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04.11.2026 07:13

Κι άλλη… αστυνομία φτιάχνει η κυβέρνηση

04.11.2026 07:13
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Πέρασε στα ψιλά, αλλά στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο συζητήθηκε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη μετατροπή της Δικαστικής Αστυνομίας σε «κανονικό» Σώμα Ασφαλείας, με τη σύσταση Αρχηγείου, την καθιέρωση βαθμών και ιδιαίτερης ιεραρχίας του ένστολου προσωπικού της, τη θέσπιση ιδιαίτερων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και την εν γένει διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας της.

Η στήλη, πάντως, θα θυμίσει τις πανηγυρικές εξαγγελίες που είχαν συνοδεύσει την ίδρυση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας και το πλήρες «ξήλωμα» του σχεδίου λίγους μήνες μετά, καθώς κατέστη σαφές ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει.

Επίσης, εδώ να σημειωθεί ότι η περίφημη «δικαστική αστυνομία» (police judiciaire) της Γαλλίας είναι το σώμα εκείνο που ασχολείται με την έρευνα εγκληματικών ενεργειών.

Για να μη μπερδευόμαστε…

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