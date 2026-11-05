search
ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 20:31
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.11.2026 19:51

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Παραγουάης μετά από κατάρρευση ιδιωτικής τράπεζας – Εκατομμύρια καταθέτες έμειναν «στον άσσο»

05.11.2026 19:51
Santiago Peña

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο Πρόεδρος της Παραγουάης, Σαντιάγο Πένια, παραιτήθηκε από το αξίωμά του την Πέμπτη, μετά το κλείσιμο της Ueno Bank στη μέση της νύχτας λόγω κρίσης φερεγγυότητας, με αποτέλεσμα εκατομμύρια καταθέτες να μην έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους.

«Έχω λάβει την απόφαση να υποβάλω την παραίτησή μου από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Το κάνω αυτό έχοντας κατά νου τη σταθερότητα της χώρας μας, την κοινωνική ειρήνη και την ανάγκη διατήρησης των δημόσιων θεσμών μας», ανέφερε σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σήμερα η προτεραιότητά μου είναι μόνο ένα πράγμα: η ψυχική ηρεμία των Παραγουανών που εμπιστεύτηκαν τις αποταμιεύσεις τους στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα», πρόσθεσε.

Το Κογκρέσο της Παραγουάης, το οποίο ξεκίνησε διαδικασία παραπομπής εναντίον του Πένια για το σκάνδαλο της Ueno Bank, θα πρέπει να αποφασίσει αν θα αποδεχθεί ή θα απορρίψει την παραίτηση.

«Η ιστορία θα κρίνει και θα λάβει δεόντως υπόψη τα γεγονότα που βιώνουμε σήμερα», δήλωσε ο Πένια. «Ζητώ συγγνώμη από τον λαό αν τον απογοήτευσα οποιαδήποτε στιγμή».

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Παραγουάης ξεκίνησε ειδική συνεδρίαση την Πέμπτη για να συζητήσει τις κατηγορίες που απήγγειλαν 35 νομοθέτες της αντιπολίτευσης και αντιφρονούντες του κυβερνώντος κόμματος εναντίον του Πένια, με σκοπό την ενεργοποίηση του μηχανισμού παραπομπής που προβλέπεται στο Άρθρο 225 του Συντάγματος.

Οι κατηγορίες υποδεικνύουν τον Πένια ως ένοχο για φερόμενη «σοβαρή και συστηματική παράβαση καθήκοντος» και πρότειναν την «απομάκρυνση από το αξίωμα» του προέδρου, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία τον Αύγουστο του 2023 για πενταετή θητεία.

Πώς εξελίχθηκε το σκάνδαλο

Ο πρόεδρος της Παραγουάης ενεπλάκη στην κρίση που ξέσπασε μετά την παρέμβαση της Ueno Bank, ενός ιδιωτικού πιστωτικού ιδρύματος με το οποίο έχει συνδεθεί και το οποίο, κατά τη διάρκεια της διοίκησής του, έλαβε εκατομμύρια σε κεφάλαια από δημόσιους φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Ινστιτούτου Κοινωνικής Ασφάλισης (IPS), το οποίο διαχειρίζεται τις συντάξεις των περισσότερων εργαζομένων της χώρας.

Ο 47χρονος Σαντιάγο Πένια συνδεόταν με την τράπεζα, αφού ως το 2025 διατηρούσε μετοχές σε όμιλο συμμετοχών που ελέγχει την Ueno Bank.

«Επιθυμώ πρωτίστως να διασφαλιστεί η επιστροφή αυτών των κεφαλαίων, να εκπληρώσει τον σκοπό του το ταμείο εγγύησης καταθέσεων και να προστατευτούν τα δημόσια κονδύλια, καθώς και οι πόροι που ανήκουν σε όλους τους Παραγουανούς», τόνισε ο Πένια στο διάγγελμά του.

Η Κεντρική Τράπεζα της Παραγουάης διαπίστωσε ότι ο δείκτης φερεγγυότητας της Ueno Bank — με 2,9 εκατομμύρια πελάτες σε μια χώρα 6,1 εκατομμυρίων κατοίκων — είχε μειωθεί κάτω από το 50% του απαιτούμενου ελάχιστου ορίου, «ως αποτέλεσμα των προσαρμογών που έγιναν στις οικονομικές της καταστάσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας νομιμοποίησης».

Ως αποτέλεσμα των διαδικασιών εξυγίανσης, οι αποταμιεύσεις χιλιάδων πελατών «πάγωσαν» στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, το οποίο είναι επίσης γνωστό για τη χορηγία αγώνων τοπικών ποδοσφαιρικών ομάδων και της εθνικής ομάδας της Παραγουάης.

Διαβάστε επίσης:

Μπλόκο των ΗΠΑ στη γαλλική πρωτοβουλία για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης στην G7

Τα αραβικά κόμματα απλώνουν χέρι συνεργασίας για να ανατρέψουν τον Νετανιάχου, αλλά τα εμπόδια παραμένουν

Η μαζικότερη διαδήλωση στη Γαλλία από την αρχή των κινητοποιήσεων – Χημικά, γκλομπ και δακρυγόνα από την αστυνομία (Photos/Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tourkia pyrovolismoi- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Οκτώ νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας από πυροβολισμούς στο Αφιόν Καραχισάρ – Βίντεο με τον ένοπλο να αναζητά νέα θύματα

fylaki
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 64χρονος κρατούμενος εντοπίστηκε νεκρός στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

airport
ΚΟΣΜΟΣ

Οι απειλές για βόμβα προκαλούν χάος στις αερομεταφορές – Η άγνωστη «εξτρεμιστική» οργάνωση που ανέλαβε «επιθέσεις» σε Ιταλία και Βουλγαρία 

dikastirio_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ισόβια στον Αμερικανό που σκότωσε τη Ρωσίδα σύντροφό του και την 11 μηνών κόρη τους – Είχε συλληφθεί στη Σκιάθο

israel ekloges
ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτικό θρίλερ στο Ισραήλ: Αποδυναμώνεται η θέση του Νετανιάχου, δεν τον στηρίζουν οι υπερορθόδοξοι, υπέρ του Άιζενκοτ τα αραβικά κόμματα – Κρίσιμες διαβουλεύσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
odysseia
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νόλαν έκανε την «Οδύσσεια» περιζήτητη στο Χάρβαρντ – 180 φοιτητές διεκδικούν 90 θέσεις σε ένα μάθημα που επιστρέφει στους κλασικούς

milotiganites-1024×575
CUCINA POVERA

Μηλοτηγανίτες γεμιστές με μαρμελάδα

o-leary-ryanair
ΚΟΣΜΟΣ

CEO της Ryanair για Έλον Μασκ: «Αυτός νομίζει ότι είμαι ηλίθιος, εγώ γνωρίζω ότι είναι ηλίθιος»

benzini
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταρρέουν οι τιμές στην αγορά ενέργειας μετά την ήττα Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές - Στα 93 δολάρια επιστρέφει το Brent, στα 84 ευρώ το φυσικό αέριο

pierrakakis_androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σύγκρουση Πιερρακάκη - Ανδρουλάκη και η ευκαιρία που έδωσε στον υπουργό Οικονομικών να απευθυνθεί στον νεοδημοκράτη ψηφοφόρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 20:30
tourkia pyrovolismoi- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Οκτώ νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας από πυροβολισμούς στο Αφιόν Καραχισάρ – Βίντεο με τον ένοπλο να αναζητά νέα θύματα

fylaki
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 64χρονος κρατούμενος εντοπίστηκε νεκρός στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

airport
ΚΟΣΜΟΣ

Οι απειλές για βόμβα προκαλούν χάος στις αερομεταφορές – Η άγνωστη «εξτρεμιστική» οργάνωση που ανέλαβε «επιθέσεις» σε Ιταλία και Βουλγαρία 

1 / 3