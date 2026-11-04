Χαμένοι και οι τραμπικοί στην Ελλάδα από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ – Όνειρο ήταν και πάει…

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Οι Αμερικανοί ψήφισαν για το Κογκρέσο, αλλά ο λογαριασμός έφτασε και σε ορισμένα πολιτικά γραφεία στην Ελλάδα. Διότι η ήττα των Ρεπουμπλικάνων και η κατάκτηση Βουλής και Γερουσίας από τους Δημοκρατικούς αποδυναμώνουν τον Ντόναλντ Τραμπ, μαζί και όσους είχαν παρουσιάσει την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο ως προαναγγελία της δικής τους πολιτικής άνοιξης.

Στην Ελλάδα η νίκη Τραμπ το 2024 είχε αποκτήσει περισσότερους πολιτικούς δικαιούχους απ’ όσους μπορούσε να εξυπηρετήσει. Άλλοι αναγνώρισαν στον Αμερικανό πρόεδρο τον ιδεολογικό συγγενή τους, άλλοι έναν διεθνή προστάτη της «πατριωτικής Δεξιάς» και άλλοι μια ευκαιρία να ξαναβγούν στο προσκήνιο.

Τώρα το πρόβλημα είναι κάπως πρακτικό: όταν έχεις αναγορεύσει μια ξένη εκλογική νίκη σε προσωπική δικαίωση, δυσκολεύεσαι να παρουσιάσεις την επόμενη ήττα ως άσχετη με την υπόθεσή σου.

Βελόπουλος: Από την αποκλειστικότητα στην αποστασιοποίηση

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα προσφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Τον Νοέμβριο του 2024, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης πανηγύριζε, κατηγορώντας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ότι είχαν επενδύσει στην Κάμαλα Χάρις. «Μόνο η Ελληνική Λύση ήταν με τον Τραμπ», διακήρυσσε, διεκδικώντας σχεδόν την αποκλειστική αντιπροσωπεία του νικητή στην ελληνική αγορά.

Σήμερα, μετά το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών, δήλωσε στο MEGA ότι «ο Τραμπ πληρώνει την αλαζονεία του», συνδέοντας την αμερικανική αποδοκιμασία με την ακρίβεια και προεξοφλώντας αντίστοιχη ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Η προσαρμογή υπήρξε υποδειγματικά γρήγορη. Ο Τραμπ που κέρδιζε αποτελούσε απόδειξη ότι δικαιώνεται ο Βελόπουλος. Ο Τραμπ που χάνει αποτελεί απόδειξη ότι θα χάσει ο Μητσοτάκης. Ένα πολιτικό σύστημα ερμηνείας στο οποίο ο ίδιος δεν χάνει ποτέ.

Είχε προηγηθεί, άλλωστε, μια εξίσου ευρηματική υπεράσπιση: τον Σεπτέμβριο του 2025 απέδιδε την εχθρική, κατά την εκτίμησή του, στάση του Τραμπ απέναντι στην Ελλάδα στις επιλογές των ελληνικών πολιτικών ηγεσιών και στη woke ατζέντα τους. Ακόμη και όταν ο Αμερικανός πρόεδρος απογοήτευε, έφταιγαν οι εγχώριοι αντίπαλοι.

Λατινοπούλου: Όταν η πολιτική δικαίωση είχε χορογραφία

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου είχε επενδύσει στον Τραμπ με τρόπο που δύσκολα ξεχνιέται.

Στις 7 Νοεμβρίου 2024, εμφανίστηκε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 και πανηγύρισε τη νίκη του χορεύοντας YMCA, μιμούμενη τις χαρακτηριστικές κινήσεις του. Η πολιτική ταύτιση απέκτησε και τηλεοπτική χορογραφία.

Ο ενθουσιασμός της δεν περιοριζόταν στο θέαμα. Στη συγχαρητήρια ανάρτησή της παρουσίαζε την επικράτηση Τραμπ ως θρίαμβο της λογικής απέναντι στη woke ατζέντα και στις πολιτικές που καταγγέλλει η ίδια. Η αμερικανική κάλπη χρησιμοποιήθηκε ως πιστοποιητικό ορθότητας της δικής της πολιτικής γραμμής.

Το βίντεο του χορού αναδημοσιεύθηκε μάλιστα από τον Ματ Γκέιτς, τότε προτεινόμενο από τον Τραμπ για το υπουργείο Δικαιοσύνης. Η εγχώρια παράσταση είχε βρει και υπερατλαντικό κοινό.

Δύο χρόνια αργότερα, οι Αμερικανοί χάλασαν τον ρυθμό. Το πρόβλημα για τη Φωνή Λογικής είναι ότι η «λογική» των ψηφοφόρων αποδείχθηκε λιγότερο σταθερή από τη μουσική υπόκρουση.

Καμμένος: Το «Make Greece Great Again» και η επιστροφή που συζητιέται

Ο Πάνος Καμμένος είχε υποδεχθεί την εκλογή Τραμπ με το σύνθημα «Make Greece Great Again». Τον Ιανουάριο του 2025 βρέθηκε στην Ουάσιγκτον για την ορκωμοσία, προαναγγέλλοντας μέσω ΑΝΤ1 μια καλύτερη εποχή, απαλλαγμένη από τη woke ατζέντα, την παγκοσμιοποίηση και τους αναίτιους πολέμους.

Τότε διευκρίνιζε ότι δεν επιθυμούσε να επιστρέψει στην πολιτική και ότι η παρουσία του δεν εξυπηρετούσε τέτοιο σκοπό. Τον Οκτώβριο του 2026, πάντως, άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανόδου, μιλώντας για συνένωση της δεξιάς πολυκατοικίας και κατονομάζοντας τη Λατινοπούλου και τον Βελόπουλο.

Αυτό δεν αποδεικνύει κάποιο αμερικανικό σχέδιο για την ελληνική Δεξιά. Δείχνει, όμως, ότι ο θαυμασμός για τον Τραμπ συνυπήρχε με αναζητήσεις πολιτικής επανεμφάνισης. Και πλέον το διεθνές πρότυπο εμφανίζεται αρκετά λιγότερο θριαμβευτικό απ’ ό,τι στις αναμνηστικές φωτογραφίες της ορκωμοσίας.

Νατσιός: Η «ημέρα ελπίδας» απέκτησε ημερομηνία λήξης

Στον κύκλο των ενθουσιωδών είχε ενταχθεί και ο Δημήτρης Νατσιός.

Μετά τις προεδρικές εκλογές του 2024, ο πρόεδρος της Νίκης μιλούσε στη Βουλή για ημέρα ελπίδας, υποστηρίζοντας ότι στις ΗΠΑ επικράτησαν «η πατρίδα, η οικογένεια και η σύνεση», απέναντι στην πολιτική ορθότητα, τη woke ατζέντα και τα πολεμοχαρή γεράκια.

Η ερμηνεία ήταν βολική όσο κέρδιζε ο κατάλληλος υποψήφιος. Τώρα απαιτείται κάποια συμπληρωματική εξήγηση: οι ίδιοι Αμερικανοί που τότε εκπροσωπούσαν τη σύνεση, σήμερα τι ακριβώς εκπροσωπούν;

Η δημοκρατική ετυμηγορία έχει αυτό το ενοχλητικό χαρακτηριστικό: δεν εκδίδει ισόβια πιστοποιητικά ιδεολογικής δικαίωσης.

Οι ιδεολογικοί θαυμαστές μέσα στη ΝΔ

Η γοητεία του τραμπισμού δεν περιορίστηκε στα δεξιά της ΝΔ.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναλύοντας τη νίκη του 2024, απέδιδε ιδιαίτερο βάρος στην αντίδραση κατά της woke ατζέντας, εκφράζοντας και τη δική του συμφωνία με αυτήν. Δεν επρόκειτο απλώς για διπλωματικά συγχαρητήρια στον εκλεγμένο πρόεδρο, αλλά για αξιοποίηση του αποτελέσματος στην εγχώρια ιδεολογική αντιπαράθεση.

Ο Μάκης Βορίδης, τον Ιανουάριο του 2025, χαρακτήριζε «εξαιρετική» τη θέση Τραμπ για τα δύο φύλα και πρότεινε στον Αμερικανό πρόεδρο να έρθει στην Ελλάδα για να δει την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Η συγγένεια είχε φτάσει μέχρι την προσφορά μαθημάτων.

Οι περιπτώσεις αυτές έχουν διαφορετικό πολιτικό βάρος από την ανοιχτή ταύτιση Λατινοπούλου ή Βελόπουλου. Υπενθυμίζουν, ωστόσο, πόσο πρόθυμα η νίκη Τραμπ χρησιμοποιήθηκε ως επιχείρημα υπέρ μιας γενικευμένης δεξιάς μετατόπισης.

Οι ενδιάμεσες εκλογές δεν εξαφανίζουν τον τραμπισμό ούτε προδικάζουν τις ελληνικές κάλπες. Καταρρίπτουν, όμως, τη βεβαιότητα ότι η Ιστορία κινείται μονόδρομα προς τα εκεί.

Και αφήνουν τους εγχώριους θαυμαστές του με ένα πρόβλημα: είχαν παραγγείλει πολιτική άνοιξη από την Αμερική, αλλά η κάλπη τούς έστειλε αλλαγή καιρού. Τα καπέλα μένουν. Η εγγύηση νίκης έληξε.

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