Ντάστιν Χόφμαν για τον «Πρωτάρη»: Ήταν μια «απαίσια εμπειρία» – Τα 27 χαστούκια της Ρος και οι τεράστιες ανασφάλειες

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Ο Ντάστιν Χόφμαν ανέτρεξε πρόσφατα στην εμπειρία του στα γυρίσματα της εμβληματικής ταινίας του 1967, «Ο Πρωτάρης», η οποία αποδείχθηκε μια εξαιρετικά αγχωτική περίοδος για τον πλέον θρυλικό σταρ του Χόλιγουντ.

Ο 89χρονος Χόφμαν αναφέρθηκε στην παραγωγή της ταινίας και στη σχέση του με τον σκηνοθέτη της ταινίας Μάικ Νίκολς σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου από το The New Yorker, το οποίο αποτελεί μέρος ενός κεφαλαίου στα επερχόμενα αυτοβιογραφικά του απομνημονεύματα «Κοίτα με».

Ο Χόφμαν πρωταγωνίστησε στην ταινία «Ο Πρωτάρης» ως Μπέντζαμιν Μπράντοκ, ένας απόφοιτος κολεγίου που υποκύπτει στη γοητεία μιας μεγαλύτερης γυναίκας ονόματι κυρία Ρόμπινσον (Αν Μπάνκροφτ) πριν ερωτευτεί την κόρη της, Ελέιν (Κάθαριν Ρος).

Η ταινία έγινε μια από τις πρώτες ερμηνείες του Χόφμαν σε μεγάλου μήκους ταινία, αλλά στο άρθρο, ο ηθοποιός είπε ότι η ταινία «επιδείνωσε όλες τις ανασφάλειές μου από την αρχή». Πίστευε ότι ήταν η λάθος επιλογή για να υποδυθεί τον Μπέντζαμιν, αφού διάβασε το αρχικό μυθιστόρημα στο οποίο βασίζεται η ταινία, και είπε ότι πίστευε ότι ο Μπέντζαμιν «δεν ήταν και τόσο Εβραίος» σε σύγκριση με τον εαυτό του.

Παρ’ όλα αυτά, ο Νίκολς – ο καταξιωμένος σκηνοθέτης που πέθανε σε ηλικία 83 ετών το 2014 – επέμεινε να επιλεγεί ο Χόφμαν, ο οποίος εκείνη την εποχή εργαζόταν κυρίως ως ηθοποιός θεάτρου στη Νέα Υόρκη.

Αν και ο Χόφμαν αφηγήθηκε ότι ένιωθε θετικά για τη σχέση του με τον Νίκολς πριν από τα γυρίσματα, έγραψε ότι ο σκηνοθέτης «ήταν ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος» όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα.

«Συχνά ένιωθα ότι επρόκειτο να απολυθώ», έγραψε ο Χόφμαν, σημειώνοντας ότι κατά καιρούς η ερμηνεία του έκανε τον Νίκολς να γελάσει και άλλες φορές δεχόταν σκληρές παρατηρήσεις από τον σκηνοθέτη «που με κρατούσαν σε μια κατάσταση συνεχούς άγχους».

Σε μια περίπτωση, είπε ότι ο Νίκολς έβαλε αυτόν και τη Ρος, τώρα 86 ετών, να γυρίσουν μια σκηνή στην οποία η Ρος χαστούκισε τον Χόφμαν 27 φορές συνολικά, αλλά ο Νίκολς «δεν χρησιμοποίησε καν το χαστούκι στην ταινία».

«Ήταν μια απαίσια εμπειρία τα γυρίσματα της ταινίας που άλλαξε τη ζωή μου. Όλο αυτό το διάστημα, ένιωθα ότι ο Μάικ ήταν θυμωμένος μαζί μου, είτε επειδή έκανα κάτι λάθος είτε επειδή είχε συνειδητοποιήσει αυτό που όλοι οι άλλοι ήδη γνώριζαν, ότι είχε κάνει λάθος στην επιλογή του πρωταγωνιστή στην ταινία του», έγραψε ο Χόφμαν.

Στο άρθρο, ο Χόφμαν έγραψε ότι όταν ο φίλος του, ο θεατρικός σκηνοθέτης Ούλου Γκρόσμπαρντ, επισκέφθηκε το πλατό της ταινίας, ο Χόφμαν του είπε ότι δεν ήθελε ποτέ «να ξανακάνει ταινία για το υπόλοιπο της ζωής του» και ότι ο Γκρόσμπαρντ αργότερα του είπε ότι ο Νίκολς μετάνιωσε «πολύ» που προσέλαβε τον Χόφμαν.

Σύμφωνα με τον Χόφμαν, ο Νίκολς συνειδητοποίησε αργότερα στη ζωή του ότι ο «Πρωτάρης» λειτουργούσε ως κάτι σαν «αυτοπροσωπογραφία» για την ίδια τη ζωή του Νίκολς. Κατά τη γνώμη του Χόφμαν, η επιλογή του για την ταινία «ήταν ένα υποκατάστατο, εκεί για να απορροφήσει την αυτοαπέχθεια του Μάικ».

Ο ηθοποιός αφηγήθηκε επίσης ότι είδε την ταινία για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη πριν από την κυκλοφορία της και είπε ότι το κοινό «σηκωνόταν όρθιο και ούρλιαζε» στην κορύφωση της ιστορίας.

Ο Νίκολς κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας στα Βραβεία Όσκαρ του 1968 για την ταινία, και οι Χόφμαν, Μπάνκροφτ και Ρος έλαβαν υποψηφιότητες για Όσκαρ για τις ερμηνείες τους στην ταινία, η οποία ήταν επίσης υποψήφια για Καλύτερη Ταινία, Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο και Καλύτερη Φωτογραφία.

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