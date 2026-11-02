Πέντε πολύτιμες συμβουλές για την προστασία της ψυχικής μας υγείας, τα κρύα βράδια του χειμώνα

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Τα ρολόγια γυρίσαν πίσω και το φθινόπωρο δίνει την «σκυτάλη» στο χειμώνα, μια εποχή που για πολλούς ανθρώπους, είναι η πιο δύσκολη περίοδος του χρόνου, γιατί η μέρα έχει μικρύνει επικίνδυνα, το σκοτάδι απλώνεται από πολύ νωρίς το απόγευμα και η ψυχική μας διάθεση έχει καταβαραθρωθεί.

Και όμως υπάρχουν τρόποι να αντέξετε αυτή τη σκοτεινή περίοδο του χρόνου, σύμφωνα με άρθρο του The Conversation, που υπογράφουν ο Άντι Μ. Μόρλεϊ καθηγητής Ψυχολογίας και Νευροεπιστήμης, στο Πανεπιστήμιο του Λάνκασαϊρ και ο Σάντι Μαν Επίκουρο Καθηγητή Ψυχολογία, στο Πανεπιστήμιο του Λάνκασαϊρ.

Οι ειδικοί, λοιπόν, σας συστήνουν πέντε έξυπνες συμβουλές για να περάσετε πιο εύκολα τον χειμώνα:

1. Αξιοποιήστε στο έπακρο το φως της ημέρας

Το φυσικό φως ρυθμίζει το βιολογικό μας ρολόι – το εσωτερικό σύστημα που επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου και την εγρήγορσή μας. Το σώμα σας θα χρειαστεί χρόνο για να προσαρμοστεί στις αλλαγές, ιδίως όταν τα βράδια είναι πιο σκοτεινά, νωρίτερα. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να διαταράξει τα πρότυπα ύπνου σας, πράγμα που μπορεί να σημαίνει πιο δύσκολα πρωινά λόγω έλλειψης ύπνου.

Προσπαθήστε να αξιοποιήσετε στο έπακρο το φως της ημέρας περνώντας χρόνο σε εξωτερικούς χώρους – ακόμα κι αν πρόκειται απλώς για μια βόλτα στο τετράγωνο κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού σας γεύματος ή για ένα διάλειμμα για καφέ. Μια αλλαγή σκηνικού μπορεί να προσφέρει μια ευπρόσδεκτη ανάπαυλα από την πίεση της καθημερινότητας και να σας βοηθήσει να νιώσετε ανανεωμένοι, ειδικά αν εστιάσετε στο πράσινο γύρω σας.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει χρόνος να φύγετε από το κτίριο, δοκιμάστε να καθίσετε δίπλα σε ένα παράθυρο για να απολαύσετε λίγο φυσικό φως και μια διαφορετική οπτική γωνία για το περιβάλλον σας.

2. Συνεχίστε να κινείστε

Όταν κάνει κρύο και σκοτάδι, είναι πολύ εύκολο να παραλείψετε τις προπονήσεις σας και να χαλαρώσετε παρέα με ένα ζεστό ρόφημα ή το αγαπημένο σας σνακ.

Αλλά η άσκηση έχει πολλά οφέλη για εμάς πέρα ​​από τα σωματικά. Μπορεί να μειώσει το άγχος και να βελτιώσει την ψυχική σας υγεία. Μια βόλτα, μια επίσκεψη στο γυμναστήριο ή ακόμα και ένας σύντομος περίπατος, θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε την αλλαγή της εποχής.

3. Να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας

Είναι απολύτως εντάξει να προσαρμόζετε τις προσδοκίες σας σχετικά με τα καθημερινά σας επιτεύγματα τους χειμερινούς μήνες. Η αυτοεκτίμηση υποστηρίζει την ευημερία σας.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας, να αναγνωρίζετε τα πράγματα που έχετε πετύχει και να γιορτάζετε τις μικρές καθημερινές σας νίκες.

Βρείτε την ισορροπία και αφήστε τον εαυτό σας να περάσει μερικές πιο χαλαρές μέρες. Και αντί να επικρίνετε τον εαυτό σας επειδή δεν ολοκληρώσατε όλα όσα είχατε προγραμματίσει για την ημέρα, αναγνωρίστε τι έχετε πετύχει. Αυτό το είδος αυτοεκτίμησης συνδέεται με καλύτερη ψυχική ευεξία.

4. Να είστε κοινωνικοί

Το να αφιερώνεις χρόνο στους φίλους και την οικογένειά σου είναι το κλειδί επιβίωσης κατά τους χειμερινούς μήνες. Αυτό συμβαίνει επειδή οι ισχυροί κοινωνικοί δεσμοί είναι σημαντικοί για την καλή ψυχική υγεία.

Ακόμα κι αν πρόκειται απλώς για μια σύντομη συζήτηση, για μια νέα ταινία που έχετε δει ή ένα υπέροχο βιβλίο που έχετε διαβάσει, ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, ένα παζλ, αυτός ο χρόνος που αφιερώνετε στην επικοινωνία με αγαπημένα σας πρόσωπα και στη διατήρηση αυτών των ουσιαστικών δεσμών, μπορεί να βοηθήσει στην υποστήριξη της ψυχικής σας ευεξίας .

5. Απολαύστε τις απλές χαρές της ζωής

Βρείτε χρόνο για τα μικρά πράγματα στη ζωή, όπως διάβασμα, μαγείρεμα, μουσική, ή να ασχολείστε με ένα χόμπι που έχετε ξεχάσει, χορός, ζωγραφική, κατασκευές.

Η έρευνα σχετικά με την ενεργοποίηση της συμπεριφοράς , η οποία περιλαμβάνει την επανασύνδεση με δραστηριότητες που προσφέρουν ικανοποίηση και έχουν νόημα, δείχνει ότι αυτού του είδους οι προσπάθειες βελτιώνουν τη διάθεση – ιδιαίτερα όταν το κίνητρο έχει μειωθεί.

Μια διασκεδαστική δραστηριότητα που θα κάνετε κάθε μέρα, μπορεί να σας βοηθήσει να ηρεμήσετε τα πιο σκοτεινά βράδια και τις πιο κρύες νύχτες.

Και μην ξεχνάτε: Η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου στην Ελλάδα, το χειμερινό ηλιοστάσιο, συνήθως είναι στις 21 ή 22 Δεκεμβρίου. Δηλαδή, κάτι λιγότερο από δυο μήνες, όπου τα βράδια θα αρχίσουν να μικραίνουν ξανά και επιτέλους η μέρα θα μεγαλώνει, φέρνοντας το ζεστό φως στις παγωμένες καρδιές μας.

Πηγή: https://theconversation.com/five-ways-to-look-after-yourself-as-winter-approaches-294750

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