Πληθωρισμός στο 5,6% και «σταγόνα στον ωκεανό» τα μέτρα για τα σούπερ μάρκετ: Η ακρίβεια γονατίζει τη μεσαία τάξη

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Την ώρα που οι προκαταρκτικές μετρήσεις της Eurostat δείχνουν τον ελληνικό πληθωρισμό να σκαρφαλώνει εκ νέου στο 5,6% —παραμένοντας σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο—, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την παράταση της «πρωτοβουλίας μείωσης τιμών» στα σούπερ μάρκετ έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, που αντικρίζουν καθημερινά οι πολίτες στα ράφια δεν αφήνει περιθώρια για επικοινωνιακούς πανηγυρισμούς. Όταν η ακρίβεια στα βασικά αγαθά τρώει το εισόδημα πριν καν βγει ο μήνας, τα κυβερνητικά «μέτρα-ασπιρίνες» μοιάζουν με σταγόνα στον ωκεανό.

Ο πληθωρισμός του 5,6%: Μια «θηλιά» που σφίγγει διαρκώς

Η εμμονή του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα (με τον δείκτη να κινείται στο 5,6%) αποδεικνύει ότι οι πιέσεις στην ελληνική οικονομία δεν είναι συγκυριακές, αλλά δομικές.

Το κόστος διατροφής και ενέργειας: Τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης συνεχίζουν να τραβούν την ανηφόρα, εξανεμίζοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Η σύγκριση με την Ευρώπη: Με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να έχει αποκλιμακωθεί κοντά στο 4%, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε πρωταθλήτρια της ακρίβειας, γεγονός που αποκαλύπτει την αδυναμία των ελεγκτικών μηχανισμών να τιθασεύσουν τα ολιγοπώλια και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η παράταση μέχρι τις 31/12: Ένα επικοινωνιακό «πακέτο» χωρίς αντίκρισμα

Η επέκταση της συμφωνίας με τα σούπερ μάρκετ για τη διατήρηση μειωμένων τιμών σε μια ευρεία λίστα κωδικών παρουσιάζεται από το υπουργείο ως ανάσα ανακούφισης. Στην πράξη, όμως, πρόκειται για μια σταγόνα μπροστά στον οδοστρωτήρα της ακρίβειας:

«Ψευδεπίγραφες» μειώσεις: Οι μειώσεις της τάξης του 5% έως 15% που ανακοινώνονται συχνά αφορούν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ή κωδικούς χαμηλής κατανάλωσης, την ώρα που τα βασικά είδη διατροφής, τα απορρυπαντικά και τα είδη προσωπικής υγιεινής καταγράφουν σωρευτικές αυξήσεις-μαμούθ τα τελευταία χρόνια.

Το φαινόμενο του «shrinkflation»: Ακόμη και όταν η ονομαστική τιμή ενός προϊόντος παραμένει σταθερή ή μειώνεται ελαφρά, οι καταναλωτές πληρώνουν περισσότερα για λιγότερη ποσότητα, καθώς τα γραμμάρια ανά συσκευασία έχουν μειωθεί αθόρυβα από τις πολυεθνικές.

Η επόμενη μέρα για τα νοικοκυριά

Με το διαθέσιμο εισόδημα να έχει συρρικνωθεί δραματικά και την ακρίβεια να καλπάζει στο 5,6%, οι πολίτες αναγκάζονται να περικόψουν ακόμη και τα απολύτως απαραίτητα. Οι οριζόντιες παρατάσεις μέτρων εθελοντικού χαρακτήρα στα σούπερ μάρκετ δεν αρκούν για να αναχαιτίσουν την κρίση. Χωρίς γενναίους ελέγχους στην αγορά, πάταξη της κερδοσκοπίας και πραγματική ενίσχυση του εισοδήματος, η ακρίβεια θα εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα της χώρας.

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