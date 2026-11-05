Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Παραγουάης μετά από κατάρρευση ιδιωτικής τράπεζας – Εκατομμύρια καταθέτες έμειναν «στον άσσο»

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Ο Πρόεδρος της Παραγουάης, Σαντιάγο Πένια, παραιτήθηκε από το αξίωμά του την Πέμπτη, μετά το κλείσιμο της Ueno Bank στη μέση της νύχτας λόγω κρίσης φερεγγυότητας, με αποτέλεσμα εκατομμύρια καταθέτες να μην έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους.

«Έχω λάβει την απόφαση να υποβάλω την παραίτησή μου από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Το κάνω αυτό έχοντας κατά νου τη σταθερότητα της χώρας μας, την κοινωνική ειρήνη και την ανάγκη διατήρησης των δημόσιων θεσμών μας», ανέφερε σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. https://t.co/RBz6IfFV9L — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

«Σήμερα η προτεραιότητά μου είναι μόνο ένα πράγμα: η ψυχική ηρεμία των Παραγουανών που εμπιστεύτηκαν τις αποταμιεύσεις τους στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα», πρόσθεσε.

Το Κογκρέσο της Παραγουάης, το οποίο ξεκίνησε διαδικασία παραπομπής εναντίον του Πένια για το σκάνδαλο της Ueno Bank, θα πρέπει να αποφασίσει αν θα αποδεχθεί ή θα απορρίψει την παραίτηση.

«Η ιστορία θα κρίνει και θα λάβει δεόντως υπόψη τα γεγονότα που βιώνουμε σήμερα», δήλωσε ο Πένια. «Ζητώ συγγνώμη από τον λαό αν τον απογοήτευσα οποιαδήποτε στιγμή».

Assunção, Paraguai nesse momento. #paraguay https://t.co/iC8KDpZ2lU — Thalles Venâncio (@thallesvenanci) November 4, 2026

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Παραγουάης ξεκίνησε ειδική συνεδρίαση την Πέμπτη για να συζητήσει τις κατηγορίες που απήγγειλαν 35 νομοθέτες της αντιπολίτευσης και αντιφρονούντες του κυβερνώντος κόμματος εναντίον του Πένια, με σκοπό την ενεργοποίηση του μηχανισμού παραπομπής που προβλέπεται στο Άρθρο 225 του Συντάγματος.

Οι κατηγορίες υποδεικνύουν τον Πένια ως ένοχο για φερόμενη «σοβαρή και συστηματική παράβαση καθήκοντος» και πρότειναν την «απομάκρυνση από το αξίωμα» του προέδρου, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία τον Αύγουστο του 2023 για πενταετή θητεία.

🚨 AHORA – CÁMARA DE DIPUTADOS VOTÓ A FAVOR DEL JUICIO POLÍTICO AL EXPRESIDENTE DE PARAGUAY 🇵🇾 SANTIAGO PEÑA: ✅ A FAVOR DEL JUICIO: 78 ❌ RECHAZO AL JUICIO: 00 👉🏻 OBS: La RENUNCIA aún NO FUE ACEPTADA en el CONGRESO. https://t.co/2AkZZipcu6 — Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) November 5, 2026

Πώς εξελίχθηκε το σκάνδαλο

Ο πρόεδρος της Παραγουάης ενεπλάκη στην κρίση που ξέσπασε μετά την παρέμβαση της Ueno Bank, ενός ιδιωτικού πιστωτικού ιδρύματος με το οποίο έχει συνδεθεί και το οποίο, κατά τη διάρκεια της διοίκησής του, έλαβε εκατομμύρια σε κεφάλαια από δημόσιους φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Ινστιτούτου Κοινωνικής Ασφάλισης (IPS), το οποίο διαχειρίζεται τις συντάξεις των περισσότερων εργαζομένων της χώρας.

Ο 47χρονος Σαντιάγο Πένια συνδεόταν με την τράπεζα, αφού ως το 2025 διατηρούσε μετοχές σε όμιλο συμμετοχών που ελέγχει την Ueno Bank.

«Επιθυμώ πρωτίστως να διασφαλιστεί η επιστροφή αυτών των κεφαλαίων, να εκπληρώσει τον σκοπό του το ταμείο εγγύησης καταθέσεων και να προστατευτούν τα δημόσια κονδύλια, καθώς και οι πόροι που ανήκουν σε όλους τους Παραγουανούς», τόνισε ο Πένια στο διάγγελμά του.

Com lágrimas nos olhos, uma jovem desesperada porque a família perdeu tudo o que tinha guardado no banco chama o presidente do Paraguai, Santiago Peña, de ladrão e pede que as pessoas vão para as ruas. ​O que aconteceu no Paraguai com o dinheiro das pessoas que sumiu do banco do dia para a noite os brasileiros entendem muito bem o que é isso, o Collor fez a mesma coisa nos anos 90 Brasil. — Julio Freiress (@JFreiress_) November 5, 2026

Η Κεντρική Τράπεζα της Παραγουάης διαπίστωσε ότι ο δείκτης φερεγγυότητας της Ueno Bank — με 2,9 εκατομμύρια πελάτες σε μια χώρα 6,1 εκατομμυρίων κατοίκων — είχε μειωθεί κάτω από το 50% του απαιτούμενου ελάχιστου ορίου, «ως αποτέλεσμα των προσαρμογών που έγιναν στις οικονομικές της καταστάσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας νομιμοποίησης».

Ως αποτέλεσμα των διαδικασιών εξυγίανσης, οι αποταμιεύσεις χιλιάδων πελατών «πάγωσαν» στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, το οποίο είναι επίσης γνωστό για τη χορηγία αγώνων τοπικών ποδοσφαιρικών ομάδων και της εθνικής ομάδας της Παραγουάης.

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