Τα αραβικά κόμματα απλώνουν χέρι συνεργασίας για να ανατρέψουν τον Νετανιάχου, αλλά τα εμπόδια παραμένουν

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Ένας έμπειρος Άραβας πολιτικός στο Ισραήλ δηλώνει ότι το μπλοκ του είναι έτοιμο να εγκαταλείψει μια πολιτική πρακτική δεκαετιών και να ενώσει τις δυνάμεις του με εβραϊκά κόμματα, σε μια κοινή προσπάθεια να τερματιστεί η μακρά διακυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Θέλουμε να κάνουμε πράγματα που δεν κάναμε στο παρελθόν, προκειμένου να απομακρύνουμε αυτή την εγκληματική κυβέρνηση», δήλωσε στο Associated Press ο Αχμάντ Τίμπι, ανώτερο στέλεχος της αραβικής Κοινής Λίστας.

Άλλωστε, με ανακοίνωσή της, η παράταξη γνωστοποίησε ότι θα ενημερώσει απόψε τον πρόεδρο της χώρας, Ισαάκ Χέρτσογκ, για «την απόφασή της να προτείνει την ανάθεση στον Γκάντι Άιζενκοτ της εντολής σχηματισμού κυβέρνησης (…) ανταποκρινόμενη στο λαϊκό αίτημα να εμποδισθεί η επιστροφή στην εξουσία του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και της κυβέρνησής του».

Η προσθήκη της συγκεκριμένης πολιτικής δύναμης στις υποστηρικτικές δυνάμεις ανεβάζει σε 67 τον αριθμό των βουλευτών που αναμένεται να εισηγηθούν στον πρόεδρο την ανάθεση της εντολής στον Άιζενκοτ, εξασφαλίζοντάς του την πλειοψηφία στο νέο κοινοβούλιο.

Σημειώνεται ότι ο Άιζενκοτ είχε ήδη εξασφαλίσει τη στήριξη περισσότερων βουλευτών της Κνεσέτ από τον απερχόμενο πρωθυπουργό. Ωστόσο, η θετική εισήγηση των κομμάτων δεν συνεπάγεται αυτομάτως και τη συμμετοχή τους σε έναν μελλοντικό κυβερνητικό συνασπισμό υπό την ηγεσία του.

Η απόφαση της Ενωμένης Λίστας ελήφθη ομόφωνα από τις τρεις παρατάξεις που την απαρτίζουν.

Στη σχετική ανακοίνωση της παράταξης σημειώνεται ότι η στήριξη στον Άιζενκοτ θεωρείται σημαντική, παρά το γεγονός ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν επιδείξει μέχρι στιγμής επαρκή βούληση να «αντιταχθούν στην πολιτική του Νετανιάχου, καθώς και να καταπολεμήσουν την υποκίνηση μίσους κατά των Αράβων πολιτών και τις προσπάθειες αμφισβήτησης της νομιμότητας των πολιτικών τους επιλογών».

«Παρότι ο Άιζενκοτ έχει ήδη λάβει περισσότερες συστάσεις από τον Νετανιάχου, θεωρούμε σημαντικό να διευρυνθεί η διαφορά μεταξύ τους», επισημαίνει η Ενωμένη Λίστα, εκτιμώντας ότι η διεύρυνση της κοινοβουλευτικής του στήριξης μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες πολιτικής αλλαγής και να απομακρύνει το ενδεχόμενο συγκρότησης κυβέρνησης εθνικής ενότητας με παραμονή του Νετανιάχου στην εξουσία.

Δύσκολη η συνεργασία

Ωστόσο, μια τέτοια συνεργασία θα μπορούσε να αποδειχθεί πολιτικά περίπλοκη και για τις δύο πλευρές. Για την Κοινή Λίστα, θα σήμαινε τη στήριξη μιας κυβέρνησης που δύσκολα θα μπορούσε να τερματίσει τους πολέμους του Ισραήλ ή να περιορίσει την επέκταση των εποικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Για τους αντιπάλους του Νετανιάχου, θα σήμαινε συμμαχία με κόμματα που όχι μόνο ασκούν κριτική στις πολιτικές του Ισραήλ, αλλά απορρίπτουν και τον χαρακτήρα του ως εβραϊκού κράτους.

Μετά από μια ιστορικά υψηλή συμμετοχή των ψηφοφόρων, η οποία χάρισε στα αραβικά κόμματα το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα ποσοστό εκπροσώπησης στην ισραηλινή Βουλή, ο Τίμπι δήλωσε ότι η Κοινή Λίστα είναι πρόθυμη να στηρίξει μια κυβέρνηση κατά του Νετανιάχου χωρίς να συμμετάσχει σε αυτήν.

Μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να καθησυχάσει τις εβραϊκές πολιτικές παρατάξεις που αντιμετωπίζουν με καχυποψία τα αραβικά κόμματα, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να ικανοποιήσει και τους δικούς τους ψηφοφόρους. Σε κάθε περίπτωση, θα έδινε στην Κοινή Λίστα σημαντική πολιτική επιρροή.

Μόνο ένα αραβικό κόμμα έχει συμμετάσχει ποτέ σε ισραηλινή κυβέρνηση, το 2021. Επρόκειτο για το κόμμα Ραάμ, το οποίο ακολουθεί πολύ πιο συμβιβαστική πολιτική γραμμή σε σύγκριση με την Κοινή Λίστα και διαθέτει λιγότερες έδρες.

Το Ραάμ είναι πρόθυμο να συμμετάσχει ως εταίρος σε μια νέα κυβέρνηση κατά του Νετανιάχου, ωστόσο οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία θα εξακολουθούσε να χρειάζεται και τη στήριξη της Κοινής Λίστας.

Εάν τα εβραϊκά κόμματα απορρίψουν μια τέτοια συνεργασία, τότε αυτό θα αποδείξει ότι το Ισραήλ είναι «μια εθνοκρατία και όχι μια πλήρης δημοκρατία για όλους τους πολίτες του», δήλωσε ο Τίμπι.

Οι θέσεις της Κοινής Λίστας βρίσκονται σε αντίθεση με τις απόψεις της πλειονότητας των Ισραηλινών

Το μεγαλύτερο μέρος του παλαιστινιακού πληθυσμού στην περιοχή που αποτελεί σήμερα το Ισραήλ εγκατέλειψε τις εστίες του ή εκδιώχθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1948, που συνόδευσε την ίδρυση του κράτους.

Όσοι παρέμειναν απέκτησαν την ισραηλινή υπηκοότητα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ψήφου. Σήμερα, οι ίδιοι και οι απόγονοί τους αποτελούν περίπου το 20% του πληθυσμού του Ισραήλ.

Πολλοί Εβραίοι Ισραηλινοί αντιμετωπίζουν διαχρονικά με καχυποψία τα αραβικά πολιτικά κόμματα. Η δυσπιστία αυτή έχει ενισχυθεί από δηλώσεις βουλευτών που έχουν υπερασπιστεί ή εκφράσει θετικά σχόλια για εχθρούς του Ισραήλ.

Η Κοινή Λίστα, ένας συνασπισμός τριών αριστερών και εθνικιστικών κομμάτων, απορρίπτει αυτό που αποκαλεί «ρατσιστική σιωνιστική συναίνεση» στο Ισραήλ.

Υποστηρίζει τη συνεργασία με Εβραίους Ισραηλινούς που τάσσονται υπέρ της δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους στη Δυτική Όχθη, τη Γάζα και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, δηλαδή στις περιοχές που καταλήφθηκαν κατά τον πόλεμο του 1967 στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, απορρίπτει τον χαρακτηρισμό του Ισραήλ ως εβραϊκού κράτους, ζητώντας ίσα δικαιώματα για όλους τους πολίτες του.

Πολλοί Εβραίοι Ισραηλινοί εκλαμβάνουν αυτή τη θέση ως υποστήριξη προς τους εχθρούς της χώρας, σε μια περίοδο πολέμου.

Ο Νετανιάχου έχει ενισχύσει αυτά τα αισθήματα, διατυπώνοντας ατεκμηρίωτες κατηγορίες περί εκλογικής νοθείας σε βάρος των αραβικών κομμάτων και παρουσιάζοντάς τα ως απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Το δίλημμα των αντιπάλων του Νετανιάχου

Αυτή η πραγματικότητα δημιουργεί ένα σοβαρό δίλημμα για τους βασικούς πολιτικούς αντιπάλους του Νετανιάχου, με επικεφαλής τον πρώην στρατηγό Γκάντι Άιζενκοτ.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, οι αντίπαλοι του πρωθυπουργού τον παρουσίασαν ως έναν διεφθαρμένο ηγέτη, ο οποίος απέτυχε να αποτρέψει την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 και στη συνέχεια εμπόδισε τη διεξαγωγή δημόσιας έρευνας για τις ευθύνες της κυβέρνησης.

Παρουσίασαν τις εκλογές ως μια μάχη υπαρξιακής σημασίας, υποστηρίζοντας ότι η ακροδεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου απειλούσε τους δημοκρατικούς θεσμούς του Ισραήλ.

Οι δυνάμεις τους εξασφάλισαν 48 έδρες στην Κνεσέτ, η οποία διαθέτει συνολικά 120 έδρες, έναντι 53 εδρών του κυβερνητικού συνασπισμού του Νετανιάχου.

Η Κοινή Λίστα εξασφάλισε 11 έδρες και το Ραάμ 8, γεγονός που καθιστά τα δύο αραβικά πολιτικά σχήματα καθοριστικούς παράγοντες για τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης που θα μπορούσε να τερματίσει την πρωθυπουργία Νετανιάχου.

Η Κοινή Λίστα θα μπορούσε να βοηθήσει ένα αντι-Νετανιάχου μπλοκ να αναλάβει την εξουσία είτε ψηφίζοντας υπέρ του είτε επιλέγοντας την αποχή, ώστε να μειωθεί το απαιτούμενο όριο για την εξασφάλιση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Και οι δύο επιλογές θα μπορούσαν να επιτρέψουν στα κόμματα της αντιπολίτευσης να σχηματίσουν κυβέρνηση, χωρίς να χρειαστεί η Κοινή Λίστα να συμμετάσχει στην κυβερνητική διοίκηση.

Η συμμετοχή της στην κυβέρνηση θα μπορούσε να φέρει τους βουλευτές της σε δύσκολη θέση, καθώς θα αποτελούσαν μέρος μιας κυβέρνησης που θα συνέχιζε τους πολέμους στη Γάζα και τον Λίβανο, τους οποίους οι ίδιοι αντιτίθενται.

Ένα δύσκολο δίλημμα για τον Άιζενκοτ

Ορισμένοι από τους συμμάχους του Άιζενκοτ χαιρετίζουν την αραβική στήριξη, ενώ άλλοι αντιτίθενται σε αυτήν, επικαλούμενοι παλαιότερες δηλώσεις ηγετικών στελεχών της Κοινής Λίστας, τις οποίες θεωρούν ότι αμφισβητούν τη νομιμότητα του Ισραήλ ή υποστηρίζουν τους εχθρούς του.

Ο Τίμπι δήλωσε ότι δεν τρέφει αυταπάτες πως μια συνεργασία με τους αντιπάλους του Νετανιάχου θα τερματίσει τους πολέμους ή θα οδηγήσει στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι μια «κυβέρνηση αποκατάστασης» θα μπορούσε να βελτιώσει τη ζωή των Παλαιστινίων πολιτών του Ισραήλ, τόσο μέσω του τερματισμού της διακυβέρνησης Νετανιάχου όσο και μέσω της αντιμετώπισης τοπικών προβλημάτων, όπως το κύμα βίαιης εγκληματικότητας στις αραβικές κοινότητες.

Δεν είναι σαφές ποιες προϋποθέσεις θα απαιτηθούν

Ο Άιζενκοτ έχει δηλώσει ότι τα αραβικά κόμματα θα πρέπει να εκπληρώσουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας. Μεταξύ αυτών είναι να χαρακτηρίσουν τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση που πρέπει να καταστραφεί.

Ο Τίμπι υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις δεν αφορούν κόμματα όπως η Κοινή Λίστα, τα οποία επιθυμούν να προσφέρουν εξωτερική κοινοβουλευτική στήριξη, χωρίς να συμμετέχουν στην κυβέρνηση.

Η Κοινή Λίστα και το Ραάμ έχουν καταδικάσει την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου υπό την ηγεσία της Χαμάς, καθώς και κάθε μορφή βίας εναντίον αμάχων.

Ωστόσο, έχουν αρνηθεί να χαρακτηρίσουν τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση ή να ζητήσουν την καταστροφή της, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα νομιμοποιούσε τη συντριπτική στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο Τίμπι δήλωσε ότι τόσο η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου όσο και η ισραηλινή απάντηση σε αυτήν ήταν ανήθικες.

Ο έμπειρος πολιτικός αποτελεί εδώ και χρόνια στόχο επιθέσεων από τη δεξιά πλευρά του ισραηλινού πολιτικού συστήματος εξαιτίας των θέσεών του για τα αραβικά κόμματα.

Κατά τη διάρκεια των ισραηλινών εκλογών του 2019, ο Νετανιάχου, γνωστός ευρέως με το προσωνύμιο «Μπίμπι», είχε χρησιμοποιήσει το σύνθημα «Μπίμπι ή Τίμπι;», επιχειρώντας να προειδοποιήσει τους ψηφοφόρους ότι η καταψήφισή του θα σήμαινε εξάρτηση από τα αραβικά κόμματα για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Ο Τίμπι υποστήριξε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα έχει πλέον αντιστρέψει το συγκεκριμένο σύνθημα.

«Όταν έλεγε “Μπίμπι ή Τίμπι”, υποκινούσε τον κόσμο εναντίον των Αράβων», δήλωσε.

«Τώρα είναι “Τίμπι”, επειδή οι Άραβες ψηφοφόροι συμμετείχαν μαζικά στις εκλογές. Αυτή τη φορά, η ιστορία ανήκει αναμφίβολα σε εμάς».

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