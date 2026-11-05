ΕΛΑΣ: Στο 5,6% ο πληθωρισμός, πνίγει τα νοικοκυριά, αλλά ο Μητσοτάκης ανακαλύπτει ξανά το 2015

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Κριτική στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη έκανε η ΕΛΑΣ, με αφορμή την άνοδο του πληθωρισμού γι αυτόν τον μήνα στο 5,6%.

«Κάθε φορά που σκαρφαλώνει ο πληθωρισμός, που η ακρίβεια συρρικνώνει και άλλο τα εισοδήματα, ο κ. Μητσοτάκης ανακαλύπτει ξανά το 2015» αναφέρει η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της για τον πληθωρισμό.

«Ο πληθωρισμός έφτασε το 5,6%, αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, αλλά ο πρωθυπουργός «θυμήθηκε τους ποινικούς κώδικες για να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη». Μάλιστα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επιμένει στον χαρακτηρισμό «αρχιερέας της διαφθοράς» για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ επισημαίνει ότι δεν απάντησε με στοιχεία και ονόματα για τα «γραμμάτια» που καταλόγισε στον Αλέξη Τσίπρα.

«Κάθε φορά που σκαρφαλώνει ο πληθωρισμός, που η ακρίβεια συρρικνώνει και άλλο τα εισοδήματα, ο κ. Μητσοτάκης ανακαλύπτει ξανά το 2015.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Χθες ανακοινώθηκε ότι ο πληθωρισμός έφτασε το 5,6%. Οι πολίτες ασφυκτιούν. Το καλάθι αδειάζει, οι λογαριασμοί φουσκώνουν, η μέγγενη σφίγγει. Κι ο αρχιερέας της διαφθοράς

Θυμήθηκε τους ποινικούς κώδικες για να απροσανατολίσει την κοινή γνώμη. Αντί για τα προβλήματα, λάσπη.

Του ζητήσαμε ονόματα. Δεν έχει. Του ζητήσαμε στοιχεία. Δεν έχει.

Οι πολίτες δεν ξεγελιούνται πια. Ξέρουν τι τους πνίγει. Ξέρουν ποια κυβέρνηση τους πνίγει. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής».

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