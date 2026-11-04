search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.11.2026 16:11
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.11.2026 13:05

Ρένα Δούρου: «Ο παραδοσιακός κόσμος της Αριστεράς επαναπατρίζεται, ο ΣΥΡΙΖΑ ξανατιμά το καταστατικό του»

04.11.2026 13:05
Rena-Dourou

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Για «επαναπατρισμό» βουλευτών στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αύξηση της δύναμης της ΚΟ που θα συνεχιστεί έκανε λόγο η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στην συνέντευξή της σε vidcast του ieidiseis.gr.

Η πρόεδρος της ΚΟ επισήμανε ότι στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εντάσσονται βουλεύτριες και βουλευτές «που δεν θεωρούν ότι η λαϊκή εντολή είναι λευκή επιταγή, που δεν θεωρούν ότι η λαϊκή εντολή δεν έχει πολιτικό πρόσημο και πολιτική κατεύθυνση, που καταλαβαίνουν ότι η πολιτική συνέπεια κρίνεται και στην πράξη». «Ο παραδοσιακός κόσμος της Αριστεράς επαναπατρίζεται, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ξανατιμά το καταστατικό του, που λέει ότι στόχος του είναι η σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων, η συνεργασία με τις προοδευτικές δυνάμεις και η συνεργασία με προοδευτικούς πολίτες και προσωπικότητες», υπογράμμισε.

«Έχουμε διμέτωπο, αφενός απέναντι στις καταστροφικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, αφετέρου έναντι της αναξιοπιστίας, της αναξιοπρέπειας που οδηγεί στην αποχή, στην αδιαφορία και στην ακροδεξιά» τόνισε η πρόεδρος της ΚΟ, ασκώντας σκληρή κριτική σε μερίδα ανεξάρτητων βουλευτών, προερχόμενων από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, οι οποίοι με τη διακράτηση της έδρας τους και τη μη τήρηση του ιδιωτικού συμφωνητικού που υπέγραψαν κατά την εκλογή τους, ρίχνουν νερό στο αφήγημα του «όλοι ίδιοι είναι». «Έχουμε ένα ελληνικό κοινοβούλιο με διψήφιο αριθμό ανεξάρτητων βουλευτών και δεν έχουμε ξανά προηγούμενο, τόσοι πολλοί να μην έχουν τιμήσει την υπογραφή τους», παρατήρησε.

Μιλώντας για τις επιθέσεις από την πλευρά της ΕΛΑΣ προς τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η Ρένα Δούρου έκανε λόγο για πράξεις που παραπέμπουν σε πανικό, υπογραμμίζοντας τη θολή πολιτική στάση που περιγράφει το νέο φορέα αναφορικά με κομβικά ζητήματα, από τη 13η σύναξη και τον 13ο μισθό έως τη γενοκτονία στη Γάζα και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. «Παλαιότερα ο πρώην πρωθυπουργός, ακόμα και μέσα στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων είχε κατορθώσει τμηματικά να δώσει τη 13η σύνταξη», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα καταλόγισε στον πρώην πρωθυπουργό ότι «έβαλε στόχο το 20%, χωρίς ουσιαστικά γείωση με την κοινωνία, χωρίς εκπροσώπηση εντός του ελληνικού κοινοβουλίου» και ότι «με όλο αυτό το αλισβερίσι των ανεξάρτητων που αναμένουν πότε θα τους περάσει το face control της Αμαλίας, απαξιώνει και τη δημοκρατία και τους θεσμούς».

Η Ρένα Δούρου ανέφερε ότι στο μικρό χρονικό διάστημα από την αλλαγή της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές: «οδεύουμε σταθερά, καθαρά, Αριστερά, με συγκεκριμένες προτάσεις, όπως είναι η πρόταση για τον ρόλο του ΕΦΚΑ, της Αναπτυξιακής Τράπεζας». Εστιάζοντας στα σκάνδαλα που απασχολούν την επικαιρότητα η Ρένα Δούρου επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «ομολογία αποτυχίας των ελεγκτικών μηχανισμών». «Πόσοι έντιμοι φουρνάρηδες έκλεισαν κατά τα χρόνια που αυτή η αλυσίδα αναπτυσσόταν, χωρίς να την ελέγχει κανένας; Διότι δεν υπάρχουν πλέον ελεγκτικοί μηχανισμοί», σημείωσε σχετικά με την αλυσίδα αρτοποιείων.

Συνεχίζοντας αναφέρθηκε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, και το γεγονός ότι η κυβέρνηση «τον Αύγουστο του 2019 κατάργησε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, έπρεπε να πεθάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης για να συζητήσουμε τι σημαίνει έλεγχος στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών».

Διαβάστε επίσης

Σε πλήρη εξέλιξη η «μάχη» για το… ηθικόμετρο: Νέα επίθεση Μαρινάκη στον Τσίπρα για τα «παραϋπουργεία»

Επικίνδυνα παιχνίδια με το καλώδιο: Τι ακριβώς προαναγγέλλει ο Γεραπετρίτης με την «επιχειρησιακή απάντηση» στην Τουρκία;

Δούρου για ενδιάμεσες εκλογές: Ψήφος ελπίδας και προοπτικής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xoriatiko-giannakopoulos-123
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος της Εισαγγελίας στα γραφεία του ΕΦΚΑ στη Ρόδο – Κατασχέθηκαν φάκελοι επιχειρήσεων

mitsotakis tsipras 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα χαρακώματα κυβέρνηση και Τσίπρας για τους Ποινικούς Κώδικες – Τα «γραμμάτια» του 2019 ανάβουν νέες «φωτιές»

leykos oikos new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «κρύβεται στην ιδιωτική του κατοικία» στον Λευκό Οίκο μετά ολοκληρωτική ήττα των Ρεπουμπλικανών

James-Talarinko
ΚΟΣΜΟΣ

Το Τέξας «βάφτηκε» μπλε: Με αιχμή την χριστιανική αγάπη και το κόστος ζωής ο Ταλαρίκο «πήρε» το κάστρο των Ρεπουμπλικανών 

Jon-Ossoff
ΚΟΣΜΟΣ

Τζον Όσοφ: Ποιος είναι ο ανερχόμενος αστέρας των Δημοκρατικών που θυμίζει τον Μπαράκ Ομπάμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
o-leary-ryanair
ΚΟΣΜΟΣ

CEO της Ryanair για Έλον Μασκ: «Αυτός νομίζει ότι είμαι ηλίθιος, εγώ γνωρίζω ότι είναι ηλίθιος»

aade_0107_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί δεν «είδε» το myData τη φοροδιαφυγή στο Χωριάτικο και την Pizza Fan - Οι απαντήσεις της ΑΑΔΕ 

kriti-ekpaideutikos
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αντιμέτωποι με χαμηλούς μισθούς και στεγαστικό αδιέξοδο – «Με 850 ευρώ πώς να ζήσεις;» (Video)

xatziparasxos giorgos
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Χατζηπαράσχος: Η ζωή του τελευταίου μεγάλου τεχνίτη του χειροποίητου φύλλου και του κανταϊφιού

koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου σε Μαρινάκη για ποινικό κώδικα: Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δε μιλάει για το ακαταδίωκτο που χάρισε σε τραπεζικά στελέχη το 2019

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 04.11.2026 16:08
xoriatiko-giannakopoulos-123
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος της Εισαγγελίας στα γραφεία του ΕΦΚΑ στη Ρόδο – Κατασχέθηκαν φάκελοι επιχειρήσεων

mitsotakis tsipras 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα χαρακώματα κυβέρνηση και Τσίπρας για τους Ποινικούς Κώδικες – Τα «γραμμάτια» του 2019 ανάβουν νέες «φωτιές»

leykos oikos new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «κρύβεται στην ιδιωτική του κατοικία» στον Λευκό Οίκο μετά ολοκληρωτική ήττα των Ρεπουμπλικανών

1 / 3