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05.11.2026 11:29

Επιμένει ο Άδωνις: Διαπλεκόμενος ο Τσίπρας, το είπε ο Κοντονής

05.11.2026 11:29
adonis georgiadis

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Επιμένει o Άδωνις Γεωργιάδης στη γραμμή ότι ο Αλέξης Τσίπρας εξυπηρέτησε συμφέροντα με τους Ποινικούς Κώδικες που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν τις εκλογές του 2019.

Μιλώντας στην στην 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε ότι «ο Τσίπρας είναι διαπλεκόμενος. Το είπε ο Κοντονής» και πρόσθεσε ότι «είναι σχεδόν κωμικό το να πιστέψει κανείς στ’ αλήθεια αυτό που είπε ο Τσίπρας για τον εαυτό του ότι είναι ο εντιμότερος πρωθυπουργός της Ελλάδος από καταβολής ελληνικού κράτους».

Alors, c’est la guerre…

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ΠΕΜΠΤΗ 05.11.2026 11:33
esiea_grafeia
MEDIA

Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας της ΕΣΗΕΑ

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