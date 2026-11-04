Άρχισε η… μετεκλογική συζήτηση: Τι κρύβει η ερώτηση Μητσοτάκη σε Ανδρουλάκη τι θα κάνει το βράδυ των εκλογών αν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο

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«Αν είναι τρίτος, όχι αν είναι δεύτερος, τι θα κάνει το βράδυ των εκλογών;». Με αυτό το ερώτημα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε, στη συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Alpha, μια νέα παράμετρο στη συζήτηση για την επόμενη ημέρα της κάλπης. Μια παράμετρο που αφορά τόσο την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ όσο και τις αποφάσεις που ενδέχεται να κληθεί να λάβει το κόμμα, εφόσον δεν υπάρξει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την ερώτησή του με την επιλογή του να προσδιορίσει τον δικό του εκλογικό πήχη, έχοντας θέσει το 25% ως όριο για την παραμονή του στην ηγεσία της Ν.Δ.

Ζήτησε, ουσιαστικά, αντίστοιχη απάντηση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έχει θέσει ως στόχο την πρώτη θέση. Επέμεινε, μάλιστα, στη διατύπωση περί τρίτης θέσης, μεταφέροντας τη συζήτηση από την απόσταση μεταξύ στόχου και αποτελέσματος στις πιθανές πολιτικές συνέπειες μιας τέτοιας επίδοσης.

«Είναι πιο πιθανό η Νέα Δημοκρατία να είναι αυτοδύναμη» από το να έρθει πρώτος ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστήριξε, χαρακτηρίζοντάς τον «τρίτο και καταϊδρωμένο».

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον σε συνδυασμό με όσα είπε για τις συνεργασίες. Ο πρωθυπουργός προσδιόρισε το ΠΑΣΟΚ ως τον μόνο δυνητικό κυβερνητικό εταίρο της Ν.Δ., υπενθυμίζοντας ότι τα δύο κόμματα έχουν συγκυβερνήσει και στο παρελθόν. Απέκλεισε, αντιθέτως, τη συνεργασία με κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει μια τέτοια προοπτική, έχοντας κατοχυρώσει τη θέση αυτή και με απόφαση του συνεδρίου του.

Το σενάριο αλλαγής ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ και η συζήτηση για τη συγκυβέρνηση

Σε αυτό το πλαίσιο, γαλάζια στελέχη συζητούν δύο ενδεχόμενα. Το πρώτο συνδέεται με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Εάν το κόμμα τερματίσει τρίτο, έχοντας διεκδικήσει την πρωτιά, το ερώτημα είναι αν ο Νίκος Ανδρουλάκης θα θελήσει να ζητήσει ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του ή αν θα ανοίξει, με άλλους όρους, συζήτηση διαδοχής. Και αυτό μπορεί να γίνει μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών ή μετά;

Μια ενδεχόμενη αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε, σύμφωνα με αυτή την ανάγνωση, να δημιουργήσει διαφορετικές συνθήκες για τη συζήτηση περί συγκυβέρνησης. Δεν συνεπάγεται, βεβαίως, αυτομάτως αλλαγή στρατηγικής. Η απόρριψη της συνεργασίας με τη Ν.Δ. αποτελεί συλλογική κομματική απόφαση και όχι αποκλειστικά προσωπική δέσμευση του σημερινού προέδρου. Για να αλλάξει, θα απαιτούνταν αντίστοιχη πολιτική απόφαση και εσωκομματική νομιμοποίηση. Ούτε, άλλωστε, μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ότι ένας άλλος αρχηγός θα επέλεγε διαφορετική κατεύθυνση.

Τα ίδια στελέχη, όμως, θυμίζουν τη δήλωση του ευρωβουλευτή Νίκου Παπανδρέου ότι μεταξύ της προεκλογικής και της μετεκλογικής περιόδου μεσολαβούν οι εκλογές και ότι, αναλόγως των συνθηκών που θα επικρατούν στη χώρα, μπορούν να αλλάξουν ακόμα και αποφάσεις συνεδρίων.

Το δίλημμα των δεύτερων εκλογών και ο κίνδυνος πόλωσης Μητσοτάκη – Τσίπρα

Το δεύτερο σενάριο αφορά το δίλημμα που θα αντιμετώπιζε το ΠΑΣΟΚ μεταξύ της συμμετοχής του σε μια κυβέρνηση συνεργασίας και της προσφυγής σε δεύτερες εκλογές. Εάν η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία, αλλά οι έδρες της μαζί με εκείνες του ΠΑΣΟΚ επαρκούν για κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα προκύψει ένα συγκεκριμένο πολιτικό ερώτημα: Θα διατηρηθεί ο αποκλεισμός της συνεργασίας, ακόμη και αν η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης οδηγήσει σε νέα αναμέτρηση;

Στο υποθετικό ενδεχόμενο όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει καταλάβει τη δεύτερη θέση, γαλάζια στελέχη εκτιμούν ότι οι δεύτερες κάλπες θα μπορούσαν να αποκτήσουν χαρακτηριστικά απευθείας αναμέτρησης Μητσοτάκη – Τσίπρα. Μια τέτοια εξέλιξη θα αύξανε, κατά την ίδια εκτίμηση, την πίεση προς το ΠΑΣΟΚ, καθώς οι ψηφοφόροι θα καλούνταν να επιλέξουν μεταξύ των δύο βασικών διεκδικητών της διακυβέρνησης. Η έκταση αυτής της πίεσης και της πόλωσης θα μπορούσε να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ, όπως λένε τα γαλάζια στελέχη, σε εκλογική κατάρρευση.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το επιχείρημα υπέρ μιας συνεργασίας θα μπορούσε να συνδεθεί τόσο με τον σχηματισμό κυβέρνησης όσο και με την αποφυγή μιας δεύτερης αναμέτρησης υψηλού κινδύνου για το ΠΑΣΟΚ. Στην αντίθετη πλευρά θα βρίσκονταν η συνεδριακή δέσμευση, η αξιοπιστία απέναντι στους ψηφοφόρους και οι πιθανές εσωκομματικές αντιδράσεις.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν περιέγραψε δημοσίως αυτά τα δύο σενάρια ούτε προανήγγειλε κάποια συμφωνία. Έθεσε, όμως, ένα ερώτημα που επιτρέπει να ανοίξει η συζήτηση για πολλαπλά σενάρια και να συζητηθούν μαζί η εκλογική επίδοση, η ηγεσία και η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ.

Η απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη, εφόσον επιλέξει να τοποθετηθεί επί του συγκεκριμένου ενδεχομένου, θα έχει, συνεπώς, ενδιαφέρον πέρα από την αντιπαράθεση των δύο αρχηγών. Και θα αφορά τις επιλογές της επόμενης ημέρας, εάν οι κάλπες δεν δώσουν αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν και κορυφαία στελέχη μέσα στο ΠΑΣΟΚ που, στις συζητήσεις των κομματικών οργάνων, μιλούν πλέον ανοιχτά για την ανάγκη το ΠΑΣΟΚ, μετεκλογικά, να απευθυνθεί και σε άλλα κόμματα της Αριστεράς, πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ ή την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

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