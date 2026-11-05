Επιμένει ο Άδωνις: Διαπλεκόμενος ο Τσίπρας, το είπε ο Κοντονής

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Επιμένει o Άδωνις Γεωργιάδης στη γραμμή ότι ο Αλέξης Τσίπρας εξυπηρέτησε συμφέροντα με τους Ποινικούς Κώδικες που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν τις εκλογές του 2019.
Μιλώντας στην στην 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε ότι «ο Τσίπρας είναι διαπλεκόμενος. Το είπε ο Κοντονής» και πρόσθεσε ότι «είναι σχεδόν κωμικό το να πιστέψει κανείς στ’ αλήθεια αυτό που είπε ο Τσίπρας για τον εαυτό του ότι είναι ο εντιμότερος πρωθυπουργός της Ελλάδος από καταβολής ελληνικού κράτους».
Alors, c’est la guerre…
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