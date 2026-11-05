Επιμένει ο Άδωνις: Διαπλεκόμενος ο Τσίπρας, το είπε ο Κοντονής

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Επιμένει o Άδωνις Γεωργιάδης στη γραμμή ότι ο Αλέξης Τσίπρας εξυπηρέτησε συμφέροντα με τους Ποινικούς Κώδικες που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν τις εκλογές του 2019.

Μιλώντας στην στην 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε ότι «ο Τσίπρας είναι διαπλεκόμενος. Το είπε ο Κοντονής» και πρόσθεσε ότι «είναι σχεδόν κωμικό το να πιστέψει κανείς στ’ αλήθεια αυτό που είπε ο Τσίπρας για τον εαυτό του ότι είναι ο εντιμότερος πρωθυπουργός της Ελλάδος από καταβολής ελληνικού κράτους».

Alors, c’est la guerre…

Διαβάστε επίσης

Πρεσβεία των ΗΠΑ: Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού

«Δεν μπορείς να αγοράσεις την ψήφο»: Το μήνυμα Μητσοτάκη στον Έλον Μασκ για τα 440 εκατ. δολάρια και τις εκλογές στο Τέξας

Χαμένοι και οι τραμπικοί στην Ελλάδα από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ – Όνειρο ήταν και πάει…