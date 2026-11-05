Απάτη με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Η Μανησιώτη μπλόκαρε λογαριασμό μητέρας που συγκέντρωνε χρήματα για το άρρωστο παιδί της – «Θα τα μαζέψουμε εμείς»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο «φως» για τη δράση του ιδρυτή της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» και της 35χρονης συντρόφου του, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν οικογένειες που αναζητούσαν οικονομική βοήθεια για τη θεραπεία των παιδιών τους.

Σήμερα, Πέμπτη 5/11, ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης οδηγήθηκε στη φυλακή, έχοντας ομολογήσει υπεξαίρεση 2,9 εκατ. ευρώ από δωρεές για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο 37χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή Θεσσαλονίκης, κατά την οποία παραδέχτηκε τις πράξεις του, δήλωσε μετανιωμένος και ζήτησε συγγνώμη τόσο από τους εμπλεκόμενους, όσο και από την κοινωνία.

Λίγες ώρες αργότερα, το Live News έφερε στο «φως» την περίπτωση της μικρής Μαριτίνας, η οποία βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο σπάνιας μορφής καρκίνου. Η οικογένειά της ζούσε στην Αγγλία, όταν οι γονείς παρατήρησαν ένα εξόγκωμα στο πόδι της. Αρχικά, οι γιατροί εκτίμησαν ότι ενδεχομένως επρόκειτο για φλεγμονή που σχετιζόταν με εμβόλιο και τους καθησύχασαν.

Ωστόσο, τον Δεκέμβριο του 2025, κατά την επίσκεψή τους στην Ελλάδα για τις γιορτές των Χριστουγέννων, οι γονείς απευθύνθηκαν σε νοσοκομείο, καθώς το πρήξιμο στο πόδι του παιδιού είχε γίνει ιδιαίτερα έντονο. Εκεί διαγνώστηκε με ραβδομυοσάρκωμα, μια επιθετική μορφή καρκίνου, με τους γιατρούς να εκτιμούν ότι οι πιθανότητες επιβίωσής της ανέρχονταν μόλις στο 20%.

Μετά την τραγική διάγνωση, οι γονείς εγκατέλειψαν τη ζωή και τις εργασίες τους στο Λονδίνο, προκειμένου να παραμείνουν στην Ελλάδα, δίπλα στο παιδί. Ωστόσο, μέσα σε τρεις μήνες εξαντλήθηκαν οι οικονομίες τους. Τότε η μητέρα άρχισε να συγκεντρώνει χρήματα μέσω του προσωπικού της τραπεζικού λογαριασμού, ζητώντας τη συνδρομή του κόσμου.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, ο Φιρινίδης και η Μανησιώτη, επικοινώνησαν μαζί της, αφού εντόπισαν την προσπάθεια οικονομικής ενίσχυσης.

Πώς μπλόκαραν τον λογαριασμό της μητέρας

Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν στην εκπομπή, η 35χρονη φέρεται να έβαλε τη μητέρα της να καταθέσει 100 ευρώ στον λογαριασμό της γυναίκας, προκειμένου να την παγιδεύσει. Αμέσως μετά, η Μανησιώτη εμφανίστηκε στην τράπεζα και φέρεται να κατήγγειλε ότι επρόκειτο για παράνομη συγκέντρωση χρημάτων.

Η Μανησιώτη απέστειλε παράλληλα εξώδικο στην τράπεζα, ζητώντας να κλείσει ο λογαριασμός, με αποτέλεσμα η μητέρα της Μαριτίνας να χάσει τη δυνατότητα να συγκεντρώνει χρήματα μέσω αυτού.

Στη συνέχεια, η 35χρονη προσέγγισε την οικογένεια, λέγοντας: «Μη σε νοιάζει, θα μαζέψουμε εμείς τα λεφτά, θα έχουμε εμείς δικό μας λογαριασμό να μαζέψουμε τα λεφτά για να τα κρατήσει».

Η μητέρα δηλώνει πλέον μετανιωμένη για την εμπιστοσύνη που έδειξε στη 35χρονη, ενώ, σύμφωνα με το Live News, βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Μάλιστα, μόλις την Τετάρτη, 4/11, οι γονείς ενημερώθηκαν από τους γιατρούς ότι η θεραπεία στην οποία υποβάλλεται η κόρη τους δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα.

Η ίδια δεν θέλησε να μιλήσει δημόσια για την υπόθεση, ξεκαθαρίζοντας πως προτεραιότητά της είναι να βρίσκεται κοντά στο παιδί της: «Δεν θέλω ούτε ένα δευτερόλεπτο να σπαταλήσω σε κάτι άλλο παρά μόνο να κοιτάω το παιδί μου και να περάσω αυτές τις τελευταίες στιγμές, γιατί πραγματικά η κατάσταση είναι πολύ τραγική».

Διαβάστε επίσης:

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους έξι μηχανικοί που συμμετείχαν στο κύκλωμα της πολεοδομίας Κατερίνης

Λήξη συναγερμού για την ύποπτη βαλίτσα στην Κυψέλη

Φοιτητές τρέχουν να σωθούν από τους κουκουλοφόρους – Σοκαριστικά πλάνα από την καταδρομική επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου











