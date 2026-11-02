Νέα Voge R125S και R250S: Πλούσιος εξοπλισμός με τιμές από 2.995 ευρώ

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Δύο νέες naked μοτοσικλέτες για τις κατηγορίες Α1 και Α2, με ισχύ έως 29,2 ίππους, ανεστραμμένο πιρούνι, traction control και κάμερα καταγραφής διαδρομών στον βασικό εξοπλισμό

Η Voge ενισχύει την παρουσία της στις μικρές κατηγορίες μοτοσικλετών με τα νέα R125S και R250S, δύο μοντέλα που απευθύνονται σε αναβάτες οι οποίοι αναζητούν κάτι περισσότερο από ένα πρακτικό μέσο καθημερινής μετακίνησης. Με επιθετική σχεδίαση, σύγχρονους κινητήρες και εξοπλισμό που συνήθως συναντάμε σε μεγαλύτερες μοτοσικλέτες, οι δύο νέες προτάσεις της εταιρείας επιχειρούν να συνδυάσουν την οδηγική απόλαυση με το προσιτό κόστος αγοράς.

Το R125S απευθύνεται στους κατόχους διπλώματος Α1, αλλά και στους οδηγούς αυτοκινήτου που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για οδήγηση μοτοσικλέτας 125 κ.εκ., ενώ το R250S εντάσσεται στην κατηγορία Α2.

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