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04.11.2026 10:23

Δημόσια έκκληση από τη Μαρία Κανελλοπούλου για κατασκευασμένη φωτογραφία της – «Μην την αναπαράγετε, σας ικετεύω»

04.11.2026 10:23
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Δημόσια έκκληση να σταματήσει η αναπαραγωγή κατασκευασμένων φωτογραφιών και ψευδών πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της υγείας της απηύθυνε η Μαρία Κανελλοπούλου, η οποία αναρρώνει από σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Η ηθοποιός, που μετά τον τραυματισμό της μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο και αυτή την περίοδο βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης, κατήγγειλε ότι κυκλοφορεί φωτογραφία της, η οποία αποτελεί προϊόν AI συνοδευόμενη, μάλιστα, από αναληθείς ισχυρισμούς για την υγεία της.

Με μια ανάρτησή της στο Facebook, η Μαρία Κανελλοπούλου εξέφρασε την αγανάκτησή της για όσους διακινούν το συγκεκριμένο υλικό, ζητώντας από τους διαδικτυακούς της ακόλουθους να μην το αναπαράγουν.

«Σκέφτομαι πόσο αδίστακτοι είναι κάποι@ που χρησιμοποιώντας μια κατασκευασμένη φωτογραφία -μια φωτογραφία που δεν υπάρχει δηλαδή!- γράφουν διάφορα που δεν ισχύουν για την κατάσταση της υγείας μου! Μην την αναπαράγετε σας ικετεύω» έγραψε χαρακτηριστικά.

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