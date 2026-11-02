«Σύνδεσις»: Δίπλα σε κάθε οικογένεια στο ξεκίνημα της γονεϊκότητας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το Κέντρο Στήριξης Γονεϊκότητας και Οικογένειας «Σύνδεσις» των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδoς προσφέρει δωρεάν ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε μέλλοντες και νέους γονείς με παιδιά ηλικίας έως 2 ετών, με στόχο να τους ενδυναμώσει και να τους υποστηρίξει σε αυτή τη σημαντική περίοδο της ζωής τους.

Η διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου, αποτελούμενη από Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους, Μαία και Ψυχίατρο, παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών: ενημέρωση, εκπαίδευση, συμβουλευτική υποστήριξη και εξειδικευμένες παρεμβάσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε γονέα και κάθε οικογένειας.

Σημαντικό μέρος της λειτουργίας του Κέντρου αποτελεί η συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων της ευρύτερης περιοχής, με επιστημονικούς φορείς, καθώς και με νοσοκομεία με μαιευτικά και παιδιατρικά τμήματα.

Νέα Ομάδα Προετοιμασίας Γονεϊκότητας & Υποστήριξης Λεχωίδων

Ένα νέο ξεκίνημα φέρνει χαρά, προσμονή, αλλά και πολλά ερωτήματα. Δεν χρειάζεται να τα αντιμετωπίσετε μόνοι σας!

Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός μωρού σηματοδοτούν μια περίοδο σημαντικών αλλαγών: στο σώμα, στην καθημερινότητα, στις σχέσεις, αλλά και στον εσωτερικό κόσμο των μελλοντικών γονέων.

Με στόχο την ολιστική προετοιμασία και την ουσιαστική υποστήριξη σε αυτή τη νέα διαδρομή, το Κέντρο «Σύνδεσις» διοργανώνει έναν νέο κύκλο 5 θεματικών συναντήσεων, που ξεκινά την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.

Οι συναντήσεις συντονίζονται από Μαία και Ψυχολόγους και απευθύνονται σε εγκύους (κατά προτίμηση στο τρίτο τρίμηνο της κύησης), λεχωίδες και τους συντρόφους τους.

Οι πέντε θεματικές ενότητες είναι:

Κύηση: Γνωρίζω, Κατανοώ, Φροντίζω

Γνωρίζω, Κατανοώ, Φροντίζω Τοκετός: Γνωρίζω, Προετοιμάζομαι, Συμμετέχω

Γνωρίζω, Προετοιμάζομαι, Συμμετέχω Μητρικός Θηλασμός και Σίτιση Νεογνού: Κατανοώ, Προετοιμάζομαι, Ανταποκρίνομαι

Κατανοώ, Προετοιμάζομαι, Ανταποκρίνομαι Φροντίδα Νεογνού: Παρατηρώ, Προστατεύω, Φροντίζω

Παρατηρώ, Προστατεύω, Φροντίζω Η Εγκυμοσύνη ως Ψυχική Διεργασία: Κατανοώντας τις συναισθηματικές αλλαγές και τη μετάβαση στη γονεϊκότητα.

Γιατί η προετοιμασία για τον ερχομό ενός παιδιού δεν αφορά μόνο τη φροντίδα του μωρού, αλλά και τη φροντίδα των ανθρώπων που το υποδέχονται.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και απαιτείται προεγγραφή.

Κέντρο Στήριξης Γονεϊκότητας και Οικογένειας «Σύνδεσις»

Δασκάλου Κίτσιου 16, Μαρούσι

Πληροφορίες και επικοινωνία: [email protected] | 6948511078

Είμαστε δίπλα σας σε κάθε στάδιο της διαδρομής της γονεϊκότητας.