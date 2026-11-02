Οικονομική ασφυξία: Στην 4η θέση από το τέλος στην Ευρώπη η Ελλάδα – Εξανεμίζεται ο μισθός σε ρεύμα, ενοίκια και σούπερ μάρκετ

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Την ώρα που η ακρίβεια σπάει κόκαλα και το διαθέσιμο εισόδημα εξαφανίζεται πριν καν βγει ο μήνας, νέα στοιχεία της Eurostat και του ΟΟΣΑ αποκαλύπτουν την πικρή αλήθεια για τα ελληνικά νοικοκυριά: η Ελλάδα βρίσκεται στην 4η χειρότερη θέση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αγοραστική δύναμη και τα όρια της «άνετης» διαβίωσης.

Η καθημερινότητα έχει μετατραπεί σε έναν αδιάκοπο αγώνα επιβίωσης, με τους μισθούς να παραμένουν καθηλωμένοι και τα χρήματα να απορροφώνται ολοσχερώς από τα εξωφρενικά ενοίκια, τους φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος και τα βασικά αγαθά του σούπερ μάρκετ. Η άλλοτε μεσαία τάξη συρρικνώνεται επικίνδυνα και η προοπτική μιας αξιοπρεπούς ζωής χωρίς οικονομικό άγχος αποτελεί πλέον πολυτέλεια.

Τι δείχνουν οι αριθμοί: Το τεράστιο χάσμα με την Ευρώπη

Σύμφωνα με τα στοιχεία, για να θεωρηθεί ότι ένα νοικοκυριό στην Ευρώπη εισέρχεται στην κατηγορία της «ανώτερης μεσαίας τάξης» και έχει μια σχετική οικονομική άνεση, ο πήχης για έναν ενήλικα που ζει μόνος του τοποθετείται κατά μέσο όρο στα 2.867 ευρώ καθαρά τον μήνα.

Στην Ελλάδα, η πραγματικότητα είναι αποκαρδιωτική:

Ένας Έλληνας ενήλικας χρειάζεται καθαρό μηνιαίο εισόδημα 1.463 ευρώ για να φτάσει αυτό το όριο.

Το ποσό αυτό φέρνει τη χώρα μας στην 4η χαμηλότερη θέση σε ολόκληρη την Ε.Ε., πάνω μόνο από τη Βουλγαρία (1.108 ευρώ), την Ουγγαρία (1.099 ευρώ) και τη Ρουμανία (1.023 ευρώ).

Συγκριτικά, στη Γερμανία το αντίστοιχο όριο είναι 3.611 ευρώ, στη Γαλλία 3.307 ευρώ, στην Ιταλία 2.758 ευρώ, ενώ στο Λουξεμβούργο εκτοξεύεται στα 6.256 ευρώ.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι, ακόμα κι αν κάποιος θεωρείται «καλοπληρωμένος» με τα ελληνικά δεδομένα, η πραγματική του αγοραστική δύναμη απέχει έτη φωτός από εκείνη ενός Ευρωπαίου πολίτη στην ίδια κατηγορία.

Και επειδή τα ζευγάρια και οι οικογένειες μοιράζονται τα πάγια έξοδα (στέγαση, ενέργεια), τα ποσά προσαρμόζονται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού:

Ζευγάρι χωρίς παιδιά: Χρειάζεται περίπου 2.195 ευρώ καθαρά τον μήνα στην Ελλάδα (έναντι 4.301 ευρώ που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος).

Οικογένεια με δύο παιδιά: Το απαιτούμενο καθαρό εισόδημα εκτοξεύεται στα 3.072 ευρώ τον μήνα (όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. φτάνει τα 6.021 ευρώ).

Ακόμη και αν συνυπολογιστούν οι διαφορές στο κόστος ζωής (με τα Πρότυπα Αγοραστικής Δύναμης), το χάσμα παραμένει χαώδες. Οι εγχώριοι μισθοί εξανεμίζονται τόσο γρήγορα από τα διαρκή κύματα ακρίβειας, που καθιστούν αδύνατη τη δημιουργία οποιουδήποτε αποταμιευτικού «μαξιλαριού».

Η παγίδα του εισοδήματος και η έλλειψη «μαξιλαριού»

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, το απλό μηνιαίο εισόδημα δεν λέει όλη την αλήθεια. Η πραγματική οικονομική ασφάλεια εξαρτάται από δύο κρίσιμους παράγοντες:

1. Την ιδιοκατοίκηση: Το να νοικιάζει κανείς στις σημερινές τιμές απομυζά το μεγαλύτερο μέρος του μισθού, σε αντίθεση με όσους έχουν τη δική τους κατοικία.

2. Τις αποταμιεύσεις: Η «άνεση» δεν είναι απλώς η πληρωμή των λογαριασμών της χρονοβόρας καθημερινότητας, αλλά η δυνατότητα να αντιμετωπίσει ένα νοικοκυριό μια έκτακτη ανάγκη (π.χ. υγεία ή ζημιές) χωρίς να βρεθεί αμέσως σε οικονομικό αδιέξοδο.

Σήμερα, η πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών βρίσκεται μακριά από αυτή την ασφάλεια, δίνοντας καθημερινό αγώνα για τα βασικά.

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