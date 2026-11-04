Ελεύθεροι επαγγελματίες: Αυτοί θα πληρώσουν λιγότερο φόρο το 2027

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Διπλή φορολογική ανάσα με μικρότερο τεκμαρτό εισόδημα και νέα φορολογική κλίμακα με χαμηλότερους συντελεστές φέρνει το 2027 για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύουν «Τα Νέα», περισσότεροι από 155.000 επαγγελματίες μπαίνουν στη λίστα των κερδισμένων από το κούρεμα του τεκμαρτού εισοδήματος, καθώς καταργούνται οι προσαυξήσεις που συνδέονται με τον τζίρο και τη μισθοδοσία, ενώ οι έχοντες καθαρό εισόδημα πάνω από 10.000 ευρώ θα δουν τον φορολογικό τους λογαριασμό να μειώνεται με την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας. Στους κερδισμένους περιλαμβάνονται συνεπείς επαγγελματίες, νέοι ηλικίας έως 30 ετών, όσοι έχουν παιδιά, καθώς και οι εκμεταλλευτές ταξί και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς.

Οι αλλαγές θα αποτυπωθούν στα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων του 2027 για τα εισοδήματα του 2026 με τις παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα να περιλαμβάνονται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να πάρει σύντομα τον δρόμο προς τη Βουλή.

Οι κερδισμένοι του 2027

Ειδικότερα, μικρότερο φορολογικό λογαριασμό θα λάβουν το επόμενο έτος με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων:

Οι συνεπείς επαγγελματίες.

Καταργούνται οι προσαυξήσεις του τεκμαρτού εισοδήματος που αντιστοιχούν στο 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας και στο 5% της διαφοράς μεταξύ του τζίρου της επιχείρησης και του μέσου τζίρου του αντίστοιχου ΚΑΔ. Για να εξασφαλίσουν την ελάφρυνση οι επαγγελματίες θα πρέπει:

n να έχουν αποστείλει τα απαραίτητα στοιχεία στο myDATA για το εκάστοτε φορολογικό έτος,

n εφόσον έχουν την υποχρέωση διασύνδεσης ταμειακών μηχανών και POS, έχουν ολοκληρώσει τη διασύνδεσή τους και παραμένουν συνδεδεμένοι ολόκληρο το εκάστοτε φορολογικό έτος,

n δεν τους έχει επιβληθεί πρόστιμο από τη φορολογική Αρχή ή την Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας για τις χρήσεις των τελευταίων 5 φορολογικών ετών,

n έχουν υποβάλει το σύνολο των δηλώσεων ΦΠΑ και εισοδήματος που αφορούν τα τελευταία 5 φορολογικά έτη έως 31/12 του τελευταίου φορολογικού έτους, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν.

Ωστόσο, ο βασικός κορμός του τεκμαρτού συστήματος παραμένει καθώς ως ελάχιστη βάση εξακολουθεί να λαμβάνεται υπόψη ο κατώτατος μισθός, προσαυξημένος ανάλογα με τα έτη άσκησης της δραστηριότητας.

Οι επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς. Η μείωση κατά 50% του τεκμαρτού εισοδήματος επεκτείνεται σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, από 1.500 σήμερα, με εξαίρεση την Αττική, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Στη Δυτική Μακεδονία το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους.

Οι εκμεταλλευτές ταξί. Το τεκμαρτό εισόδημα περιορίζεται ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος. Για παράδειγμα, συνιδιοκτήτης με ποσοστό 50% θα επιβαρύνεται με το μισό τεκμήριο. Από την τεκμαρτή φορολόγηση εξαιρούνται επίσης ανήλικοι έως 18 ετών που διαθέτουν άδεια ταξί.

Οι νέοι επαγγελματίες. Οσοι είναι έως 25 ετών απαλλάσσονται από τον φόρο για εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ενώ για τις ηλικίες 26-30 ετών ο συντελεστής στο κλιμάκιο 10.001-20.000 ευρώ μειώνεται στο 9%.

Οι επαγγελματίες με παιδιά. Το φορολογικό όφελος κυμαίνεται από 200 έως 2.000 ευρώ για επαγγελματίες με ένα παιδί, από 300 έως 2.400 ευρώ για όσους έχουν δύο παιδιά και από 650 έως 3.300 ευρώ για τρίτεκνους ανάλογα με το εισόδημα.

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