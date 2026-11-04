Δημόσια έκκληση από τη Μαρία Κανελλοπούλου για κατασκευασμένη φωτογραφία της – «Μην την αναπαράγετε, σας ικετεύω»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Δημόσια έκκληση να σταματήσει η αναπαραγωγή κατασκευασμένων φωτογραφιών και ψευδών πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της υγείας της απηύθυνε η Μαρία Κανελλοπούλου, η οποία αναρρώνει από σοβαρό τροχαίο ατύχημα.
Η ηθοποιός, που μετά τον τραυματισμό της μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο και αυτή την περίοδο βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης, κατήγγειλε ότι κυκλοφορεί φωτογραφία της, η οποία αποτελεί προϊόν AI συνοδευόμενη, μάλιστα, από αναληθείς ισχυρισμούς για την υγεία της.
Με μια ανάρτησή της στο Facebook, η Μαρία Κανελλοπούλου εξέφρασε την αγανάκτησή της για όσους διακινούν το συγκεκριμένο υλικό, ζητώντας από τους διαδικτυακούς της ακόλουθους να μην το αναπαράγουν.
«Σκέφτομαι πόσο αδίστακτοι είναι κάποι@ που χρησιμοποιώντας μια κατασκευασμένη φωτογραφία -μια φωτογραφία που δεν υπάρχει δηλαδή!- γράφουν διάφορα που δεν ισχύουν για την κατάσταση της υγείας μου! Μην την αναπαράγετε σας ικετεύω» έγραψε χαρακτηριστικά.
Διαβάστε επίσης:
Good Job Nicky για Γιάννη Πάριο: «Δεν με ενόχλησαν τα αρνητικά σχόλια για τον πατέρα μου – Μιλά εκ μέρους του η μουσική και η παρακαταθήκη που έχει αφήσει» (Video)
Ευαγγελία Μουμούρη: «Είναι υπέροχο μετά τα 50 να ξεκινάς από την αρχή»
Ντάστιν Χόφμαν για τον «Πρωτάρη»: Ήταν μια «απαίσια εμπειρία» – Τα 27 χαστούκια της Ρος και οι τεράστιες ανασφάλειες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.