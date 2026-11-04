Πολλές οι… απουσίες από τα «γαλάζια» έδρανα

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Με αφορμή την παραίνεση του πρωθυπουργού προς τους υπουργούς να σταματήσουν να κυνηγούν τον σταυρό και να παράγουν έργο, ένα… πουλάκι φρόντισε να ενημερώσει τη στήλη ότι αντίστοιχο και πιο εκτεταμένο φαινόμενο επικρατεί και στη Βουλή.

Όπου τα «γαλάζια» έδρανα είναι από μισοάδεια μέχρι… κενά σε πολλές συνεδριάσεις, καθώς οι βουλευτές της ΝΔ έχουν… ακροβολιστεί στις εκλογικές τους περιφέρειες εις άγραν ψήφων – είναι κι αυτή μια παρενέργεια της μακράς προεκλογικής περιόδου.

Ειδικά οι βουλευτές από την περιφέρεια λείπουν σχεδόν… συστηματικά, με αποτέλεσμα ο γραμματέας της Κ.Ο. της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος, να αναγκάζεται να κάνει τον… παιδονόμο, για να τους μαζέψει για συζητήσεις και ψηφοφορίες.

Κι ακόμα είμαστε στην αρχή…

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