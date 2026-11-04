Δούρου για ενδιάμεσες εκλογές: Ψήφος ελπίδας και προοπτικής

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Η ήττα του τραμπισμού ξεκινά από τις ΗΠΑ. Ηττήθηκαν η απαξίωση της Δημοκρατίας, ξενοφοβία, περιφρόνηση της αξιοπρέπειας των πολιτών, η υπονόμευση της κοινωνικής συνοχής, τονίζει η Ρένα Δούρου.
Σε δήλωσή της η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου αναφέρει «Το πολύχρωμο κύμα των δημοκρατικών υποψηφίων σε Βουλή και Γερουσία σάρωσε.
Η ψήφος των Αμερικανών πολιτών, που μετείχαν μαζικά στις εκλογές είναι ψήφος ελπίδας και προοπτικής. Ψήφος ανατροπής. Αλλά και έμπνευσης», σημειώνει και καταλήγει:
«Οι προοδευτικές δυνάμεις οφείλουν να πιάσουν ξανά το νήμα της ελπίδας μέσα από τη συνεργασία, τη συσπείρωση, τους αγώνες για δημοκρατία, ζωή με αξιοπρέπεια χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς».
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