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04.11.2026 09:25

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία γονέων για την κατάσταση στο 2ο Δημοτικό Σχολείο – Καταρρέουν οι τοίχοι από την υγρασία, σε… πισίνα μετατράπηκε η αυλή

04.11.2026 09:25
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Σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης προχώρησαν σήμερα, στις 8 το πρωί, γονείς και κηδεμόνες, καταγγέλλοντας σοβαρά προβλήματα στις κτηριακές εγκαταστάσεις που, όπως υποστηρίζουν, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα κατά την χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, μετά την κατάσταση που αντίκρισαν γονείς και εκπαιδευτικοί στο σχολείο, εξαιτίας και της εισροής νερών από τη βροχή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ οι τοίχοι καταρρέουν, τα ταβάνια πέφτουν από την υγρασία, ενώ η αυλή έχει μετατραπεί σε… πισίνα. Οι γονείς ζητούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου να προχωρήσουν άμεσα στους απαραίτητους ελέγχους και να διαβεβαιώσουν ότι το σχολικό κτήριο είναι ασφαλές.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, η σκεπή του σχολείου παραμένει ασυντήρητη εδώ και χρόνια, με αποτέλεσμα τα νερά της βροχής να εισέρχονται στο κτήριο και να προκαλούν προβλήματα στα ταβάνια. Οι γονείς εκφράζουν φόβους για πιθανή αποκόλληση σοβάδων και υποχώρηση τμημάτων της οροφής.

Παράλληλα, καταγγέλλουν ότι νερά περνούν δίπλα από ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και πρίζες, δημιουργώντας, όπως επισημαίνουν, κίνδυνο βραχυκυκλώματος, ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Στα προβλήματα προστίθεται και η έλλειψη θέρμανσης, καθώς, σύμφωνα με τον Σύλλογο, η καμινάδα δεν έχει επισκευαστεί, με αποτέλεσμα το σχολείο να παραμένει χωρίς θέρμανση.

Επιπλέον, οι γονείς αναφέρουν ότι το κτήριο δεν διαθέτει αλεξικέραυνο, ενώ η αυλή και η είσοδος του σχολείου πλημμύρισαν, δυσκολεύοντας σημαντικά την πρόσβαση των μαθητών και αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων.

«Δεν θα βάλουμε τα παιδιά μας σε ένα ακατάλληλο σχολείο»

Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων καλούσε όλους τους γονείς να συγκεντρωθούν την Πέμπτη (4/11) στις 8:00 το πρωί στην είσοδο του σχολείου, μαζί με τα παιδιά τους, προκειμένου να απαιτήσουν απαντήσεις από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες.

«Ομόφωνα η γενική συνέλευση αποφάσισε ότι δεν θα βάλει σε κίνδυνο τα παιδιά μας αν προηγουμένως δεν εξασφαλιστεί η καταλληλότητα του σχολείου», αναφέρεται στο κάλεσμα.

«Ενημερώνουμε ότι οι γονείς δεν θα δεχτούμε να βάλουμε τα παιδιά μας σε ένα ακατάλληλο σχολείο. Η ευθύνη του δήμου είναι τεράστια και περιμένουμε απαντήσεις για να μπορούμε να είμαστε ήσυχοι για την ασφάλεια των παιδιών μας», τονίζει ο Σύλλογος.

Οι γονείς ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και επίσημη επιβεβαίωση της καταλληλότητας του σχολικού κτιρίου, ξεκαθαρίζοντας ότι η ασφάλεια των παιδιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

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