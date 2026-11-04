Εμπορεύματα υπό ψηφιακή παρακολούθηση: Τι θα δηλώνουν οι επιχειρήσεις στην ΑΑΔΕ από τις αρχές του 2027

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Από τη φόρτωση μέχρι την παράδοση και από τις διαφορές στην παραλαβή μέχρι τις επιστροφές, η διακίνηση των εμπορευμάτων περνά σε αναλυτικότερη ψηφιακή καταγραφή. Από την 1η Ιανουαρίου 2027, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν στη δεύτερη φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής, με περισσότερα στοιχεία να διαβιβάζονται στο myDATA.

Η αλλαγή δεν περιορίζεται στην έκδοση ενός παραστατικού πριν ξεκινήσει το φορτηγό. Περιλαμβάνει την παρακολούθηση των σταδίων της μεταφοράς, την καταγραφή όσων τελικά παραδόθηκαν και τη δήλωση των αποκλίσεων από τις αρχικές ποσότητες. Με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καταργείται η δυνατότητα να καταγράφονται οι ποσοτικές διαφορές μόνο σε εσωτερικό αρχείο. Παράλληλα, δίνονται μεγαλύτερες προθεσμίες για τη δήλωσή τους και καθορίζονται εξαιρέσεις, καθώς και ειδικές διαδικασίες για μεταφορτώσεις, επιστροφές και τεχνικά προβλήματα.

Η εφαρμογή θα γίνει σε δύο στάδια. Οι διαδικασίες φόρτωσης, μεταφόρτωσης, παράδοσης, παραλαβής και ποσοτικού ελέγχου ενεργοποιούνται από τις αρχές του 2027. Η ενιαία κωδικοποίηση των προϊόντων με βάση τη Συνδυασμένη Ονοματολογία TARIC ακολουθεί από την 1η Ιανουαρίου 2028.

Τι γίνεται όταν η ποσότητα δεν συμφωνεί

Εάν μια επιχείρηση παραλάβει περισσότερα ή λιγότερα προϊόντα από όσα αναγράφονται στο παραστατικό, θα πρέπει να εκδώσει και να διαβιβάσει στο myDATA Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής. Η καταχώριση της διαφοράς μόνο στα δικά της αρχεία δεν θα καλύπτει πλέον την υποχρέωση. Η προθεσμία διαβίβασης ορίζεται σε 15 ημέρες από την παραλαβή, αντί των πέντε ημερών που προέβλεπε το προηγούμενο πλαίσιο. Αντίστοιχη υποχρέωση έκδοσης δελτίου υπάρχει, κατά περίπτωση, όταν ο προμηθευτής δεν έχει εκδώσει το απαιτούμενο παραστατικό.

Προβλέπονται, ωστόσο, εξαιρέσεις. Δεν απαιτείται το συγκεκριμένο δελτίο για αποκλίσεις κατά τη μεταφορά μεταξύ εγκαταστάσεων της ίδιας επιχείρησης. Εξαιρούνται επίσης διαφορές που προκύπτουν αποκλειστικά από φυσικά φαινόμενα, όπως απώλεια υγρασίας, εξάτμιση ή αλλαγές θερμοκρασίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται η τιμολογούμενη ποσότητα. Ξεχωριστός χειρισμός προβλέπεται όταν η ζύγιση πριν από την αναχώρηση είναι αντικειμενικά αδύνατη, για παράδειγμα επειδή δεν υπάρχει πλάστιγγα. Η αποστολή ξεκινά με κατά προσέγγιση ποσότητα και την ένδειξη «Προς Ζύγιση». Μετά τη ζύγιση, ο παραλήπτης εκδίδει Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής με την ένδειξη «Τελική Ποσότητα», δηλώνοντας την πραγματική ποσότητα στο myDATA.

Οι κανόνες για μεταφορές και επιστροφές

Οι μεταφορικές επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να εκδίδουν δικό τους δελτίο αποστολής μόνο και μόνο επειδή μεταφέρουν εμπορεύματα τρίτων. Εξακολουθούν, όμως, να συμμετέχουν στην ψηφιακή παρακολούθηση της διακίνησης. Όταν λειτουργούν επιπλέον ως αποστολείς ή αποθηκευτές, ισχύουν οι αντίστοιχες υποχρεώσεις. Για εμπορεύματα που περνούν από ενδιάμεσες εγκαταστάσεις προβλέπεται χρονικό όριο 24 ωρών από την έναρξη της διακίνησης για την ολοκλήρωση της μεταφόρτωσης, χωρίς έκδοση νέου παραστατικού από την επιχείρηση όπου πραγματοποιείται.

Εάν ξεπεραστεί το όριο, η επιχείρηση καταγράφεται ψηφιακά ως συσχετιζόμενος μεταφορέας, μέσω QR code ή άλλου τεχνικού τρόπου. Η διαδικασία αφορά προσωρινή μεταφόρτωση και όχι αποθήκευση εμπορευμάτων. Στις περιπτώσεις μη παράδοσης ή παράδοσης μέρους της αποστολής, η εξέλιξη καταγράφεται ψηφιακά. Για τα προϊόντα που επιστρέφουν, ο αποστολέας εκδίδει το προβλεπόμενο Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής. Σε μερική παράδοση, αντίστοιχο παραστατικό εκδίδει και ο παραλήπτης για όσα παρέλαβε. Το πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης διαδικασίες διόρθωσης λανθασμένων παραστατικών.

Το Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής χρησιμοποιείται όταν δεν είναι γνωστά τα στοιχεία του παραλήπτη ή όταν η παραδιδόμενη ποσότητα καθορίζεται αφού αρχίσει η διακίνηση. Για μεταφορικές και εταιρείες ταχυμεταφορών που διαθέτουν ηλεκτρονική παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο προβλέπονται απλουστεύσεις. Παραμένει, πάντως, η υποχρέωση ψηφιακής καταγραφής των φορτώσεων και μεταφορτώσεων. Η διακοπή ρεύματος ή η αποδεδειγμένη αδυναμία σύνδεσης στο διαδίκτυο επιτρέπει την έκδοση χειρόγραφων παραστατικών ή τη χρήση άλλου τεχνικού μέσου. Μόλις αποκατασταθεί η σύνδεση, τα στοιχεία πρέπει να διαβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση στο myDATA, με την ειδική ένδειξη απώλειας διασύνδεσης.

Για τις νέες διαδικασίες έχουν αναβαθμιστεί οι δωρεάν εφαρμογές timologio και myDATAapp της ΑΑΔΕ. Παρέχουν δυνατότητες έκδοσης και διαχείρισης παραστατικών, σάρωσης QR codes και ψηφιακής παρακολούθησης της διακίνησης. Μέσω αυτών μπορούν να καταγράφονται τα επιμέρους στάδια της αποστολής, από την αναχώρηση έως την παραλαβή των εμπορευμάτων.

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