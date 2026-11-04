Δολοφονία 67χρονου στις Σέρρες: Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο γιος – Επιμένει πως είναι αθώος (video)

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Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή (6/11) στις 14:00 έλαβε από την ανακρίτρια Σερρών, ο 36χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του, τον περασμένο Αύγουστο.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος συνελήφθη σε εκτέλεση εντάλματος της ανακρίτριας, αρνήθηκε προανακριτικά την κατηγορία, δηλώνοντας αθώος.

«Είμαι αθώος» ήταν τα πρώτα λόγια του 36χρονου γιου του 67χρονου, περνώντας πριν από λίγο το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Σερρών για να βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή.

Όπως δήλωσε ο δικηγόρος του, Γιάννης Γιάντσιος, η εισαγγελέας ενημέρωσε τον 36χρονο ότι κατηγορείται για ανθρωποκτονία κατά του πατέρα του.

Ο Γ. Γιάντσιος, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερρών, τόνισε ότι μέχρι την Παρασκευή θα καταθέσουν στον ανακριτή η μητέρα και άλλοι μάρτυρες. Η υπεράσπιση θα συγκεντρώσει τα στοιχεία που, όπως είπε, θα αντικρούσουν τις αντιφάσεις του 36χρονου στην κατάθεσή του.

Ο δικηγόρος μίλησε επίσης για κακοποιητική συμπεριφορά του πατέρα εδώ και πολλά χρόνια προς τον γιο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Ο 67χρονος είχε εντοπιστεί νεκρός μέσα στο σπίτι του, την 1η Αυγούστου, ενώ από την ιατροδικαστική έρευνα ο θάνατός του αποδόθηκε σε εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα, πιθανότατα από πλήξη με θλων όργανο.

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