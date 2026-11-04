Good Job Nicky για Γιάννη Πάριο: «Δεν με ενόχλησαν τα αρνητικά σχόλια για τον πατέρα μου – Μιλά εκ μέρους του η μουσική και η παρακαταθήκη που έχει αφήσει» (Video)

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Για την κριτική που δέχτηκε ο Γιάννης Πάριος έπειτα από συναυλία του στην Κύπρο κλήθηκε να απαντήσει ο γιος του, με τον Good Job Nicky να επισημαίνει ότι τα αρνητικά σχόλια δεν τον ενόχλησαν, καθώς όλοι γνωρίζουν τι έχει προσφέρει και εξακολουθεί να προσφέρει ο πατέρας του με τη μουσική του.

Όπως τόνισε, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», οι συγκεκριμένες αναφορές στο πρόσωπο του πατέρα του δεν τον απασχολούν, επισημαίνοντας πως ο Γιάννης Πάριος δεν χρειάζεται να απαντήσει δημόσια, καθώς το έργο του εξακολουθεί να μιλά για εκείνον.

«Δεν με ενόχλησε καθόλου αυτό που έγινε με τον πατέρα μου. Πώς να με ενοχλήσει κάτι τέτοιο; Είμαστε μέσα στην αρένα. Στον πόλεμο και στην αγάπη όλα επιτρέπονται. Κοιτάξτε, ό,τι και να πω εγώ, ό,τι και να βγει να πει ο ίδιος, που δεν θα βγει ποτέ να πει κάτι και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά, και δεν μιλάω εκ μέρους του. Εκ μέρους του μιλάει η μουσική και η παρακαταθήκη που έχει αφήσει αυτός ο άνθρωπος και συνεχίζει να μας δίνει» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο, ο Γιάννης Πάριος δέχτηκε σφοδρή κριτική έπειτα από εμφάνισή του στην Κύπρο, με ορισμένους στα social media να προχωρούν σε αρνητικά σχόλια για τη φωνητική απόδοση και την ηλικία του.

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