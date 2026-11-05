Πολιτικό θρίλερ στο Ισραήλ: Αποδυναμώνεται η θέση του Νετανιάχου, δεν τον στηρίζουν οι υπερορθόδοξοι, υπέρ του Άιζενκοτ τα αραβικά κόμματα – Κρίσιμες διαβουλεύσεις

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Αποδυναμώνεται η πολιτική θέση του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη μετεκλογική μάχη για την παραμονή του στην πρωθυπουργία του Ισραήλ, καθώς ένα υπερορθόδοξο εβραϊκό κόμμα αρνήθηκε να στηρίξει οποιονδήποτε υποψήφιο, ενώ δύο κόμματα που εκπροσωπούν την αραβική μειονότητα τάχθηκαν υπέρ του βασικού πολιτικού του αντιπάλου, Γκάντι Άιζενκοτ.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, συναντάται το βράδυ της Πέμπτης με τον Νετανιάχου και τον Άιζενκοτ, προκειμένου να αποφασίσει ποιον από τους δύο θα επιλέξει για να αναλάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Οι διαβουλεύσεις με τα πολιτικά κόμματα βρίσκονται σε εξέλιξη και ο πρόεδρος έχει περιθώριο έως τις 11 Νοεμβρίου για να λάβει την απόφασή του.

Οι εκλογές της 27ης Οκτωβρίου δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή, καθώς ούτε ο Νετανιάχου ούτε ο πρώην αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Άιζενκοτ εξασφάλισαν την απαραίτητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Έτσι, ο Χέρτζογκ καλείται να διαχειριστεί μια δύσκολη πολιτική εξίσωση, καθώς ο θεσμικός του ρόλος περιλαμβάνει την επιλογή του υποψηφίου που εκτιμά ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες να εξασφαλίσει την απαιτούμενη υποστήριξη για τον σχηματισμό κυβέρνησης, σε μια χώρα με βαθιές πολιτικές διαιρέσεις.

Μέχρι να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση, ο Νετανιάχου παραμένει πρωθυπουργός επικεφαλής υπηρεσιακής κυβέρνησης. Εάν κανένας υποψήφιος δεν καταφέρει να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό, η χώρα θα οδηγηθεί σε νέες εκλογές.

Οι συμμαχίες που αλλάζουν τα δεδομένα

Παρότι ο Νετανιάχου κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερες ψήφους από όσες προέβλεπαν οι δημοσκοπήσεις και το κόμμα του, το Λικούντ, αναδείχθηκε πρώτο σε κοινοβουλευτικές έδρες, ο ευρύτερος εθνικιστικός και θρησκευτικός συνασπισμός του έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ένα ακόμη πλήγμα για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ήρθε την Πέμπτη από το κόμμα Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά, ένα από τα δύο σημαντικότερα κόμματα που εκπροσωπούν τους υπερορθόδοξους Εβραίους ψηφοφόρους και διαχρονικό σύμμαχο του Νετανιάχου. Το κόμμα ανακοίνωσε ότι δεν θα προτείνει κανέναν υποψήφιο για την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Την ίδια στιγμή, δύο κόμματα που εκπροσωπούν την αραβική μειονότητα του Ισραήλ εξέφρασαν τη στήριξή τους στον Άιζενκοτ, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση του στις διαβουλεύσεις.

Ο Άιζενκοτ, όπως και ο Νετανιάχου, έχει μέχρι στιγμής αποκλείσει το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης με τη συμμετοχή των δύο αραβικών κομμάτων. Ωστόσο, η υποστήριξή τους προς το πρόσωπό του τού εξασφαλίζει τη στήριξη μιας ευρείας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας βουλευτών.

Η αριθμητική αποτύπωση του εκλογικού αποτελέσματος είναι ενδεικτική:

Λικούντ του Νετανιάχου: 27 έδρες σε σύνολο 120.

27 έδρες σε σύνολο 120. Ευρύτερος θρησκευτικός και εθνικιστικός συνασπισμός: 53 έδρες.

53 έδρες. Αντινετανιάχου συνασπισμός υπό τον Άιζενκοτ: 48 έδρες.

48 έδρες. Δύο αραβικά κόμματα: 19 έδρες.

Παρά το γεγονός ότι ο συνασπισμός του Άιζενκοτ συγκέντρωσε λιγότερες έδρες από εκείνον του Νετανιάχου, η στήριξη των αραβικών κομμάτων διαμορφώνει νέα δεδομένα στη μάχη για την επόμενη κυβέρνηση.

Έκκληση Χέρτζογκ για αποφυγή νέων εκλογών

Ο πρόεδρος του Ισραήλ έχει ήδη ξεκινήσει από την Τετάρτη τις συναντήσεις με τους εκπροσώπους των πολιτικών παρατάξεων, ενώ την Πέμπτη οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται με τα μεγαλύτερα κόμματα, με αποκορύφωμα τις συναντήσεις με το Λικούντ του Νετανιάχου και το κόμμα Yashar του Άιζενκοτ.

Ο Χέρτζογκ έχει απευθύνει έκκληση στα κόμματα να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφευχθεί μια νέα εκλογική αναμέτρηση.

«Κάθε λογικός άνθρωπος αρκεί να κοιτάξει τις προκλήσεις ασφαλείας και διπλωματίας που αντιμετωπίζουμε, την περιοχή που αλλάζει γύρω μας, αλλά και τα ζητήματα που μας διχάζουν στο εσωτερικό, για να καταλάβει ότι έχουμε τεράστια ευθύνη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η πολιτική αστάθεια εκδηλώνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το Ισραήλ, με τις περιφερειακές και διπλωματικές εξελίξεις να καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη σχηματισμού σταθερής κυβέρνησης.

Οι καταγγελίες για νοθεία και η αντιπαράθεση για το εκλογικό αποτέλεσμα

Την ίδια ώρα, η μετεκλογική αντιπαράθεση έχει μεταφερθεί και στο πεδίο της αξιοπιστίας της εκλογικής διαδικασίας.

Ο Νετανιάχου, αντιμετωπίζοντας πλέον το ενδεχόμενο απώλειας της εξουσίας, επικαλείται έρευνα των εκλογικών αρχών για πιθανή παραποίηση ψήφων, αμφισβητώντας το αποτέλεσμα και κατηγορώντας τα αραβικά κόμματα ότι έκλεψαν ψήφους.

Οι επικριτές του, από την πλευρά τους, τον κατηγορούν ότι επιχειρεί, μαζί με τους πολιτικούς του συμμάχους, να υπονομεύσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες.

Ωστόσο, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή του Ισραήλ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας δεν έχει τεθεί σε κίνδυνο.

Ο επικεφαλής της επιτροπής, δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Νοάμ Σόλμπεργκ, απηύθυνε έκκληση στους εκλεγμένους αξιωματούχους να προστατεύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και όχι να την κλονίζουν.

«Αυτό αποτελεί πραγματικό κίνδυνο. Ένα από τα θεμέλια της δημοκρατίας είναι η ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας», δήλωσε ο Σόλμπεργκ κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Χέρτζογκ.

Παράλληλα, χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την υψηλή συμμετοχή στις εκλογές, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης συμμετοχής της αραβικής μειονότητας.

Στον αντίποδα, στελέχη της ακροδεξιάς που συμμετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό του Νετανιάχου, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ζητούν την άμεση σύλληψη και ανάκριση των ηγετών των αραβικών κομμάτων.

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