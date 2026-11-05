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05.11.2026 15:32

Ελληνοαμερικανοί πολιτικοί: Πέρα από την καταγωγή, τι ψηφίζουν, η στάση τους για τη Γάζα και ποιοι τους χρηματοδοτούν για το Ισραήλ

05.11.2026 15:32
greekamericoan politikoi
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  • Η ελληνοαμερικανική καταγωγή των πολιτικών συχνά...

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Η ελληνική καταγωγή ενός Αμερικανού πολιτικού γίνεται εύκολα πρωτοσέλιδο στην Ελλάδα. Οι θέσεις του για τους εξοπλισμούς, τα δικαιώματα των Παλαιστινίων ή την οικονομική πίεση σε πανεπιστήμια που μποϊκοτάρουν το Ισραήλ σπανίως αποκτούν την ίδια προβολή.

Κάπως έτσι, η συζήτηση εξαντλείται συχνά στις οικογενειακές ρίζες, στις αναφορές στο φιλότιμο και στις φωτογραφίες από ομογενειακές εκδηλώσεις. Η καταγωγή προσφέρει αναγνωρισιμότητα. Η πολιτική διαδρομή, όμως, απαιτεί έλεγχο.

Οι περιπτώσεις των Κρις Πάπας, Ντίνας Τάιτους, Νικόλ Μαλλιωτάκη, Γκας Μπιλιράκη και Μάγκι Γκουντλάντερ προσφέρονται για μια τέτοια εξέταση: ποιες χρηματοδοτήσεις συνδέονται με τις εκστρατείες τους και πώς τοποθετούνται σε κρίσιμες αποφάσεις για το Ισραήλ; Τα στοιχεία αναδεικνύουν σχέσεις πολιτικής και οικονομικής υποστήριξης, αλλά και διαφορές που δεν χωρούν στο σχήμα «όλοι ίδιοι».

Τα χρήματα και η αναγκαία ανάγνωση των αριθμών

Το Track AIPAC, οργάνωση που παρακολουθεί και αντιμάχεται την επιρροή του φιλοϊσραηλινού λόμπι στις ΗΠΑ, συγκεντρώνει δεδομένα της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής, της FEC. Στην καταγραφή που ελέγχθηκε για το παρόν δημοσίευμα εμφανίζονται τα ακόλουθα συνολικά ποσά:

ΠολιτικόςΚαταγεγραμμένη χρηματοδότηση και εκλογική υποστήριξη
Κρις Πάπας — Δημοκρατικός823.630 δολάρια
Ντίνα Τάιτους — Δημοκρατική303.995 δολάρια
Νικόλ Μαλλιωτάκη — Ρεπουμπλικανή297.532 δολάρια
Μάγκι Γκουντλάντερ — Δημοκρατική255.897 δολάρια
Γκας Μπιλιράκης — Ρεπουμπλικανός129.260 δολάρια

Πρόκειται για συγκεντρωτικά στοιχεία του Track AIPAC, όχι για αυτοτελή πιστοποίηση αυτών των συνόλων από τη FEC.

Η οργάνωση διευκρινίζει ότι υπολογίζει ποσά από ολόκληρη την ομοσπονδιακή πολιτική σταδιοδρομία: άμεσες δωρεές, δωρεές μέσω πολιτικών επιτροπών και ανεξάρτητες δαπάνες υπέρ υποψηφίων. Συνεπώς, τα σύνολα δεν αφορούν υποχρεωτικά μία εκλογική αναμέτρηση ούτε αποκλειστικά χρήματα που μπήκαν στα ταμεία των εκστρατειών. Οι ανεξάρτητες δαπάνες, όπως διαφημίσεις τρίτων, αποτελούν διαφορετική κατηγορία από τις εισφορές προς έναν υποψήφιο.

Χρειάζεται επίσης να εξετάζεται ποιος βρίσκεται πίσω από κάθε ποσό. Στην καταγραφή του Πάπας, για παράδειγμα, περιλαμβάνονται τόσο η AIPAC όσο και η J Street. Η δεύτερη έχει ζητήσει περιορισμούς στη χρήση αμερικανικών επιθετικών όπλων στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Η κοινή περιγραφή «φιλοϊσραηλινές οργανώσεις» καλύπτει, επομένως, διαφορετικές πολιτικές κατευθύνσεις.

Κάρτες του Track AIPAC με διαφορετικές ημερομηνίες αναφοράς, βασισμένες σε στοιχεία της FEC. Τα ποσά αποτυπώνουν καταγεγραμμένες εκλογικές χρηματοδοτήσεις ή δαπάνες υποστήριξης, με το ίδιο το Track AIPAC

Το κοινό «ναι» στη βοήθεια προς το Ισραήλ

Στις 20 Απριλίου 2024, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το έκτακτο πακέτο χρηματοδότησης H.R. 8034 για την ασφάλεια του Ισραήλ. Πάπας, Τάιτους, Μαλλιωτάκη και Μπιλιράκης ψήφισαν υπέρ, μαζί με τη μεγάλη διακομματική πλειοψηφία που διαμόρφωσε το αποτέλεσμα 366–58. Η Γκουντλάντερ δεν συμμετείχε σε εκείνη την ψηφοφορία, καθώς δεν ήταν ακόμη μέλος του Κογκρέσου.

Η συγκεκριμένη επιλογή αποτελεί σαφές πεδίο πολιτικής λογοδοσίας. Η στήριξη στρατιωτικής βοήθειας προς μια κυβέρνηση πρέπει να εξετάζεται με βάση τη χρήση των όπλων, τις επιπτώσεις στους αμάχους και τους όρους που συνοδεύουν τη χρηματοδότηση. Το ελληνικό επώνυμο δεν μειώνει αυτή την ευθύνη.

Πάπας και Τάιτους: Συγκλίσεις με ουσιαστικές αποκλίσεις

Στις 7 Νοεμβρίου 2023, ο Πάπας υπερψήφισε την επίπληξη της Παλαιστινιοαμερικανίδας βουλεύτριας Ρασίντα Τλάιμπ. Η Μαλλιωτάκη και ο Μπιλιράκης επίσης ψήφισαν υπέρ. Η Τάιτους καταψήφισε. Η διαφορά έχει σημασία: η κοινή υποστήριξη του Ισραήλ δεν συνεπάγεται ταύτιση σε κάθε ζήτημα πολιτικής έκφρασης.

Αντίθετα, στις 3 Σεπτεμβρίου 2026, η Τάιτους υπερψήφισε το Protect Economic and Academic Freedom Act, που προβλέπει απώλεια πρόσβασης πανεπιστημίων σε συγκεκριμένα ομοσπονδιακά προγράμματα εφόσον συμμετέχουν σε ορισμένες μορφές εμπορικού μποϊκοτάζ του Ισραήλ. Το μέτρο συνδέει τη χρηματοδότηση με τις οικονομικές επιλογές των ιδρυμάτων, ανοίγοντας σοβαρό ζήτημα πολιτικής πίεσης. Η Γκουντλάντερ ψήφισε κατά του ίδιου νομοσχεδίου.

Η Γκουντλάντερ και το όριο στην άνευ όρων βοήθεια

Η Γκουντλάντερ αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση στην οποία η γενίκευση παραμορφώνει την εικόνα.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της στις 16 Ιουλίου 2026, εξήγησε ότι ψήφισε κατά της αποστολής πρόσθετων 3,3 δισ. δολαρίων προς την κυβέρνηση Νετανιάχου. Επικαλέστηκε την καταστροφή αμάχων στη Γάζα και την υποστήριξη της ισραηλινής κυβέρνησης στη βία εποίκων στη Δυτική Όχθη, απορρίπτοντας τη συνέχιση της βοήθειας χωρίς όρους.

Παραμένει υποστηρίκτρια της ύπαρξης και της άμυνας του Ισραήλ, ενώ διευκρίνισε ότι η επίμαχη τροπολογία δεν επηρέαζε την υποστήριξη στην αντιαεροπορική προστασία του. Αυτή η διάκριση πρέπει να συνυπολογίζεται σε κάθε αποτίμηση της στάσης της.

Η ελληνική διάσταση και η πολιτική λογοδοσία

Για τον Μπιλιράκη, η σύνδεση ελληνικών και ισραηλινών επιδιώξεων αποτελεί διακηρυγμένη στρατηγική. Ως συμπρόεδρος της Congressional Hellenic-Israel Alliance, παρουσιάζει την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ ως εταίρους με κοινές ανάγκες ασφάλειας. Η επιλογή αυτή δικαιούται να κρίνεται και ως προς τα όρια που θέτει – ή δεν θέτει – στην ισραηλινή πολιτική.

Οι χρηματοδοτήσεις αποτελούν λόγο ελέγχου και διαφάνειας. Δεν αποδεικνύουν από μόνες τους αγορασμένες ψήφους. Αντίστοιχα, η συμβολή ενός πολιτικού στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν τον απαλλάσσει από την κριτική για άλλες αποφάσεις του.

Η ουσιαστική ερώτηση προς τους πολιτικούς της ομογένειας παραμένει συγκεκριμένη: τι υποστηρίζουν, τι ψηφίζουν και ποιες προϋποθέσεις βάζουν όταν διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές;

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