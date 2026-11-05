Πανικός στην Ευρώπη: Απειλές για βόμβες σε αεροπλάνα και «πάγος» σε πολλές πτήσεις – Η ανακοίνωση της Aegean

Takeaways by to pontiki AI Οι αεροπορικές συγκοινωνίες στην Ευρώπη...

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Οι αεροπορικές συγκοινωνίες σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν διαταραχθεί, αφού σε πολλές επιβατικές πτήσεις αναφέρθηκαν απειλές για βόμβες — για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα. Μαχητικά αεροσκάφη συνόδευσαν ορισμένα αεροπλάνα, ενώ μερικά εκτρέπονται προς εναλλακτικά αεροδρόμια ή στρατιωτικές βάσεις, ενώ μέχρι στιμής δεν έχουν αναφερθεί ευρήματα εκρηκτικών.

Στην Τσεχία, η αστυνομία ανέφερε ότι έγιναν απειλές για βόμβες σε τέσσερις πτήσεις προς την Πράγα, ενώ οι έλεγχοι για εκρηκτικά «έδωσαν αρνητικά αποτελέσματα». Άλλες πτήσεις που ανέφεραν απειλές περιλαμβάνουν:

Aegean από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο, προσγειώθηκε στο Μιλάνο

Aegean από Αθήνα προς Βιέννη

Ryanair από Πόρτο προς Μιλάνο, προσγειώθηκε στο Μιλάνο

Aer Lingus από Δουβλίνο προς Ρώμη, εκτρέπεται προς την αεροπορική βάση του Εβρέ στη Γαλλία

Finnair από Ελσίνκι προς Ρώμη, προσγειώθηκε στη Ρώμη

Wizz Air από Μιλάνο προς Βουκουρέστι, προσγειώθηκε στο Βουκουρέστι

Wizz Air από Μιλάνο προς Βαρσοβία, εκτράπηκε προς Βιέννη

LOT από Βαρσοβία προς Βρυξέλλες, προσγειώθηκε στις Βρυξέλλες

Ryanair από Κοπεγχάγη προς Σόφια, προσγειώθηκε στη Σόφια

Ryanair από Μαδρίτη προς Σόφια, προσγειώθηκε στη Σόφια

Ryanair από Λονδίνο προς Σόφια, εκτράπηκε προς Πλόβντιβ

Η ανακοίνωση της Aegean

Με ανακοίνωση της, η Aegean επιβεβαιώνει τα δύο σημερινά περιστατικά με απειλή βόμβας σε αεροσκάφη της, τονίζοντας ότι εφαρμόστηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρίας:

«Η Aegean επιβεβαιώνει ότι σήμερα, 5 Νοεμβρίου, ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στις πτήσεις Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη. Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και της επιβεβαίωσης ότι η απειλή ήταν αβάσιμη, οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια. Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας».

Η Wizz Air αναφέρει ότι η πτήση της από το Μιλάνο προς τη Βαρσοβία εκτρέπεται προς τη Βιέννη «σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρωτόκολλα ασφαλείας», προσθέτοντας ότι και άλλες αεροπορικές εταιρείες «αντιμετώπιζαν επίσης απειλές». Οι επικοινωνίες του αεροσκάφους (ACARS) από την πτήση της Aer Lingus από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη παρουσιάζουν μια «σαφή περιγραφή» της αλλαγής πορείας, σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα αεροπορικής ασφάλειας Μάρκο Τσαν.

Δεν βρέθηκαν εκρηκτικά

Δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικά στα τέσσερα αεροσκάφη με προορισμό την Πράγα που δέχθηκαν απειλές, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο πρακτορείο ειδήσεων CTK. Νωρίτερα, η τσεχική αστυνομία ετοιμαζόταν να υποδεχτεί τέσσερις πτήσεις, μετά από απειλές για «αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό». Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Wizz Air ανακοίνωσε ότι η πτήση της από το Μιλάνο-Μαλπένσα προς τη Βαρσοβία εκτρέπεται προς τη Βιέννη, μετά από απειλή για βόμβα που ελήφθη κατά τη διάρκεια της πτήσης (η πτήση αυτή περιλαμβανόταν στην αρχική μας λίστα νωρίτερα).

«Η αλλαγή πορείας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες ασφαλείας, με την ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος να αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα», δήλωσε εκπρόσωπος της Wizz Air. Το περιστατικό αυτό έρχεται εν μέσω μιας σειράς παρόμοιων απειλών για βόμβες που έχουν επηρεάσει αρκετές αεροπορικές εταιρείες σε όλη την Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες. Η Wizz Air δεν είναι η μόνη αεροπορική εταιρεία που έχει στοχοποιηθεί, καθώς και άλλες αεροπορικές εταιρείες έχουν δεχτεί απειλές που οδήγησαν σε αλλαγές πορείας πτήσεων και ελέγχους ασφαλείας», ανέφερε η εταιρεία

Στη Βουλγαρία, το Υπουργείο Μεταφορών επιβεβαίωσε ότι διατυπώθηκαν απειλές για βόμβα εναντίον τριών αεροσκαφών που έφταναν στη χώρα. Δύο από τα αεροσκάφη έχουν ήδη προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Βασίλ Λέβσκι». Η πτήση από τη Μαδρίτη προσγειώθηκε στις 10:15, ενώ η πτήση από την Κοπεγχάγη έφτασε στη Σόφια στις 10:19. Δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί. Το τρίτο αεροσκάφος, από το Λονδίνο, ‘δεν έχει προσγειωθεί ακόμη και αναμένεται να φτάσει έφθασε στο αεροδρόμιο του Πλόβντιβ. Και τα τρία αεροσκάφη εκτελούν πτήσεις για λογαριασμό της Ryanair.

Συνέχεια από την Τρίτη

Η σημερινή αναστάτωση έρχεται σε συνέχεια του ελέγχου τουλάχιστον επτά πτήσεων σε όλη την Ευρώπη την Τρίτη, μετά από μια σειρά υποψιών για απειλές βόμβας. Δύο πτήσεις ελέγχθηκαν μετά την προσγείωσή τους στη Ρώμη, δύο στη Βαρσοβία, δύο στη Σόφια, ενώ μία προσγειώθηκε στη Μούρθια της Ισπανίας – δεν βρέθηκαν εκρηκτικά σε κανένα από τα αεροσκάφη. Δύο από αυτές τις πτήσεις απογειώθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο – μία από το Χίθροου και μία από το Μάντσεστερ.

Δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη σύνδεση μεταξύ των απειλών, είτε αυτών της Τρίτης είτε των σημερινών. Ωστόσο, οι αρχές διαφόρων χωρών συνεργάζονται για να αξιολογήσουν αν πρόκειται για συντονισμένη επίθεση. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου χαρακτήρισε τα γεγονότα ως «κακόβουλες ψευδείς απειλές» και δήλωσε ότι υπάρχουν «δοκιμασμένες διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν πιθανών απειλών».

Μεγάλο κόστος

Εμπειρογνώμονας σε θέματα ασφάλειας των αερομεταφορών δήλωσε στο BBC ότι οι απειλές για βόμβες αυτής της εβδομάδας είναι «πιθανότατα ψευδείς, αλλά το σύστημα κάνει καλά που τις αντιμετωπίζει ως πραγματικές». Ο Μάρκο Τσαν, ανώτερος λέκτορας αεροπορικών επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Κίνγκστον και πρώην πιλότος της Cathay Pacific, αναφέρει ότι οι ψευδείς απειλές θεωρούνται από ορισμένους εμπειρογνώμονες ως «ενδεχομένως μέρος ενός μοτίβου φθηνών διαταραχών» στις αεροπορικές μετακινήσεις.

Προσθέτει ότι «τα κύματα ψευδών απειλών μπορεί επίσης να προέρχονται από μιμητές ή από μια χούφτα ατόμων», αλλά ότι «τρεις ημέρες περιστατικών αποτελούν πολύ μικρό δείγμα για να διαχωριστεί ο συντονισμός από τη μετάδοση». Ο Τσαν αναφέρει ότι «το κόστος για τον αποστολέα είναι σχεδόν μηδενικό» σε σύγκριση με τον σημαντικό αντίκτυπο στις αεροπορικές εταιρείες, τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές δυνάμεις. «Αυτή η ασυμμετρία είναι το νόημα της τακτικής, όποιο κι αν είναι το κίνητρο».

Στην περίπτωση της πτήσης της Aer Lingus σήμερα το πρωί, η οποία εξετράπη προς στρατιωτικό αεροδρόμιο στη βόρεια Γαλλία, ο Τσαν αναφέρει ότι η «εκτροπή, η συνοδεία και η απομόνωση» σε στρατιωτική εγκατάσταση καταδεικνύουν το «υψηλό κόστος των ψευδών συναγερμών για την αποφυγή μιας και μόνο αποτυχημένης επίθεσης».

Μικρός κίνδυνος

Ο κίνδυνος να καταφέρει κάποιος να περάσει λαθραία μια βόμβα σε αεροπλάνο είναι χαμηλός, δήλωσε ο Γιαν Άρβεντ Ρίχτερ, διευθύνων σύμβουλος της JACDEC, μιας εταιρείας ανάλυσης της ασφάλειας των αερομεταφορών. «Σήμερα δεν υπάρχει σχεδόν κανένας πιθανός τρόπος να μεταφερθούν εκρηκτικά σε εμπορική πτήση», είπε. «Η τελευταία πραγματική βομβιστική επίθεση σε πτήση έλαβε χώρα στις 31 Οκτωβρίου 2015 σε πτήση από την Αίγυπτο προς τη Ρωσία, λόγω κενών στην ασφάλεια και ελλείψεων στο προσωπικό, τα οποία διορθώθηκαν αμέσως».

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