Καιρίδης: Και κλάμα οι εν Ελλάδι τραμπιστές…

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Με άκρως δηκτικό τρόπο σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, τις – εικαζόμενες – αντιδράσεις των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα, μετά την τεράστια ήττα που υπέστη στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπόλιτικά FM, ο Δ. Καιρίδης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «υπήρξαν κάποιοι εδώ στην Ελλάδα οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να κάνουν πολιτική καριέρα ως εντολοδόχοι του τραμπισμού, ως τραμπιστές εσωτερικού, ο Πάνος Καμμένος για παράδειγμα φαντάζομαι είναι σε πολύ μεγάλο δράμα σήμερα, ή ο Βελόπουλος ο οποίος έκανε την γνωστή κωλοτούμπα, δεν ξέρω αν θα τον ακολουθήσει η Λατινοπούλου και οι λοιποί».

Τώρα, αν στους λοιπούς συμπεριλαμβάνει και γνωστά στελέχη της ΝΔ που έχουν δηλώσει «τραμπικοί», όρκο δεν παίρνουμε…

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