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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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02.11.2026 11:18

Το Audi Quattro ζει με V8 που στροφάρει έως τις 10.000 σ.α.λ.

02.11.2026 11:18
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Το θρυλικό Audi Quattro επιστρέφει σε μια εντελώς διαφορετική μορφή, με έναν ατμοσφαιρικό V8 που μπορεί να φτάσει έως τις 10.000 σ.α.λ.

Το Audi Quattro, ένα όνομα άμεσα συνδεδεμένο με τις επιτυχίες της Audi στο WRC, επιστρέφει ανανεωμένο με έναν ατμοσφαιρικό V8 κινητήρα που «σκυλιάζει» μέχρι τις 10.000 σ.α.λ., ισχύ έως 760 PS και τελική ταχύτητα που, σύμφωνα με την εταιρεία, αγγίζει τα 322 χλμ./ώρα.

Δημιουργός του είναι η βρετανική Audacious Automotive, η οποία παρουσιάζει το IV, ένα ιδιαίτερο restomod που συνδυάζει την εμφάνιση του κλασικού Quattro με τα μηχανικά μέρη του Audi RS4 B7.

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