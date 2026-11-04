Ρένα Δούρου: «Ο παραδοσιακός κόσμος της Αριστεράς επαναπατρίζεται, ο ΣΥΡΙΖΑ ξανατιμά το καταστατικό του»

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Για «επαναπατρισμό» βουλευτών στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αύξηση της δύναμης της ΚΟ που θα συνεχιστεί έκανε λόγο η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στην συνέντευξή της σε vidcast του ieidiseis.gr.

Η πρόεδρος της ΚΟ επισήμανε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εντάσσονται βουλεύτριες και βουλευτές «που δεν θεωρούν ότι η λαϊκή εντολή είναι λευκή επιταγή, που δεν θεωρούν ότι η λαϊκή εντολή δεν έχει πολιτικό πρόσημο και πολιτική κατεύθυνση, που καταλαβαίνουν ότι η πολιτική συνέπεια κρίνεται και στην πράξη». «Ο παραδοσιακός κόσμος της Αριστεράς επαναπατρίζεται, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ξανατιμά το καταστατικό του, που λέει ότι στόχος του είναι η σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων, η συνεργασία με τις προοδευτικές δυνάμεις και η συνεργασία με προοδευτικούς πολίτες και προσωπικότητες», υπογράμμισε.

«Έχουμε διμέτωπο, αφενός απέναντι στις καταστροφικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, αφετέρου έναντι της αναξιοπιστίας, της αναξιοπρέπειας που οδηγεί στην αποχή, στην αδιαφορία και στην ακροδεξιά» τόνισε η πρόεδρος της ΚΟ, ασκώντας σκληρή κριτική σε μερίδα ανεξάρτητων βουλευτών, προερχόμενων από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, οι οποίοι με τη διακράτηση της έδρας τους και τη μη τήρηση του ιδιωτικού συμφωνητικού που υπέγραψαν κατά την εκλογή τους, ρίχνουν νερό στο αφήγημα του «όλοι ίδιοι είναι». «Έχουμε ένα ελληνικό κοινοβούλιο με διψήφιο αριθμό ανεξάρτητων βουλευτών και δεν έχουμε ξανά προηγούμενο, τόσοι πολλοί να μην έχουν τιμήσει την υπογραφή τους», παρατήρησε.

Μιλώντας για τις επιθέσεις από την πλευρά της ΕΛΑΣ προς τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η Ρένα Δούρου έκανε λόγο για πράξεις που παραπέμπουν σε πανικό, υπογραμμίζοντας τη θολή πολιτική στάση που περιγράφει το νέο φορέα αναφορικά με κομβικά ζητήματα, από τη 13η σύναξη και τον 13ο μισθό έως τη γενοκτονία στη Γάζα και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. «Παλαιότερα ο πρώην πρωθυπουργός, ακόμα και μέσα στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων είχε κατορθώσει τμηματικά να δώσει τη 13η σύνταξη», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα καταλόγισε στον πρώην πρωθυπουργό ότι «έβαλε στόχο το 20%, χωρίς ουσιαστικά γείωση με την κοινωνία, χωρίς εκπροσώπηση εντός του ελληνικού κοινοβουλίου» και ότι «με όλο αυτό το αλισβερίσι των ανεξάρτητων που αναμένουν πότε θα τους περάσει το face control της Αμαλίας, απαξιώνει και τη δημοκρατία και τους θεσμούς».

Η Ρένα Δούρου ανέφερε ότι στο μικρό χρονικό διάστημα από την αλλαγή της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές: «οδεύουμε σταθερά, καθαρά, Αριστερά, με συγκεκριμένες προτάσεις, όπως είναι η πρόταση για τον ρόλο του ΕΦΚΑ, της Αναπτυξιακής Τράπεζας». Εστιάζοντας στα σκάνδαλα που απασχολούν την επικαιρότητα η Ρένα Δούρου επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «ομολογία αποτυχίας των ελεγκτικών μηχανισμών». «Πόσοι έντιμοι φουρνάρηδες έκλεισαν κατά τα χρόνια που αυτή η αλυσίδα αναπτυσσόταν, χωρίς να την ελέγχει κανένας; Διότι δεν υπάρχουν πλέον ελεγκτικοί μηχανισμοί», σημείωσε σχετικά με την αλυσίδα αρτοποιείων.

Συνεχίζοντας αναφέρθηκε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, και το γεγονός ότι η κυβέρνηση «τον Αύγουστο του 2019 κατάργησε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, έπρεπε να πεθάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης για να συζητήσουμε τι σημαίνει έλεγχος στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών».

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