγελία Πατρών σε εκτεταμένη διερεύνηση όλων των περιστατικών.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και, σύμφωνα με πληροφορίες, συνοδεύεται ήδη από τουλάχιστον 15 δικογραφίες. Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν τόσο τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι κρατούμενοι όσο και ενδεχόμενες υπηρεσιακές παραλείψεις ή προβλήματα στη λειτουργία του σωφρονιστικού καταστήματος.

Το ενδιαφέρον των ερευνητικών αρχών στρέφεται παράλληλα σε πληροφορίες που αφορούν τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσα στις φυλακές, αλλά και τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων. Πρόκειται για ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ και χρόνια τις αρχές, ωστόσο μετά τους αλλεπάλληλους θανάτους επανέρχεται με ιδιαίτερη ένταση στο προσκήνιο. Η αρχή για το γαϊτανάκι του θανάτου έγινε στις 2 Απριλίου όταν ένας 31χρονος κρατούμενος αλγερινής καταγωγής εντοπίστηκε νεκρός στο κελί του. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 6 Απριλίου, ένας 38χρονος Έλληνας που εξέτιε πολυετή ποινή για ληστείες βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Στις 15 Απριλίου ένας 43χρονος αλλοδαπός κρατούμενος κατέληξε, ανοίγοντας παράλληλα τη συζήτηση για την επάρκεια της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο κατάστημα. Στις 24 Απριλίου ένας 46χρονος Έλληνας πέθανε λίγο μετά τη μεταγωγή του από τις φυλακές Δράμας, ενώ στις 30 Απριλίου ένας 58χρονος κρατούμενος εντοπίστηκε νεκρός.

Η κατάσταση συνεχίστηκε και τον Μάιο. Στις 8 Μαΐου ένας 70χρονος κρατούμενος κατέληξε στο νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί εσπευσμένα. Στις 15 Μαΐου ένας 53χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο κελί του, ενώ στις 30 Μαΐου ένας ακόμη κρατούμενος, ηλικίας 44 ετών, έχασε τη ζωή του κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να ερευνώνται.

Τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου καταγράφηκε ο θάνατος ενός 72χρονου κρατουμένου. Ακολούθησε ένας ακόμη θάνατος μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα και στη συνέχεια ο θάνατος του 52χρονου κρατουμένου που βρισκόταν σε άδεια, συμπληρώνοντας τον αριθμό των δέκα νεκρών.

Οι μαρτυρίες που φουντώνουν τα ερωτήματα

Την ώρα που συγγενείς των νεκρών αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, μαρτυρίες που είδαν το φως της δημοσιότητας προσθέτουν ακόμη ένα κομμάτι στο σύνθετο παζλ της υπόθεσης.

Κρατούμενος που εκτίει ποινή για υποθέσεις σχετιζόμενες με ναρκωτικά περιγράφει ένα περιβάλλον όπου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, κυκλοφορούν κατά καιρούς ουσίες άγνωστης προέλευσης, οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνες όταν συνδυάζονται με φαρμακευτική αγωγή.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι πρόσφατες επιχειρήσεις ελέγχου μέσα στη φυλακή ήταν πρωτοφανείς σε ένταση, κάνοντας λόγο για μεταγωγές κρατουμένων, αυξημένα μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες έρευνες στους θαλάμους.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, οι αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν πιθανές διαδρομές μέσω των οποίων εισέρχονται ουσίες στο εσωτερικό του καταστήματος.

Παρόμοια ανησυχία εκφράζουν και συγγενείς κρατουμένων. Η αδελφή ενός εγκλείστου δηλώνει ότι οι οικογένειες ζουν καθημερινά με τον φόβο για την ασφάλεια των δικών τους ανθρώπων.

Όπως αναφέρει, οι συζητήσεις μεταξύ των κρατουμένων περιστρέφονται γύρω από φαρμακευτικές αγωγές, ουσίες που φέρονται να διακινούνται εντός της φυλακής και περιστατικά που προκαλούν αναστάτωση στο εσωτερικό του καταστήματος.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές και αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης. Ωστόσο αποτυπώνουν το κλίμα ανασφάλειας που επικρατεί τόσο μεταξύ των κρατουμένων όσο και στις οικογένειές τους μετά τους αλλεπάλληλους θανάτους.

Υπερπληθυσμός, ελλείψεις και ασφυκτικές συνθήκες

Πέρα από τα ερωτήματα για τα αίτια των θανάτων, στο επίκεντρο βρίσκεται και η συνολική κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου.

Το σωφρονιστικό κατάστημα έχει χωρητικότητα για 446 κρατούμενους. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, όμως, φιλοξενούνται 677 άτομα. Σε ορισμένους θαλάμους που σχεδιάστηκαν για 4 έως 5 κρατούμενους διαμένουν έως και 12 άτομα, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται φαινόμενα ασφυκτικού συνωστισμού.

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στη στελέχωση. Αν και προβλέπονται 118 θέσεις σωφρονιστικών υπαλλήλων, υπηρετούν 96. Κατά τις νυχτερινές βάρδιες, σύμφωνα με περιγραφές εργαζομένων, μόλις επτά υπάλληλοι καλούνται να διαχειριστούν εκατοντάδες κρατουμένους.

Σημαντικά είναι και τα ζητήματα που αφορούν την υγειονομική κάλυψη. Παρά τις προσπάθειες ενίσχυσης του προσωπικού, εξακολουθούν να καταγράφονται ελλείψεις σε κρίσιμες ειδικότητες, ενώ η αναζήτηση ψυχιάτρου παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για το κατάστημα.

Από την άλλη πλευρά, πηγές της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής απορρίπτουν τους ισχυρισμούς περί ανυπαρξίας ιατρικής φροντίδας. Όπως αναφέρουν, υπάρχει συνεργασία με ειδικό παθολόγο, λειτουργούν υπηρεσίες νοσηλευτικής κάλυψης και έχουν υποβληθεί επανειλημμένα αιτήματα προς τον Ιατρικό Σύλλογο για περαιτέρω ενίσχυση του προσωπικού.

Παρά τις καταγγελίες, τις μαρτυρίες και τις φήμες που κυκλοφορούν, οι αρμόδιες αρχές επιμένουν ότι ασφαλή συμπεράσματα δεν μπορούν ακόμη να εξαχθούν.

Οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις θεωρούνται το κλειδί για την αποκάλυψη των πραγματικών αιτιών θανάτου των κρατουμένων.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, για τέσσερις από τις περιπτώσεις υπάρχουν ενδείξεις που παραπέμπουν σε παθολογικά αίτια, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες επιστημονικές διαδικασίες.

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να δείξουν εάν πρόκειται για μια τραγική αλληλουχία συμπτώσεων ή για την αποκάλυψη ενός βαθύτερου προβλήματος που κρυβόταν επί χρόνια πίσω από τα τείχη των φυλακών της Πάτρας.

Διαβάστε επίσης

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε μητέρα που συνόδευε μεθυσμένη την 8χρονη κόρη της

Πανάκριβο το μπάνιο στην Αττική: Πόσο κοστίζουν οι βουτιές σε οργανωμένες παραλίες

Θάσος: «Συγγνώμη, λάθος» λέει η εταιρεία που απαίτησε ναύλο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – «Νομίζαμε ότι είναι ιδιωτικό»